Explainer: 5 CM.. फिर भी बिहार की सियासत में हाशिये पर ब्राह्मण, कैसे हासिल होगा पुराना 'प्रभुत्व'?
Bihar Brahmin Community: बिहार में ब्राह्मण अपनी भागीदारी को लेकर अचानक काफी मुखर हो गए हैं. आखिर क्या चाहते हैं? रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : November 4, 2026 at 8:08 PM IST
पटना: बिहार में अगड़ा, पिछड़ा-अति पिछड़ा और दलित, हर वर्ग के जातीय सम्मेलन समय-समय पर होते रहे हैं. इन सम्मेलनों से ब्राह्मण दूरी बनाते रहे हैं लेकिन अब अपने हक के लिए ब्राह्मण भी सम्मेलन कर रहे हैं. साथ ही सड़कों पर जुलूस निकल रहा है. ब्राह्मणों को लगता है कि अब उनकी उपेक्षा हो रही है. एक समय उनका बिहार में राजनीति से लेकर हर क्षेत्र में दबदबा था. एकजुटता नहीं होने से वह दबदबा चला गया. पिछले दिनों 15 सूत्री मांगों को लेकर 10,000 लोग पटना की सड़कों पर उतरे और अपनी आवाज बुलंद की.
1990 से पहले ब्राह्मणों का दबदबा
1960 से 1990 के तीन दशक में बिहार में पांच ब्राह्मण समाज से मुख्यमंत्री बने हैं लेकिन मंडल की राजनीति के बाद ब्राह्मण समाज को सियासत से दूर करने की कोशिश होती रही है. विधायकों और सांसदों की संख्या लगातार घट रही है क्योंकि इन्हें सभी दल गंभीरता से नहीं लेते हैं और टिकट भी कम देते हैं. विशेषज्ञ भी मानते हैं कि राजपूत और भूमिहार राजनीतिक रूप से अधिक हिस्सेदारी ले रहे हैं और इसकी पीड़ा ब्राह्मणों को है. जाति की राजनीति करने वाले नेताओं के लिए एक चैलेंज है.
90 के दशक तक 5 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने
बिहार में आजादी के बाद सरकार और राजनीति में भी ब्राह्मण का दबदबा था. मंडलवाद की राजनीति से पहले की अवधि में 5 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने, जो 13 साल 38 दिनों तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे. सबसे अधिक जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री रहे हैं. उनके अलावे विनोदानंद झा, केदार पांडे, बिंदेश्वरी दुबे और भागवत झा आजाद भी सीएम रहे हैं. हालांकि मंडल की राजनीति के बाद ब्राह्मण किनारे होते चले गए.
कौन-कौन ब्राह्मण सीएम?
विनोदानंद झा ने 18 फरवरी 1961 को सीएम पद की शपथ ली और 2 अक्टूबर 1963 तक इस पद पर रहे. वह राजमहल विधानसभा सीट से विधायक थे. केदार पांडेय 19 मार्च 1972 से 2 जुलाई 1973 तक मुख्यमंत्री थे, वह नौतन से विधायक थे. बिंदेश्वरी दुबे 12 मार्च 1985 से 13 फरवरी 1988 तक सीएम की कुर्सी पर काबिज रहे, वह शाहपुर से चुनाव जीतते थे, जबकि भागवत झा आजाद 14 फरवरी 1988 से 10 मार्च 1989 तक मुख्यमंत्री रहे, वह विधान परिषद के सदस्य थे.
वहीं, जगन्नाथ मिश्रा तीन बार सीएम बने. पहली बार 11 अप्रैल 1975 से 30 अप्रैल 1977, दूसरी बार 8 जून 1980 से 14 अगस्त 1983 और तीसरी बार 6 दिसंबर 1989 से 10 मार्च 1990 तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे. वह झंझारपुर से विधायक निर्वाचित होते थे.
