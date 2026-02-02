ETV Bharat / state

'NEET छात्रा की मौत में NDA के बड़े नेताओं के परिवार का हाथ' बिहार बजट सत्र के पहले दिन हंगामा

बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ. इस दौरान विपक्ष ने नीट छात्रा मौत मामले पर सरकार को घेरा. पढ़ें

Bihar Budget Session 2026
विधानसभा की कार्यवाही से पहले विपक्ष का हमला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 2, 2026 at 1:09 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार विधानसभा का बजट सत्र सोमवार (2 फरवरी) से राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया है. विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि "बजट सत्र में 19 बैठकें होंगी. सभी के सहयोग से सदन की कार्यवाही सुचारू ढंग से चलेगी. सभी गरिमा का ख्याल रखें."

नीट छात्रा मौत मामले पर सरकार का घेराव: वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले ही दिन नीतीश सरकार के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया. बिहार विधानसभा की कार्यवाही से पहले कांग्रेस विधायक कमरुल होदा ने सदन के बाहर नीट छात्रा मौत मामले को लेकर प्रदर्शन किया. कांग्रेस विधायक ने हाथ में पोस्टर लेकर विरोध जताया. उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण में इस मुद्दे को शामिल करने की मांग की.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

व्हीलचेयर पर पहुंचे तेजस्वी यादव: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन की कार्यवाही में शामिल होने से पहले लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और फिर सदन के अंदर चले गए. बिहार विधानसभा के 18वें बजट सत्र के पहले दिन की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई. वहीं विधानसभा की कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पैर में चोट लगने के कारण व्हीलचेयर पर सदन पहुंचे. उन्होंने बताया कि 25 जनवरी को ठोकर लगने के कारण उनके पैर का नाखून उखड़ गया था.

"नाखून उखड़ गया है. ये सब चलता रहता है. अभी सब ठीक है. हमलोग को कई चोट लगता है."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा

नीतीश और तेजस्वी के बीच बातचीत: सदन की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच बातचीत की तस्वीर भी सामने आई है. सदन में दोनों ने थोड़ी देर तक बातचीत की. इस दौरान दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी.

Bihar Budget Session 2026
नीतीश और तेजस्वी के बीच बातचीत (सौ. बिहार विधानसभा)

राज्यपाल का अभिभाषण: बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का अभिभाषण और आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए बिहार सरकार की उपलब्धि गिनाई. उन्होंने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, जहां जनहित से जुड़े विषयों पर गहन विचार-विमर्श होता है.

"मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि सदन की मर्यादा और गरिमा को बनाये रखें. स्वस्थ बहस और तर्क-वितर्क लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन यह आवश्यक है कि चर्चा मर्यादित और परिणामपूरक हो. मैं सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि वे अपने बहुमूल्य सुझाव और विचार सदन में रखें ताकि जनहित में ठोस निर्णय लिए जा सके."-आरिफ मोहम्मद खान, राज्यपाल

Bihar Budget Session 2026
नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (ETV Bharat)

राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में आगे कहा कि नई सरकार बनने के बाद से ही राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है. राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों और पुल-पुलियों का निर्माण कराया गया है. राजधानी पटना से सुदूर इलाकों से पहुंचने का लक्ष्य पांच घंटा कर लिया गया है. राज्य सरकार ने बिहार में महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया है.

50 प्रतिशत और सरकारी नौकरी में आरक्षण: पंचायती राज, नगर निकायों में 50 प्रतिशत और सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जा रहा है. पहले बिहार में स्वयं सहायता समूहों की संख्या काफी कम दी थी. अब समूहों की संख्या की लगभग 11 लाख हो गई है. बिहार सरकार ने शुरू से ही वंचित वर्गों के लिए काम किया. इन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कई योजना चला रही है.

महिलाओं को रोजगार के लिए 10 हजार रुपया दिया गया है. इसके बाद उन्हें दो लाख रुपये दिया जाएगा. राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाई गई, जिससे एक करोड़ 24 लाख लोगों को फायदा मिल रहा है. राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाई गई, जिससे एक करोड़ 24 लाख लोगों को फायदा मिल रहा है.

Bihar Budget Session 2026
बिहार विधानसभा की कार्यवाही से पहले लोगों का अभिवादन करते नीतीश कुमार (ETV Bharat)

आरिफ मोहम्मद खान ने दोनों सदनों को संबोधित करने हुए आगे कहा कि 2006 से कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है. समाज में शांति और सद्भाव का वातावरण है. 60 वर्ष पुराने हिंदू के मंदिरों की घेराबंदी की जा रही है. बड़े संख्या में नए विद्यालय खोले जा रहे हैं. हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गए हैं. स्थानीय निकाय के माध्यम से तीन लाख 68 हजार शिक्षकों की बहाली की गई. 73 हजार नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं.

स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई काम: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 11 हजार 600 मरीज औसतन आते हैं. आज 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कार्यरत हैं. 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं. शहर में भी 4 लाख 35 हजार से अधिक जीविका दीदी हैं. प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूह की संख्या लगभग 11 लाख हो गई है, जिसमें जीविका की संख्या एक करोड़ 40 लाख हो गई है.

बिहार में कानून का राज: उन्होंने अपने अभिभाषण में आग कहा कि सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम. मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है. बिहार में कानून का राज है और उसे बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है. सरकार के द्वारा अपराध नियंत्रण और सभी मोर्चे पर काम किया जा रहा है.

Bihar Budget Session 2026
बिहार विधानसभा (ETV Bharat)

अभिभाषण के बाद जय श्री राम के लगे नारे: पहले पुलिस बल की संख्या बहुत कम थी. इसमें लगातार बढ़ोतरी की गई. 1 लाख 31 हजार पुलिस की संख्या हो गई है. विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में नए थाने का निर्माण किया गया. आज 1 हजार 380 थाने हो गए हैं. राज्यपाल ने सात निश्चय तीन योजना की भी चर्चा की. राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जय श्री राम के लगे नारे. राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन: इससे पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट त्यागराजन एस.एम. ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र पर कहा, "सुरक्षा के लिए पर्याप्त मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों को तैनात किया गया है. गेट से लेकर व्हाइट लेन तक सभी तय सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा."

NDA के बड़े नेताओं के परिवार का हाथ: आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, "आज सत्र शुरू हो रहा है. सरकार की हर गलत नीति का हम जमकर विरोध करेंगे. एक NEET छात्रा के साथ जो घटना हुई है, उसपर सरकार असमंजस में है. NDA के बड़े नेताओं के परिवार का उसमें हाथ है. सरकार कटघरे में खड़ी है. जनता के हितों के सवाल को आगे करने का काम हम करेंगे."

"सरकार कटघरे में खड़ी है. हम जनता के हितों के सवालों को आगे करेंगे. राज्यपाल का अभिभाषण जो सरकार लिखकर देती है, उसी को पढ़ते हैं. केंद्रीय बजट भी घिसा पीटा बजट था."- भाई वीरेंद्र, आरजेडी विधायक

ये भी पढ़ें

आज से बिहार का बजट सत्र, पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण, 3 फरवरी को पेश होगा बजट

NEET छात्रा मौत मामला: शंभू गर्ल्स हॉस्टल में 6 जनवरी को क्या हुआ था? 9 मिनट 54 सेकेंड का आया VIDEO

TAGGED:

बिहार विधानसभा
ARIF MOHAMMED KHAN
NEET STUDENT DEATH CASE
बिहार बजट 2026
BIHAR BUDGET SESSION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.