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बिहार बोर्ड ने जारी किया इंटर और मैट्रिक सेंट-अप परीक्षा का शेड्यूल, जानें सभी जानकारी

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ( ETV Bharat )

पटना : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी ने साल 2027 की इंटरमीडिएट और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए सेंट-अप परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है. बोर्ड की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, इंटरमीडिएट की सेंट-अप परीक्षा 19 नवंबर से 28 नवंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी. वहीं मैट्रिक की सेंट-अप परीक्षा 23 नवंबर से 27 नवंबर 2026 तक चलेगी. वार्षिक परीक्षा से पहले आयोजित होने वाली इस परीक्षा में संबंधित विद्यार्थियों की उपस्थिति और सफलता अनिवार्य होगी.

19 से 28 नवंबर तक सेंट-अप परीक्षा