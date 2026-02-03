ETV Bharat / state

जदयू के 9 मंत्री भाजपा के 14 मंत्रियों पर भारी, जानिए बिहार बजट का असली खेल

पटना: बिहार में एनडीए की सरकार में सबसे अधिक 89 विधायक भाजपा के हैं. 85 विधायक के साथ जदयू दूसरे स्थान पर है. मंगलवार को 2026-27 के लिए एनडीए ने बजट पेश किया. इसबार बजट में जनता दल यूनाइटेड की मजबूत पकड़ दिखाई दी, जबकि भारतीय जनता पार्टी बजट के मामले में पिछड़ती नजर आयी.

जेडीयू से पिछड़ जाती है भाजपा: भारतीय जनता पार्टी भले ही विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी हो लेकिन जब बजट की बात आती है तो जदयू बीजेपी पर भारी पड़ जाती है. भाजपा के पास मंत्रियों की संख्या जदयू से दोगुना है. जब बजट पेश होती है तो बजट का बड़ा हिस्सा जदयू के पास चला जाता है.

बजट में जदयू अव्वल: सरकार ने कुल 3 लाख 47589 करोड़ का बजट पेश किया गया है. वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड के आठ मंत्री हैं. आंकड़ों के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड के खाते में बजट की सबसे अधिक राशि गई है. कुल बजट का 45.33% हिस्सा 1 लाख 57 हजार 572.34 करोड़ जदयू कोटे में गया.

भाजपा कोटे में 19.72% राशि: भारतीय जनता पार्टी के पास 14 मंत्रालय हैं. बजट के लिहाज से अगर बात कर ले तो भाजपा के कोटे में बजट का 45.33 प्रतिशत हिस्सा आया है. बीजेपी उपमुख्यमंत्री के हिस्से 88990.54 करोड़ की राशि आई है. जदयू की तुलना में 19.72% कम राशि आई है.

छोटी पार्टियों में राष्ट्रीय लोक मोर्चा आगे: छोटी पार्टियों भी मंत्रिमंडल में शामिल है. लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दो, हम पार्टी के एक और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के एक मंत्री कैबिनेट में शामिल है. बजट में राष्ट्रीय लोक मोर्चा सबसे ऊपर दिख रही है. पार्टी के खाते में 10995.51 करोड़ का बजट का हिस्सा आया है. कुल मिलाकर 3.16% बजट का हिस्सा है.