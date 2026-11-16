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मुफ्त योजनाओं ने बिगाड़ा बजट! बिहार में सैलरी-पेंशन और ठेकेदारों के भुगतान पर संकट

पटना: बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार के सामने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की राशि जुटाने और खर्च करने का दोहरा संकट है. केंद्रीय करों पर बढ़ती निर्भरता और मुफ्त योजनाओं के बोझ के कारण अब सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भुगतान में भी देरी हो रही है.

इसके बाद भी बजट के करीब 60000 करोड़ की राशि जुटाना एक बड़ा चैलेंज है. बाढ़ से करीब 10000 करोड़ के नुकसान की भरपाई केंद्र से नहीं हुई है, वहीं 2025 के चुनाव में महिलाओं को 10000 रुपए और फ्री बिजली जैसी मुफ्त योजनाओं का असर भी खजाने पर पड़ा है.

वित्तीय वर्ष 2026-27 में 158178.32 करोड़ की राशि केंद्रीय करों से मिलेगी और 51895.8 करोड़ अनुदान के रूप में प्राप्त होंगे, यानी कुल 210074 करोड़ केंद्र से मिलेंगे. बिहार सरकार अपने संसाधनों से 70000 करोड़ के राजस्व की उगाही करेगी, जिससे मार्च 2027 से पहले करीब 2 लाख 80000 करोड़ का जुगाड़ होने का अनुमान है.

केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए करों का 41 प्रतिशत हिस्सा तय मापदंड के अनुसार सभी राज्यों में बांटा जाता है, जिसमें बिहार भी शामिल है. इसे 14 किस्तों में राज्यों को दिया जाता है और हर महीने की 10 तारीख को राशि भेजने का प्रावधान है. पर्व और त्योहार के मौके पर यह राशि पहले भी दी जाती है, जैसे कि छठ और दिवाली से पहले नवंबर में केंद्र सरकार ने बिहार और दूसरे राज्यों को राशि दी है.

14 किस्तों में केंद्र सरकार देती है केंद्रीय करों की राशि

वहीं ग्रामीण रोजगार योजना के लिए भी 1663 करोड़ की राशि केंद्र सरकार ने जारी की थी. केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कारण भी बिहार की मुश्किलें बढ़ी हैं और ठेकेदारों को समय पर भुगतान नहीं हो रहा है.

वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्र सरकार से नवंबर महीने की शुरुआत में 10845 करोड़ की राशि केंद्रीय कर के रूप में मिली है. इससे पहले केंद्र सरकार से अक्टूबर में भी 10845 करोड़ और अगस्त महीने में भी 10845 करोड़ की राशि बिहार को मिली थी.

इसके अलावा 51895 करोड़ अनुदान की राशि भी केंद्र सरकार देगी, जबकि बिहार सरकार को करीब 70000 करोड़ अपना राजस्व प्राप्त होगा. इसके बावजूद सरकार को बड़ी राशि का इंतजाम करना होगा और खजाने में कमी के कारण बड़े प्रोजेक्ट लटके हुए हैं.

सम्राट चौधरी की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 347589 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है. इसमें केंद्र सरकार से 158178 करोड़ केंद्रीय कर के रूप में मिलेंगे, जो पिछले वित्तीय वर्ष 138215 करोड़ से 13316 करोड़ रुपए अधिक हैं.

अर्थशास्त्री नवल किशोर चौधरी के अनुसार केंद्र सरकार हर महीने की 10 तारीख को करों की हिस्सेदारी भेजती है, जिसका बड़ा हिस्सा बिहार सरकार वेतन और पेंशन मद में खर्च करती है. इसी राशि को ध्यान में रखकर बिहार सरकार ने 10 तारीख को पेंशन दिवस मनाने का निर्णय लिया है. केंद्रीय करों की राशि से ही वेतन भी दिया जा रहा है और इसी कारण वेतन में अब विलंब हो रहा है.

"पहले महीने की अंतिम तिथि 30 तारीख तक सरकारी कर्मचारियों के खाते में राशि चली जाती थी. सरकार का अपना राजस्व इतना अधिक नहीं है कि उससे वेतन, पेंशन और कर्ज की राशि समय पर दी जा सके. बजट का आकार तो बढ़ गया है, लेकिन राशि का जुगाड़ और खर्च दोनों बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है." -नवल किशोर चौधरी, अर्थशास्त्री

केंद्र से राशि मिलने में विलंब

विशेषज्ञ प्रोफेसर प्रमोद कुमार का कहना है कि वेतन और पेंशन का भुगतान समय पर नहीं होने के पीछे प्रशासनिक त्रुटि भी एक बड़ा कारण हो सकता है. कई केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत भी कर्मचारियों को वेतन और अन्य मद में भुगतान होता है, इसलिए केंद्र से राशि देर से आने पर सीधा असर पड़ता है.

मुख्य सचिव के स्तर पर हाई लेवल बैठक के बाद भी शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह और ग्रामीण विकास विभाग में परेशानी बनी हुई है. विकास योजनाओं के लिए बिहार सरकार से बड़ी कंपनियां पैसा ले लेती हैं, लेकिन पेटी ठेकेदारों को समय पर भुगतान नहीं करती हैं.

"पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वेतन और पेंशन को लेकर सख्त निगरानी की थी, इसलिए उस समय ऐसी परेशानी ज्यादा दिखाई नहीं दी थी. हालांकि केंद्रीय योजनाओं की राशि समय पर नहीं मिलने की शिकायत उस समय भी होती थी. सरकार यदि बजट का बेहतर प्रबंधन करे तो इस समस्या का निदान निकल सकता है." -प्रोफेसर प्रमोद कुमार, आर्थिक विशेषज्ञ

बिहार बजट क्राइसिस पर आर्थिक विशेषज्ञ से बातचीत (ETV Bharat)

105390 करोड़ केवल वेतन और पेंशन में होगा खर्च

वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट के अनुसार बिहार सरकार को इस साल 105390 करोड़ रुपए केवल वेतन और पेंशन पर खर्च करने पड़ेंगे. इसमें 70220 करोड़ रुपए वेतन पर और 35170 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च होंगे.

इसके अलावा 2265 करोड़ की राशि कर्ज की मूल राशि चुकाने में भी सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी. साथ ही केंद्र प्रायोजित योजनाओं में भी बिहार को 30000 करोड़ से अधिक की राशि का अपना हिस्सा देना होगा.

खर्च को लेकर अब 4 महीने में बढ़ेगा दबाव

वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब केवल 4 महीने ही बच गए हैं और कई विभाग अब तक आवंटित राशि खर्च करने में सुस्त बने हुए हैं. ऐसे में अंतिम महीनों में बिहार सरकार पर राशि खर्च करने का दबाव बढ़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार भी बकाया राशि अंतिम तिमाही में ज्यादा भेजती है.

विशेषज्ञों को संदेह है कि सरकार बजट की पूरी राशि खर्च कर पाएगी, वहीं बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेने के कारण सरकार पर कर्ज का दबाव भी बढ़ने वाला है.

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