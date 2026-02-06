ETV Bharat / state

'बिहार में हमारी सरकार बनी थी.. लेकिन वोट चोरी कर उनलोगों ने सरकार बना ली..' राबड़ी देवी का बड़ा हमला

राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर जमकर हमला किया और कहा कि विधानसभा चुनाव महागठबंधन ने जीता था, वोट चोरी हुई.

bihar budget session 2026
राबड़ी देवी ने वोट चोरी का लगाया आरोप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 6, 2026 at 12:36 PM IST

3 Min Read
पटना: शुक्रवार को बिहार विधान परिषद के बाहर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया. नेता विपक्ष व बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं ने किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए. इस दौरान राबड़ी देवी ने बिहार में डबल इंजन की सरकार पर बड़ा हमला किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी पर वोट चोरी का आरोप लगाया है.

राबड़ी देवी ने वोट चोरी का लगाया आरोप: राबड़ी देवी ने कहा कि यह सरकार वोट चोरी करके बनी हुई सरकार है. बिहार की जनता ने हम लोगों को वोट दिया था, लेकिन मशीन के माध्यम से वोट चोरी कर लिया गया. बिहार में ही नहीं हरियाणा और महाराष्ट्र में भी वही हुआ है. उन्होंने कहा कि विधायक खरीदने का काम तो उनकी (NDA) सरकार करती है.

राबड़ी देवी का बड़ा हमला (ETV Bharat)

"वोट में तो हमारी जीत हुई थी. ये लोग चोरी से सरकार बनाया है और चोरी से जीता है. हमलोगों की वोट की चोरी की गई. महागठबंधन को 1 करोड़ 90 लाख वोट मिला था. उनको (NDA) तो आधा वोट भी नहीं मिला है."- राबड़ी देवी, नेता विपक्ष, बिहार विधान परिषद

वहीं लोग करोड़ों में करते हैं विधायकों की खरीद-फरोख्त: बजट सत्र के तीसरे दिन गुरुवार को बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने तेजस्वी पर पैसा कमाने और विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाया था, इसपर राबड़ी देवी ने कहा कि "सदन में नीतीश जी तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हैं, यह पूरी तरह से गलत है. 50- 50 करोड़ रुपया खर्च करके यह विधायक को खरीद रहे हैं और लगातार बिहार में वोट चोरी किया जा रहा है. बिहार की जनता देख रही है. समय आने दीजिए जनता ऐसे लोगों का हिसाब किताब जरूर करेगी.

किसान विरोध है सरकार: बता दें कि बिहार विधान परिषद के बाहर विपक्षी सदस्यों ने धान खरीद सहित किसान के कई मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि बिहार में कृषि रोड मैप में बड़े घोटाले हो रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने साफ-साफ कहा कि केंद्र में बैठी हुई सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक करने की बात कर रही है, जबकि बिहार में हालात दिन-दिन और खराब होते चले जा रहे हैं. यह सरकार किसान विरोधी है.

विपक्ष का हंगामा: सदन में विपक्ष ने धान खरीद पर बोनस और किसानों के मुद्दे पर भारी हंगामा किया. राबड़ी देवी की अगुवाई में विपक्षी सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसानों के शोषण का आरोप लगाया.