चुनाव दर चुनाव घटा प्रतिनिधित्व
पिछले 35 सालों में बिहार की राजनीति में ब्राह्मणों की हिस्सेदारी घटती गई. इस वक्त विधानसभा में ब्राह्मण समाज से आने वाले विधायक की संख्या 14 है. उससे पहले 2020 में 12 विधायक जीतकर आए थे. 2015 में 11, 2010 में 16, 2005 में 12 और 2000 में 10 ब्राह्मण विधायक जीतकर सदन पहुंचे थे.
2025 विधानसभा चुनाव को ही देखें तो 13 ब्राह्मण विधायक पूरे बिहार में चुनकर आए थे. इसमें से बीजेपी के 10, जेडीयू के 2 और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के एक विधायक हैं, जबकि अपर कास्ट में राजपूत और भूमिहार की बात करें जिनकी आबादी ब्राह्मणों से कम है. इसके बावजूद राजपूत के 33 और भूमिहार से 27 विधायक जीते हैं. हालांकि बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत के बाद ब्राह्मण विधायकों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है.
सवर्णों की किस जाति से कितने प्रत्याशी?
2025 में एनडीए के पांचों घटक दल ने 85 सीटें सवर्ण उम्मीदवार उतारे थे. सबसे अधिक 38 राजपूत, 31 भूमिहार, 14 सीटों पर ब्राह्मण और दो कायस्थों को टिकट दिया गया. अगर जातीय गणना की ही बात करें तो राजपूत की आबादी 3.45 प्रतिशत, भूमिहार की आबादी 2.87 प्रतिशत और ब्राह्मण की आबादी 3.65% है. इसके बावजूद ब्राह्मणों को कम भागीदारी मिली.
बिहार के प्रमुख दलों की बात करें तो बीजेपी ने सबसे अधिक 11 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिसमें से 10 की जीत हुई. भाजपा ने 21 राजपूत और 16 भूमिहारों को टिकट दिया था. जेडीयू ने दो सीट पर ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे थे, दोनों जीत गए. जेडीयू की तरफ से राजपूत को 10 सीटें और भूमिहार को 9 सीटें दी गई थी. कांग्रेस ने 6 टिकट और आरजेडी ने तीन टिकट ब्राह्मणों को दिया था लेकिन इनमें से एक भी जीत नहीं पाया.
अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बिहार से लोकसभा की 40 सीटों में से केवल दो सांसद ब्राह्मण जाति से हैं. एक सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर और दूसरा दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर हैं. ये दोनों क्रमश: जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं.
कई दलों में ब्राह्मणों की महत्वपूर्ण भूमिका
ऐसे कई महत्वपूर्ण पदों पर दलों ने ब्राह्मणों को बैठा रखा है. जेडीयू में संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, वह राज्यसभा के सांसद भी हैं. बिहार की सत्ताधारी दल भाजपा में कई ब्राह्मण नेता हैं लेकिन अब वहां भी ब्राह्मण की उपेक्षा हो रही है. कई बड़े नेताओं को किनारे किया जा रहा है. पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मंगल पांडे लगातार हाशिये पर हैं.
आरजेडी में मनोज झा को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है, उन्हें राज्यसभा भी भेजा गया है. शिवानंद तिवारी कभी आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. अभी हाल के विधान परिषद चुनाव में दरभंगा स्नातक से ब्राह्मण उम्मीदवार (अनिल झा) को उतारकर जीत हासिल करने में जरूर पार्टी ने सफलता पाई है लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव के समय टिकट देने के मामले में ब्राह्मणों को नजर अंदाज किया जाता रहा है.
कांग्रेस की बात करें तो ब्राह्मणों के कई मुख्यमंत्री इसी पार्टी से हुए हैं. कांग्रेस के बाद किसी दल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ब्राह्मण नहीं बन पाए. कांग्रेस में भी टिकट देने के मामले में अब ब्राह्मण को तवज्जो नहीं मिलती. पिछले चुनाव में 6 ब्राह्मण उम्मीदवार को कांग्रेस ने उतारा था, एक भी नहीं जीत नहीं पाए.
