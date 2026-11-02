बिहार बोर्ड ने जारी किया इंटर और मैट्रिक सेंट-अप परीक्षा का शेड्यूल, जानें सभी जानकारी
Bihar Board Sent Up Exam: नवंबर में होगी परीक्षा, फेल होने पर नहीं मिलेगा एडमिट कार्ड. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : November 2, 2026 at 6:27 PM IST
पटना : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी ने साल 2027 की इंटरमीडिएट और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए सेंट-अप परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है. बोर्ड की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, इंटरमीडिएट की सेंट-अप परीक्षा 19 नवंबर से 28 नवंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी. वहीं मैट्रिक की सेंट-अप परीक्षा 23 नवंबर से 27 नवंबर 2026 तक चलेगी. वार्षिक परीक्षा से पहले आयोजित होने वाली इस परीक्षा में संबंधित विद्यार्थियों की उपस्थिति और सफलता अनिवार्य होगी.
19 से 28 नवंबर तक सेंट-अप परीक्षा
बोर्ड के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, इंटरमीडिएट की सैद्धांतिक विषयों की सेंट-अप परीक्षा 19 से 28 नवंबर तक आयोजित होगी. इसके बाद प्रायोगिक परीक्षा की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इंटरमीडिएट की प्रायोगिक सेंट-अप परीक्षा 30 नवंबर से 2 दिसंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी. इस दौरान विज्ञान सहित अन्य प्रायोगिक विषयों के विद्यार्थियों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा में शामिल होना होगा.
शिक्षण संस्थानों की होगी जिम्मेदारी
वहीं, मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए सेंट-अप परीक्षा का आयोजन 23 नवंबर से 27 नवंबर 2026 तक किया जाएगा. मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा 28 नवंबर 2026 को आयोजित होगी. बोर्ड के निर्देश के अनुसार, विद्यालयों में निर्धारित तिथियों पर परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी संबंधित शिक्षण संस्थानों की होगी. विद्यार्थियों को अपने विद्यालय से परीक्षा का विषयवार कार्यक्रम और अन्य जरूरी जानकारी प्राप्त करनी होगी.
इन विद्यार्थियों को सेंट-अप परीक्षा से छूट
बिहार बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इंटरमीडिएट और मैट्रिक की सेंट-अप परीक्षा में पूर्ववर्ती (एक्स), कंपार्टमेंटल और समुन्नत (इम्प्रूवमेंट) श्रेणी के विद्यार्थियों को शामिल नहीं होना है. यह परीक्षा मुख्य रूप से वर्ष 2027 की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले नियमित एवं अन्य पात्र विद्यार्थियों के लिए निर्धारित की गई है.
सेंट-अप में अनुपस्थित या फेल होने पर नहीं मिलेगा एडमिट कार्ड
बोर्ड ने सेंट-अप परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण निर्देश भी दिया है. बिहार बोर्ड के जनसंपर्क पदाधिकारी राजीव द्विवेदी ने कहा कि इस परीक्षा में अनुपस्थित रहने या अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को वर्ष 2027 की वार्षिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा.
ऐसे में विद्यार्थियों के लिए सेंट-अप परीक्षा में शामिल होना और इसमें उत्तीर्ण होना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि वह विद्यार्थियों को निर्धारित समय पर परीक्षा की तैयारी पूरी करने और सभी विषयों की परीक्षा में उपस्थित रहने की सलाह देते हैं. परीक्षा में प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा.
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