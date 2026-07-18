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NEET UG में 1 साल में 190 अंक बढ़ा रणवीर लेकर आए AIR-39, JEE MAIN में भी 99.37 परसेंटाइल

साल 2025 में सरकारी एमबीबीएस सीट 525 अंक पर मिली थी और रणवीर इससे 15 नंबर दूर रह गए.

NEET topper Ranveer with his family
अपने परिवार के साथ नीट टॉपर रणवीर (Source- Ranveer Family)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 18, 2026 at 4:14 PM IST

6 Min Read
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कोटा: मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में 39वीं रैंक पर रहे बिहार के पटना जिले के पालीगंज निवासी रणवीर कुमार 4 साल से कोटा कोचिंग में क्लासरूम स्टूडेंट है. साल 2025 में उनके 510 अंक और 42 हजार के आसपास ऑल इंडिया रैंक आई थी. जब टीचर्स ने रणवीर पर भरोसा जता टॉप 100 रैंक के लिए प्रोत्साहित किया, तो उन्होंने सालभर मेहनत कर दूसरे अटैम्पट में 700 नंबर अचीव किए. इस तरह री–नीट यूजी में उन्होंने 190 अंक की बढ़ोतरी की जो ऐसे राष्ट्रीय एग्जाम में काफी मायने रखती है. करीब 90 फीसदी रिपीटर विद्यार्थी इतने अंक नहीं बढ़ा पाते हैं. वह अपने परिवार का पहला डॉक्टर भी बनने जा रहा है.

'सरकारी सीट से रहे गए थे 15 अंक दूर': रणवीर का कहना है कि उन्होंने 10वीं में तय किया था कि एमबीबीएस करना है. ऐसे में 2023 में कोटा में डॉक्टरी का सपना लेकर आए थे और उनका पहला एग्जाम साल 2025 में नीट का हुआ, लेकिन परीक्षा में 510 अंक के चलते उनकी अच्छी रैंक नहीं बनी. साल 2025 में सरकारी एमबीबीएस सीट 525 अंक पर मिली थी और वह इसे 15 नंबर दूर रह गए. रणवीर का कहना है कि साल 2025 में 14 जून को नीट का रिजल्ट आया था, उसी दिन उन्होंने तय कर लिया था कि अब इंप्रूव करना है. उन्होंने ड्रॉप लेकर नीट की तैयारी करना उचित समझा.

Ranveer Kumar
रणवीर कुमार (Source- Ranveer Family)

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टॉप 100 रैंक का मिला चैलेंज: इस दौरान टीचर्स ने उनसे कह दिया था कि टॉप 100 रैंक के लिए पढ़ाई करनी है और उसी हिसाब से तैयारी में जुट जाओ. पैरंट्स ने भी साल 2025 के रिजल्ट के समय उनकी मदद की और मोटिवेट ही किया. उन्होंने कहा कि यह ड्रॉप लेकर पढ़ाई करो और अच्छी मेहनत करो. रणवीर का कहना है कि उन्होंने टाइम मैनेजमेंट से लेकर सब कुछ सही किया. टीचर्स ने भी मेहनत की. उन्होंने अपना टाइम शेड्यूल पूरी तरह से मेंटेन कर दिया और पढ़ाई को पूरे जज्बे से करना शुरू कर दिया. हर अपनी कमी को देखा और एनालिसिस किया. उस एनालिसिस के आधार पर अपनी कमियों को दुरुस्त करते चले गए और यह मेहनत रंग लाई है.

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नीट और री-नीट दोनों में 700 नंबर: आखिर में नीट यूजी 2026 पेपर भी उनका काफी अच्छा गया था. उन्होंने जब मार्क्स कैलकुलेट किए, तो 700 के आसपास आ रहे थे. यह परीक्षा रद्द हो गई. वे वापस री-नीट यूजी की तयारी में जुट गए. इसमें भी उनके 700 अंक ही आए हैं. अब वह अपनी उम्मीद के मुताबिक दिल्ली एम्स से एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हैं. साल 2025 से 2026 में उन्होंने 190 अंकों की बढ़ोतरी की है. रणवीर ने भी अन्य स्टूडेंट्स की तरह नेशनल लेवल के कंपटीशन को एक बार फिर फाइट करने और समझने के लिए जेईई मेन की परीक्षा भी दी थी. उनके इसमें 99.37 परसेंटाइल अंक आए थे. उनका कहना है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस काफी अच्छी हो जाती है. कंपटीशन समझने के लिए भी यह काफी मददगार रहता है. रणवीर के 10वीं कक्षा में 94 और 12वीं कक्षा में 94.8 प्रतिशत अंक आए हैं.

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कोटा में ही परिवार, लेकिन हॉस्टल में रहा: रणवीर का कहना है कि उनके भाई आर्यन और बहन तनुश्री भी साल 2025 में ही कोटा आकर रहने लग गए थे. उनकी मां निशी सिंह भी आ गई थी, लेकिन वह अलग ही हॉस्टल में रूम लेकर रहते थे. अपने परिवार के साथ नहीं रहते थे, क्योंकि वहां फैमिली के साथ पढ़ाई नहीं हो पा रही थी. इस चैलेंज को लेते हुए वे एक शहर में रहते हुए भी अपनी मां और परिवार से अलग रहे. उन्होंने अपना पूरा शेड्यूल भी बनाया हुआ था. करीब 6 घंटे सेल्फ स्टडी करते और पढ़ाई की अलग स्ट्रेटजी रखते. पढ़ाई को दो हिस्से में बांटा जिसमें 50 फीसदी पिछले पढ़ाई का रिवीजन और 50 प्रतिशत उसी दिन पढ़े हुए की क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे. कोटा में उन्हें टीचर्स ने काफी सपोर्ट किया और फैकल्टी ने गाइड किया.

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चोटिल मां ने भी किया प्रेरित: रणवीर का कहना है कि इस साल री-नीट यूजी में मेरा परीक्षा केंद्र देखने के लिए मेरी मां निशी सिंह निकल गई थी, जिस ऑटो में बैठकर जा रहे थे, वह पलट गया. मेरी मां के सिर में चोट लग गई थी. उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया. इसकी सूचना मुझे मिली. मैं घबरा गया था. अस्पताल पहुंचा और मां का ट्रीटमेंट करवाया. उनके टांके भी आए थे, लेकिन मां ने मुझे तब कह दिया कि तुम्हारा कल पेपर है, तुम परेशान मत हो. एग्जाम पर फोकस करो. हिम्मत देने के लिए मेरी मां परीक्षा केंद्र पर दूसरे दिन छोड़ने भी गई थी.

पिता हैं बिजनेसमैन: अपने परिवार के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि उनके पिता रणवीर नारायण सिंह पालीगंज में ही बिजनेसमैन हैं. जबकि उनकी मां निशी सिंह गृहणी हैं. वहीं उनकी बहन तनुश्री कोटा से ही एमबीबीएस एंट्रेंस की तैयारी कर रही है. अभी वह 11वीं में है. जबकि छोटा भाई आर्यन पांचवी क्लास में पढ़ रहा है. सभी परिवारजन मेरी सफलता से काफी खुश हैं. उन्होंने मेरे लिए कोटा को चुना और मेरे भाई–बहन को भी यहां लेकर आ गए. पिता ने मुझे काफी सपोर्ट दिया है.

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39वीं रैंक पर बिहार के रणवीर
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