ETV Bharat / state

बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट में नौकरी की बहार, विधानसभा में 21270 करोड़ से अधिक का बजट पास

पटना: बिहार विधानसभा में सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के बजट पर चर्चा हुई. चर्चा के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जवाब दिया और सर्व समिति से चर्चा के बाद वित्तीय वर्ष 2026- 27 के लिए स्वास्थ्य विभाग का 21270.4 1 करोड़ रुपए का अनुदान मांग स्वीकृत हो गया. योजना मद में 10032.7 करोड़ और स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 11237.4 करोड़ रुपए रखा गया है.

21270 करोड़ से अधिक का बजट पास: स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब में यह भी कहा कि शिशु मृत्यु दर घटकर राष्ट्रीय औसत से बेहतर हो गया है. स्वास्थ्य मंत्री के जवाब का विपक्षी सदस्यों ने यह कहकर बहिष्कार किया कि उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा है. कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों ने सरकार की ओर से हो रहे कामों की सराहना की तो विपक्षी सदस्यों ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की.

सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप: सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि नीतीश कुमार के शासन में मेडिकल कॉलेज से लेकर बेहतर इलाज के लिए अस्पताल का निर्माण किया गया है. पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल को 5000 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है, लेकिन जब आरजेडी का शासन था उस समय चरवाहा विद्यालय खोला जा रहा था. इसपर राजद के सदस्यों ने कहा कि पूरे देश में उसकी सराहना हुई थी. सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि ऐसी बात थी तो कहां चरवाहा विद्यालय खुल गया है, एक भी जगह का नाम बताइए.

"अस्पतालों में दलाल घूमते हैं और मरीज को निजी अस्पतालों में ले जाते हैं. सरकार इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए हम लोगों ने मंत्री के जवाब का बहिष्कार कर दिया."- आलोक मेहता, राजद विधायक

विपक्ष ने किया बहिष्कार (ETV Bharat)

कई क्षेत्रों में बिहार टॉप: स्वास्थ्य मंत्री मंडल पांडे ने कहा आलोक मेहता नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं. स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा स्वास्थ्य विभाग में नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार विकास के काम हो रहे हैं और इसी कारण कई क्षेत्रों में बिहार आज टॉप राज्यों में शामिल हो गया है.

14060 एएनएम की नियुक्ति शीघ्र: स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा 44321 से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 14060 एएनएम की नियुक्ति शीघ्र होने वाली है. मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और सदर अस्पतालों में 350 से अधिक प्रकार की दवाएं, अनुमंडलीय अस्पताल में ढाई सौ से अधिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 240 से अधिक, शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में 150 एवं हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर में 120 प्रकार की दवावें मुफ्त दी जा रही हैं. सभी जिलों में जीपीएस से लैस 180 मुफ्त औषधि वाहन का संचालन किया जा रहा है.

बिहार का स्वास्थ्य सूचकांक टॉप राज्यों में शामिल: स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा बिहार का स्वास्थ्य सूचकांक भी बेहतर हो रहा है. राज्य का शिशु मृत्यु दर घटकर 23 हो गया है जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है. जबकि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर घटकर 27 हो गया है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है.