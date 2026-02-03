बिहार बजट: किसानों की सम्मान निधि राशि में 3 हजार रुपये की बढ़ोतरी, जानें अब कितना मिलेगा?
बिहार सरकार ने बजट में किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने किसान सम्मान निधि की राशि में डेढ़ गुना बढ़ोतरी की है.
Published : February 3, 2026 at 3:44 PM IST
पटना: बिहार बजट में किसानों के लिए नीतीश सरकार ने खजाना खोल दिया है. सरकार ने किसान सम्मान निधि राशि में डेढ़ गुना की बढ़ोतरी की है. अब किसान को 3 हजार रुपये अतिरिक्त मिलेंगे. यह राशि पीएम किसान सम्मान की राशि के साथ ही किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी. इसकी घोषणा मंगलवार को बजट पेश करने के दौरान की गयी.
केंद्र से मिलता है 6000: बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों को साल में तीन किस्तों में कुल 6000 रुपये मिलते हैं. एक किस्त में 2000 रुपये दिया जाता है. अब बिहार सरकार ने कर्पूरी ठाकुर के नाम पर किसानों के लिए अलग से योजना लागू की है, जिससे साल में तीन किस्तों में 3000 रुपये अतिरिक्त दिये जाएंगे.
अब कुल 9000 मिलेंगे: पीएम किसान सम्मान योजना और जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि योजना दोनों मिलाकर किसानों को अब एक किस्त में 3000 रुपये और साल में तीनों किस्त मिलाकर 9000 रुपये दिए जाएंगे. इससे बिहार के किसानों को काफी फायदा होगा.
चुनाव से पहले सरकार ने किया था वादा: बता दें कि बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर के नाम पर किसानों के लिए योजना लाने की घोषणा की थी. एनडीए के संकल्प पत्र में इसका जिक्र किया गया था कि अगर सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो पीएम किसान सम्मान निधि के तहत राशि पाने वाले किसानों के लिए 3000 रुपये की बढ़ोतरी बिहार सरकार अपनी ओर से करेगी.
3.47 हजार करोड़ का बजट पेश: मंगलवार को बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद ने 3.47 हजार करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें शिक्षा पर सबके अधिक 68, 216.95 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. ग्रामीण विकास पर 23,701 करोड़ और स्वास्थ्य पर 21,270 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
