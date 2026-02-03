छा गए अनंत सिंह, अनोखे अंदाज और मुस्कान के साथ हाथ जोड़कर पहुंचे नीतीश कुमार के पास, देखें तस्वीरें
बिहार बजट सत्र के दूसरे दिन अनंत सिंह का शपथ ग्रहण चर्चा में रहा. शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार का आशीर्वाद लिया. देखें तस्वीरें.
Published : February 3, 2026 at 12:52 PM IST
पटना: बाहुबली नेता और जदयू विधायक अनंत सिंह ने मंगलवार (3 जनवरी) को बिहार विधानसभा में विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली. शपथ लेने के बाद मोकामा विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार से हाथ मिलाया. उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचे और उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया. सीएम नीतीश के बगल में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजदू थे. अनंत सिंह का अंदाज काफी अनोखा था और उनके चेहरे पर लगातार मुस्कान बनी हुई थी.
अनंत सिंह ने ली शपथ : अनंत सिंह कुछ देरतक नीतीश कुमार के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे और दोनों में थोड़ी मोड़ी बातचीत भी हुई. उसके बाद वह अपने स्थान पर जाकर बैठ गए. बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह को मोकामा से भारी जीत मिली थी. हालांकि, दुलारचंद यादव हत्याकांड में वह फिलहाल बेऊर जेल में बंद हैं.
नीतीश के पैर छूकर लिया आशीर्वाद: अनंत सिंह के शपथ को लेकर संशय बना हुआ था. पटना सिविल कोर्ट ने उन्हें शपथ लेने की अनुमति थी थी. इससे पहले निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उनकी विधायकी पर संकट खड़ा हो गया था. पटना सिविल कोर्ट के आदेश के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच अनंत सिंह को विधानसभा लाया गया था, जहां उन्होंने शपथ ली.
'मैं निर्दोष हूं': शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा से बाहर निकले अनंत सिंह ने मीडिया से बातचीत में अपने ऊपर लगे आरोपों और मौजूदा राजनीतिक हालात पर खुलकर बयान दिया. अनंत सिंह ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और सच्चाई सामने आएगी.
"मैं पूरी तरह निर्दोष हैं. मुझे 100 प्रतिशत भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा. पूरे मामले की जांच हो रही है और सच बहुत जल्द सबके सामने आएगा."- अनंत सिंह, जदयू विधायक
न्याय व्यवस्था पर जताया भरोसा: अनंत सिंह ने अपने ऊपर चल रहे मामलों को लेकर कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें किसी तरह की चिंता नहीं है, क्योंकि सच्चाई उनके साथ है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि राजनीति में विरोधी अक्सर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, लेकिन अंत में न्याय ही जीतता है. कानून और संविधान में विश्वास रखते हैं और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं.
तेजस्वी यादव पर साधा निशाना: शपथ ग्रहण के बाद अनंत सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है. विपक्ष क्या बोलेगा, उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं. ऐसा कहते हुए उन्होंने राजद और विपक्ष की राजनीति पर सवाल खड़े किए.
टिकट को लेकर दिया बड़ा बयान: बिहार विधानसभा चुनाव में राजद के खराब प्रदर्शन के लिए अनंत सिंह ने तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहराया. अनंत सिंह ने तेजस्वी यादव को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि अगली बार तेजस्वी यादव को किसी दूसरी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ना पड़ेगा.