90 विधानसभा पर ब्राह्मणों का दबदबा
ब्राह्मण समाज की आवाज बुलंद करने वाले लोकमंच के संस्थापक आशीष कुमार उर्फ बबलू झा का दावा है कि बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्र में से 90 विधानसभा ऐसे हैं, जहां ब्राह्मणों का दबदबा है लेकिन कोई भी दल टिकट देने में ब्राह्मणों को गंभीरता से नहीं लेता है. यही कारण है कि कम आबादी वाली जातियों से भी कम ब्राह्मण समाज के विधायक चुनकर आते हैं. हमें टिकट नहीं मिलता, जिस वजह से हमारी हिस्सेदारी लगातार घट रही है.
आशीष कुमार की मानें तो दरभंगा, मधुबनी, गोपालगंज, बक्सर, पूर्णिया, समस्तीपुर, अररिया, सुपौल, सहरसा, झंझारपुर, सीतामढ़ी, चंपारण, मधेपुरा, वैशाली प्रमुख जिले हैं. इनमें से कई विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण समाज जिसको चाहेगा, वही विधायक बनेगा.
क्यों सड़क पर उतरा ब्राह्मण समाज?
राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर लगातार अपेक्षा और पिछड़ने के बाद लोकमंच के बैनर तले ब्राह्मणों ने अब एकजुट होने का प्रयास किया है. लोकमंच के संस्थापक आशीष कुमार उर्फ बबलू झा का कहना है कि 24 जुलाई से लोकमंच के बैनर तले 12 जिलों में कार्यक्रम हुआ है. कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, सुपौल, अररिया, खगड़िया, भागलपुर, बांका, बेतिया, शिवहर, दरभंगा और फिर पटना में सम्मेलन और मौन जुलूस निकाला गया.
वे कहते हैं, 'महापर्व छठ के बाद अटल संकल्प रथ लेकर गांव-गांव हम लोग घूमेंगे और ब्राह्मणों को एकजुट करेंगे, जिससे कोई भी दल ब्राह्मणों की अपेक्षा न कर सके.'
बिहार में जातीय गणना के अनुसार ब्राह्मणों की आबादी 3.6% बताई गई है लेकिन लोकमंच के संस्थापक आशीष कुमार का कहना है कि ब्राह्मणों में कई जातियों की गिनती अलग से की गई है, जिसमें सकलद्वीप ब्राह्मण (शाकद्वीपीय ब्राह्मण), शाश्वत ब्राह्मण, भट्ट ब्राह्मण, गिरी ब्राह्मण और गोस्वामी ब्राह्मण शामिल हैं. सबको मिला दें तो ब्राह्मणों की आबादी 4.8% हो जाएगी.
क्या चाहता है ब्राह्मण समाज?
इस बारे में लोकमंच के संस्थापक आशीष कुमार का कहना है कि न केवल राजनीति में बल्कि ब्राह्मणों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति भी चिंताजनक है. समाज को लेकर लगातार निगेटिव नैरेटिव चलाया जा रहा है. न पॉलिटिकल पार्टियां और न ही सरकार हमारी चिंता करती है. हमारी बात सुनी नहीं जाती है. इसलिए पिछले दिनों 15 सूत्री मांगों को लेकर अलग-अलग हिस्सों से 10 हजार लोग पटना पहुंचे और अपनी आवाज बुलंद की.
क्या है 15 सूत्री मांग?
