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जेल से बाहर निकलते ही छात्र नेता दिलीप ने भरी हुंकार, कहा- 'TRE-4 में 46 हजार सीट से कम मंजूर नहीं'

दिलीप ने जेल के अंदर बर्बरता से पीटे जाने पर जताया जान का खतरा, सीएम-शिक्षा मंत्री से की 46000 सीटों की मांग. पढ़ें खबर .

BIHAR BPSC TRE 4 VACANCY
छात्र नेता दिलीप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 25, 2026 at 8:50 PM IST

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पटना: बिहार की राजधानी पटना में शिक्षक बहाली परीक्षा (TRE 4) को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है. बीते दिनों हुई सरकार की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निर्देश दिया कि हर साल शिक्षकों के 20,000 सीटों पर ही वैकेंसी आएगी. यानी इस वर्ष भी 20,000 सीटों पर ही वैकेंसी आना तय किया गया है.

छात्रों का विरोध: कुछ दिनों पहले तक 46,000 सीटों पर वैकेंसी को लेकर बीपीएससी को अधियाचना तक भेज दी गई थी. इसलिए अब छात्र कह रहे हैं कि 46,000 सीट से एक भी सीट कम पर वैकेंसी स्वीकार नहीं है. इधर आंदोलन कर रहे छात्र नेता दिलीप ने जेल से रिहा होने के बाद गंभीर आरोप लगाए हैं.

जेल में पिटाई: छात्र नेता दिलीप ने कहा कि 20 मई को जब छात्र आंदोलन कर रहे थे, उस दौरान जेल में उन्हें बुरी तरह लाठियों से पीटा गया. ईटीवी भारत से खास बातचीत में दिलीप ने कहा कि कई सारी वैकेंसी लंबे समय से पेंडिंग है लेकिन छात्र सिर्फ चौथे चरण की शिक्षक बहाली को लेकर आंदोलन कर रहे हैं.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

नौकरी छूटने का संकट: दिलीप ने आगे कहा कि अब तक इसके लिए 10 बार आंदोलन हो चुके हैं क्योंकि सरकार ने ही अभ्यर्थियों को बंपर सीटों का भरोसा दिलाया था. सरकार ने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए छात्रों को आश्वासन दिया था. तमाम अभ्यर्थी प्राइवेट जॉब छोड़कर तैयारी में लग गए थे लेकिन अब उनकी सेविंग खत्म हो गई है और पुरानी जॉब भी छूट गई है.

वादे से मुकरी सरकार: छात्र नेता के मुताबिक सरकार सिर्फ डेट पर डेट दे रही है और अभ्यर्थियों के साथ धोखा कर रही है. विधानसभा चुनाव से पहले भरोसा दिलाया गया था कि चुनाव संपन्न होने के बाद तुरंत बहाली होगी और जनवरी तक जॉइनिंग करा दी जाएगी. इसके बाद सरकार ने बीपीएससी को 46,000 सीटों की अधियाचना भेजकर इसकी घोषणा भी की थी.

घोषणाओं का सच: दिलीप बताते हैं कि बीपीएससी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज भी वह वीडियो है जिसमें परीक्षा नियंत्रक 25 अप्रैल से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होने का आश्वासन दे रहे हैं. लेकिन आज तक इस पर कुछ नहीं हुआ. जब सरकार अपने वादे से मुकर रही है तब अभ्यर्थियों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.

आंदोलन को कुचला: दिलीप ने कहा कि 8 मई को अभ्यर्थियों के कहने पर उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन का नेतृत्व किया था. लेकिन आंदोलन को बुरी तरह कुचलकर उन्हें और तीन अन्य शिक्षक अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर रात भर गांधी मैदान हाजत में रखा गया. इसके बाद इन लोगों को बेउर जेल भेज दिया गया.

बर्बरता का आरोप: दिलीप ने बताया कि वह साल 2015 से छात्रों के लिए आंदोलन कर रहे हैं और कई बार जेल गए हैं. लेकिन पहली बार जेल में उन्हें इस आरोप में बुरी तरह पीटा गया कि वह जेल से बैठकर आंदोलन के लिए अभ्यर्थियों को उकसा रहे हैं. उन्होंने शरीर पर लाठियों के निशान होने की बात कही.

"अब मैं इस मामले को लेकर न्यायालय में जाने की तैयारी कर रहा हूं. मुझे डर है कि अगली बार आंदोलन करने पर सरकार किडनी फेल का बहाना बनाकर मुझे जेल में जान से मरवा भी सकती है. मेरे साथ बाकी तीन साथियों को भी पीटा गया था." - दिलीप, छात्र नेता

मंत्रियों से गुहार: दिलीप ने कहा कि वे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से मिलकर कहना चाहते हैं कि हर साल 20,000 वैकेंसी लाने का कदम स्वागत योग्य है. लेकिन इस बार 46,000 से कम पदों पर वैकेंसी मत लाइए. छात्र इससे कम सीटों पर बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं और आंदोलन जारी है.

दो साल का विवाद: गौरतलब है कि चौथे चरण के शिक्षक बहाली को लेकर लगभग दो वर्षों से विवाद बना हुआ है. TRE 4 को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर 1.20 लाख पदों पर वैकेंसी निकाले जाने की पोस्ट की थी. वर्तमान मुख्यमंत्री जो उस समय उप मुख्यमंत्री थे उन्होंने 80,000 पदों की पोस्ट की थी.

नोटिफिकेशन का इंतजार: 2025 विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने परीक्षा की तिथि भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषित की थी. बीपीएससी ने भी विस्तार से बताया था कि यह वैकेंसी कैसे 46,000 के करीब पहुंच रही है और 25 अप्रैल से फॉर्म भरे जाएंगे. अब मई का महीना बीतने को है लेकिन वैकेंसी से संबधित किसी भी तरह का नोटिफिकेशन अब तक नहीं आया है.

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