'नहीं मांगेंगे माफी..' RJD विधायक कुमार सर्वजीत का बड़ा ऐलान, बोले राजू तिवारी- '..बताते हैं..'

आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने माफी मांगने से इनकार करते हुए कहा कि हमें झुकाने के लिए सात जन्म लेना पड़ेगा. पढ़ें पूरी खबर

RJD MLA Kumar Sarvjeet
'बेचारा' पर बिहार में सियासी भूचाल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 17, 2026 at 2:22 PM IST

5 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा में रामविलास को 'बेचारा' कहने के मामले में लोजपा रामविलास के मंत्री और विधायकों ने जमकर हंगामा किया. मंगलवार को बिहार विधानसभा परिसर में काफी देर तक धरना दिया और तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी की. एलजेपीआर लगातार आरजेडी और तेजस्वी यादव से माफी मांगने की मांग पर अड़ा है. वहीं आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने 'बेचारा' शब्द कहने पर गोलमोल जवाब दिया. हालांकि उन्होंने माफी मांगने से भी साफ तौर पर इनकार कर दिया है.

'कभी नहीं मांगेंगे माफी'- कुमार सर्वजीत: आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने चिराग पासवान की एलजेपीआर के मंत्री और विधायकों के माफी मांगने की मांग पर कहा कि हम कभी माफी नहीं मांगेंगे. राजद विधायक सर्वजीत ने कहा रामविलास पासवान की आदमकद मूर्ति लगे, यही तो हमारी मांग है. अरुण जेटली का बिहार से कोई लेना-देना नहीं था, उनकी मूर्ति लग गई, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन रामविलास पासवान की मूर्ति नहीं लगी, इस मांग को हमने उठाया है. राजू तिवारी के कहने पर तो कभी माफी नहीं मांगेंगे.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

कुमार सर्वजीत का यूटर्न: कुमार सर्वजीत ने रामविलास पासवान को बेचारा कहने पर यूटर्न लेते हुए कहा कि मैं पासवान जाति से आता हूं,मैं दलित का बेटा हूं. रामविलास पासवान जी हमारे आइकॉन रहे हैं और जब मैंने सदन में मांग की कि रामविलास पासवान की किसी चौराहे या सदन के प्रांगण में मूर्ति की स्थापना हो. राजू तिवारी ब्राह्मण जाति से आते हैं तो उनको लग रहा है कि किसी दलित की ऐसी हस्ती कैसे हो गई कि मूर्ति लगाने की मांग कर रहा है.

"राजू तिवारी को पच नहीं रहा है कि कोई दलित का बेटा कैसे रामविलास पासवान की मूर्ति स्थापना की बात कर सकता है. गरीबों के मसीहा रामविलास पासवान की मूर्ति लगती चाहिए. रामविलास की मूर्ति के नाम पर हमको झुकाने के लिए राजू तिवारी जैसे लोगों को सात जन्म लेना पड़ेगा. इस जन्म में राजू तिवारी हमें झुका नहीं सकते हैं. मरते दम तक स्वर्गीय रामविलास पासवान की मूर्ति स्थापना की बात में करता रहूंगा."- कुमार सर्वजीत, आरजेडी विधायक

RJD MLA Kumar Sarvjeet
विपक्षा का हंगामा (ETV Bharat)

LJPR का धरना प्रदर्शन: चिराग पासवान के विधायकों ने कहा कि जब तक राजद के सदस्य रामविलास को अपमानित करने के मामले में माफी नहीं मांग लेते हैं तब तक हम लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा. लोजपा रामविलास के विधायकों ने राजद पर दलित विरोधी होने का आरोप भी लगाया. बाद में सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा किया. एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक राजू तिवारी ने कहा कि आरजेडी को माफी मांगनी ही होगी.

"आकर सदन में बोलें कि हम माफी नहीं मांगेंगे, तब हमलोग बताते हैं. आरजेडी विधायक जिनकी बदौलत चलते हैं, हम उन्हीं (तेजस्वी यादव) से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं. जब से उन्होंने (कुमार सर्वजीत) अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, तब से हमलोग लगातार उनके दल और नेता से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं."- राजू तिवारी, विधायक, एलजेपीआर

राजद की फितरत ही दलित विरोधी: बीजेपी और जदयू के मंत्री भी लोजपा रामविलास के विधायकों के समर्थन में कूद पड़े हैं और एक स्वर में कहा कि राजद की फितरत ही दलित विरोधी है. एससी एसटी मंत्री लखींद्र पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के लोग दलित विरोधी हैं. वहीं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि राजद के लोग एक तरफ मूर्ति लगाने की मांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ रामविलास पासवान को अपमानित भी कर रहे हैं.

RJD MLA Kumar Sarvjeet
LJPR का धरना प्रदर्शन (ETV Bharat)

"राजद के लोग दलित समाज को आज से अपमानित नहीं कर रहे हैं. मुझे याद है जिस हाजीपुर लोकसभा से मैं आता हूं, वहां से रामविलास पासवान जी चुनाव जीतते थे और राजद के लोग लगातार उनके साथ भीतरघात करते थे. एक बार रामविलास पासवान जी ने राजद के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा तो उनलोगों ने भीतरघात करके चुनाव हराने का काम किया था. इनके नेता आज भी सदन में अपमान कर रहे हैं. ये लोग माफी नहीं मांगेंगे बल्कि थेथरोलॉजी करेंगे."- लखींद्र पासवान, मंत्री, बिहार सरकार

"मर्यादा के तहत किसी को भी बात करना चाहिए. जिस तरह से आरजेडी के लोग अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में एलजेपीआर का धरना प्रदर्शन अच्छा कदम है. हम इसका समर्थन करते हैं. मूर्ति लगाने की मांग वो लोग ऊपर-ऊपर कर रहे हैं. दिल से नहीं चाहते हैं."- श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री, बिहार

RJD विधायक का बयान जिसपर मचा बवाल: आरजेडी के बोधगया विधायक कुमार सर्वजीत ने पिछले हफ्ते बिहार में दलित राजनीति के प्रणेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के राजनीतिक यात्रा का जिक्र किया और कहा था कि पटना में रामविलास पासवान के योगदान को देखते हुए प्रमुख स्थान पर उनकी प्रतिमा लगायी जाए. कुमार सर्वजीत ने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह करते हुए 'बेचारा रामविलास पासवान' शब्द का इस्तेमाल किया था. चिराग पासवान की पार्टी को यही बेचारा शब्द चुभा गया है और इसको लेकर सियासी पारा हाई है.