ब्राह्मण समाज की आवाज उठाने वाले लोकमंच की 15 सूत्री मांगों में सबसे ऊपर ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन की मांग है. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की तर्ज पर बिहार में भी ब्राह्मण कल्याण बोर्ड और केंद्रीय स्तर पर सवर्ण आयोग का गठन चाहते हैं. ब्राह्मणों की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का सर्वेक्षण कराकर श्वेत पत्र जारी करने, भगवान परशुराम की जयंती पर एक दिन का अवकाश और चंद्रशेखर आजाद की पटना में मूर्ति स्थापित करना और मंडन मिश्र संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग की है.
राजनीतिक भागीदारी और जनसंख्या के आधार पर सरकारी प्रतिनिधित्व, ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, मुफ्त कोचिंग और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में विशेष सहायता, यूपीएससी और बीपीएससी में ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों को आयु सीमा और परीक्षा के अतिरिक्त प्रयासों में छूट, विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल का निर्माण, विशेष कोचिंग, ब्राह्मण युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्वरोजगार हेतु ऋण, अनुदान, प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए.
1990 से 2005 के बीच ब्राह्मण समाज की खेती योग्य जमीन पर अवैध कब्जा की जांच करा कर उन्हें लौटाया जाए. शिक्षा रोजगार और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में समाज के युवाओं को बिना किसी भेदभाव के अवसर उपलब्ध कराया जाए. समाज के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक योगदान को सही परिप्रेक्ष्य में पेश करना, समाज के प्रति भ्रामक अपमानजनक नैरेटिव पर रोक लगाना शामिल है. मिथिला, कोसी और पूर्णिया सहित उन क्षेत्रों में जहां ब्राह्मण समाज की संख्या अधिक है, वहां बुनियादी विकास और शैक्षणिक संस्थाओं के विकास पर काम हो.
"आजादी के पहले ब्राह्मण की क्या स्थिति थी, वह मुझे पता नहीं है लेकिन आज ब्राह्मणों की स्थिति दयनीय है. हमारे युवा चिंतित हैं. इसलिए हम अपनी आवाज सत्ता तक पहुंचाना चाहते हैं. हम संवाद के माध्यम से अपने समाज की भलाई करना चाहते हैं. इसलिए समाज के समर्थन में हम लोग जुटे हैं. हमारा न किसी का विरोध कर रहे हैं और न ही किसी से कोई टकराव चाहते हैं. ब्राह्मणों की कोई नहीं सुन रहा है. इसलिए हम लोग एकजुट होकर अपनी हिस्सेदारी लेंगे."- आशीष कुमार उर्फ बबलू झा, संस्थापक, लोकमंच
क्या कहते हैं जानकार?
इस बारे में राजनीतिक विशेषज्ञ अरुण पांडे का भी कहना है कि कहने के लिए ब्राह्मण अपर कास्ट (अगड़ी जाति) है, लेकिन आज उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है. राजनीतिक भागीदारी भी अब पहले वाली नहीं रही. सवर्णों में उससे अधिक राजपूत और भूमिहार हिस्सेदारी ले रहे हैं. लगातार उपेक्षा के कारण अब ब्राह्मण भी आंदोलन कर रहे हैं. जाति की राजनीति करने वाले नेताओं के लिए यह बड़ी चुनौती साबित हो सकती है.
"सामाजिक तौर पर तो अगड़े ही कहलाते हैं लेकिन आर्थिक और शैक्षणिक रूप से उनमें पिछड़ापन है. इसके लिए आवाज उठी है. अभी तो कोई चुनाव है नहीं. इसलिए ये दर्शाता है कि अपने हक हकूक के लिए ये लोग भी सड़क पर आने लगे हैं. ऐसे में जो नेता ब्राह्मणों की पॉलिटिक्स करने की बात करते हैं, उनका चैलेंज बढ़ने वाला है."- अरुण पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ
दबाव बनाने की राजनीति
राजनीतिक विश्लेषक केके लाल कहते हैं कि यह एक तरह से दबाव बनाने की राजनीति है. वे कहते हैं, 'ब्राह्मणों को भी लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम से राजनीतिक दलों पर दबाव बनाया जा सकता है, क्योंकि बिहार की राजनीति जाति से शुरू होती है और जाति से ही समाप्त होती है.'
