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Explainer: 5 CM.. फिर भी बिहार की सियासत में हाशिये पर ब्राह्मण, कैसे हासिल होगा पुराना 'प्रभुत्व'?

बिहार में हिस्सेदारी को लेकर ब्राह्मण मुखर ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में अगड़ा, पिछड़ा-अति पिछड़ा और दलित, हर वर्ग के जातीय सम्मेलन समय-समय पर होते रहे हैं. इन सम्मेलनों से ब्राह्मण दूरी बनाते रहे हैं लेकिन अब अपने हक के लिए ब्राह्मण भी सम्मेलन कर रहे हैं. साथ ही सड़कों पर जुलूस निकल रहा है. ब्राह्मणों को लगता है कि अब उनकी उपेक्षा हो रही है. एक समय उनका बिहार में राजनीति से लेकर हर क्षेत्र में दबदबा था. एकजुटता नहीं होने से वह दबदबा चला गया. पिछले दिनों 15 सूत्री मांगों को लेकर 10,000 लोग पटना की सड़कों पर उतरे और अपनी आवाज बुलंद की.

1990 से पहले ब्राह्मणों का दबदबा

1960 से 1990 के तीन दशक में बिहार में पांच ब्राह्मण समाज से मुख्यमंत्री बने हैं लेकिन मंडल की राजनीति के बाद ब्राह्मण समाज को सियासत से दूर करने की कोशिश होती रही है. विधायकों और सांसदों की संख्या लगातार घट रही है क्योंकि इन्हें सभी दल गंभीरता से नहीं लेते हैं और टिकट भी कम देते हैं. विशेषज्ञ भी मानते हैं कि राजपूत और भूमिहार राजनीतिक रूप से अधिक हिस्सेदारी ले रहे हैं और इसकी पीड़ा ब्राह्मणों को है. जाति की राजनीति करने वाले नेताओं के लिए एक चैलेंज है.