'बिहार में जाति देखकर किया जा रहा एनकाउंटर' विपक्ष का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला

पटना: बिहार विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने कानून व्यवस्था को लेकर जमकर नारेबाजी की. विधानसभा पोर्टिको में पोस्टर लेकर विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि सरकार गूंगी बहरी हो गई है. राजद के सदस्यों ने कहा कि नीतीश सरकार हत्या और दुष्कर्म जैसी घटनाओं को रोकने में विफल रही है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए. साथ ही आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने पटना में बुधवार को सुबह-सुबह हुए एनकाउंटर को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर सियासी पारा चढ़ गया है.

पटना एनकाउंटर पर RJD का हमला: पटना में बुधवार की सुबह पुलिस ने राजीव कुमार उर्फ सूर्या के पैर में गोली मारी है. पुलिस के इस एनकाउंटर को लेकर आरजेडी ने हमला बोला है. भाई वीरेंद्र ने कहा कि इस सरकार में जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है और एनकाउंटर हो रहा है. ये (सत्ता पक्ष) ना किसी को बचाते हैं और ना किसी को फंसाते हैं, लेकिन जाति विशेष के अपराधी को बचाते हैं और उसकी तरह से चिन्हित करके फंसाते हैं.

"मोकामा, बाढ़, नालंदा से अपराध डील हो रहा है. उसको संरक्षण दिया जा रहा है. एक जाति धर्म के लोग को गोली मारी जा रही है. क्या एक ही जाति के लोग अपराधी होते हैं? हत्या राम कर रहा है और रहीम को फंसा दिया जाता है. सरकार भी रहीम को जेल भेज रही है."- भाई वीरेंद्र, आरजेडी विधायक

सीपीएम ने किया समर्थन: अपराधी के एनकाउंटर पर सीपीएम विधायक अजय कुमार ने भाई वीरेंद्र के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि , जाति बिहार की सच्चाई है. बिहार के अंदर जाति की जड़ बहुत मजबूत है और यहां जाति के अंदर संरक्षण दिए जाते है. लेकिन किस जाति में अपराधी नहीं है?

अपराधियों के बीच में भेदभाव: उन्होंने आगे कहा कि एक अस्पताल में घुसकर गोली मारी जाती है, क्यों नहीं उस अपराधी का एनकाउंटर हुआ? जो बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटना करता है, उसका एनकाउंटर क्यों नहीं होता है? अपराधियों के बीच में भेदभाव सरकार को नहीं करना चाहिए, इसका गलत संदेश जाता है.

"यहां जाति के आधार पर अपराधियों को संरक्षण दिए जाते है, अगर ऐसा नहीं होता तो जी कृष्णैया हत्याकांड मामले में नियम बदलकर अपराधियों को क्यों छोड़ा गया. आप देख लीजिए अब एक बार फिर एक बड़े अपराधी को जेल से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है."- अजय कुमार, सीपीएम विधायक