दबदबा चाहते हैं ब्राह्मण
वहीं, वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी का मानना है कि असल में ब्राह्मण पहले वाला दबदबा चाहते हैं लेकिन उन्हें समझना होगा अब स्थितियां बदल गईं हैं. पहले जो सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से पिछड़े थे. अधिक आबादी होने के बावजूद उन्हें हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी, अब मुख्य धारा में आए हैं, उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है.
"ब्राह्मणों का दर्द ये है कि पहले जितनी प्रमुखता मिलती थी राजनीति में, अब उतनी प्रमुखता नहीं मिलती है. राजनीति का स्वरुप बदल गया है, ये समझना होगा हर किसी को. अबतक जो उपेक्षित जातियां थीं राजनीति में हाशिये पर थी, अब वो केंद्र में आ गईं हैं. ऐसे में प्रभुत्व और प्रभाव जिनका घट गया है, उसकी वो पीड़ा झेल रहे हैं."- प्रवीण बागी, वरिष्ठ पत्रकार
ब्राह्मणों के साथ हैं- बीजेपी
हालांकि राजनीतिक दलों का दावा है कि हर समाज को लेकर चलने की कोशिश उनकी तरफ से हो रही है. बीजेपी प्रवक्ताप्रेम रंजन पटेल का कहना है कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति और हर समाज को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है. अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करने में कुछ भी गलत नहीं है. वे कहते हैं कि हमारी सरकार 'सबका साथ सबका विकास' पर ही काम करती है.
"हक की बात तो करना ही चाहिए हर समाज को. हर समाज का विकास हो, हर समाज की प्रगति हो, हर समाज आगे बढ़े. अगर इसकी चिंता अगर समाज कर रहा है तो ये अच्छी बात है. सबसे बड़ी बात हर समाज की चिंता हमारी सरकार कर रही है."- प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी
क्या बोला आरजेडी?
वहीं, मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की कोशिश सभी जाति और वर्ग को साथ लेकर चलने की है. समय-समय पर ब्राह्मण समाज को राजनीति में भागीदारी का मौका भी दिया जाता है. पार्टी ने हाल में ही विधान परिषद चुनाव में दरभंगा स्नातक सीट पर ब्राह्मण समाज को उतारा और उनको जीत भी मिली.
"हमारे नेता तेजस्वी यादव जी तो हमेशा ए-टू-जेड की बात करते हैं. अभी विधान परिषद चुनाव में दरभंगा स्नातक क्षेत्र से ब्राह्मण को ही पार्टी ने टिकट दिया और हम ब्राह्मणों का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने उन्हें जिताया भी."- रणविजय साहू, प्रधान सचिव, राष्ट्रीय जनता दल
2028 तक तैयार होगा बड़ा प्लेटफार्म
1 नवंबर 2026 को लोकमंच के बैनर तले पटना में 10,000 से अधिक ब्राह्मणों ने मौन जुलूस निकाला, जो इन दिनों चर्चा में है क्योंकि पहली बार ब्राह्मण समाज की तरफ से इस तरह का कोई कार्यक्रम किया गया था. आने वाले समय में पूरे बिहार में कार्यक्रम करने की तैयारी है. लोकमंच ब्राह्मण समाज को एकजुट करने की कवायद में जुटा है. हालांकि संस्थापक आशीष कुमार राजनीति की कोई बात नहीं कर रहे हैं लेकिन तैयारी 2028 तक एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार करने की है.
माना जा रहा है कि प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह तय करने का प्रयास होगा कि ब्राह्मण किसे वोट देंगे और किसे नहीं? जिससे कोई भी दल ब्राह्मणों को लेकर फैसला लेने से पहले 5 बार सोचें या दूसरे अर्थ में कहें कि कोई नजरअंदाज न कर सके.
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