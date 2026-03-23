ETV Bharat / state

Handwriting और रोज 8 घंटे की पढ़ाई ने आदित्य को बनाया साइंस टॉपर

डॉक्टर बनने का है अमन का सपना : आदित्य के पिता नाम हरेंद्र कुमार महतो है, और वो पेशे से सरकारी शिक्षक हैं. मां रिंकु कुमारी गृहणी हैं. बहन 7वीं में सिमुलतला आवासीय विद्यालय में पढ़ती है. आदित्य डॉक्टर बनना चाहते हैं. आदित्य कहते हैं कि 10वीं में वो टॉप टेन में नहीं आ सके थे. हालांकि स्कूल में सभी को भरोसा था, कि टॉप टेन में मेरा नाम आएगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

इंटर साइंस टॉपर आदित्य प्रकाश : आदित्य उच्च माध्यमिक विद्यालय पांड़, दलसिंहसराय के छात्र हैं. इनका घर समस्तीपुर जिले में दलसिंहसराय के मुख्तियापुर पांड़ में स्थित है. आदित्य ने बताया कि ''10वीं की परीक्षा मैंने सिमुलतला आवासीय विद्यालय से पास की. वहां मेरा अंक अच्छा था. फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पांड़ से 12वीं की पढ़ाई की. घर पर सेल्फ स्टडी किया और प्रथम स्थान प्राप्त किया.''

समस्तीपुर: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. साइंस स्ट्रीम में समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश अमन ने 481 अंक (96.20%) लाकर पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया. दूसरे स्थान पर सीतामढ़ी की साक्षी कुमारी और नवादा की सपना कुमारी रहीं, जिन्हें 479 अंक (95.80%) मिले. इन सभी छात्रों ने कड़ी मेहनत से यह सफलता पाई है.

''उस वक्त मुझे बहुत निराशा हुई थी. लेकिन जब आप कोई मेहनत करते है तो वो बर्बाद नहीं होता, कभी न कभी उसका फल आपको जरूर मिलता है. इसलिए आज मैं जरूर कहूंगा कि थोड़ा देर से ही सही, लेकिन मेरी मेहनत का फल मुझे मिला है. इसलिए रिजल्ट की सोचें बगैर हमें मेहनत करनी चाहिए.'' - आदित्य प्रकाश अमन, साइंस टॉपर

आदित्य की सफलता का मंत्र : आदित्य ने बताया कि वो प्रतिदिन 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते थे. इसी के साथ राइटिंग स्किल पर भी मैंने खूब मेहनत की. सिमुलतला में मेरे गुरूजनों ने बताया था कि पढ़ाई के साथ-साथ राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए और साफ-साफ लिखना चाहिए. इसलिए परीक्षा देने के बाद टॉप टेन में आने का मुझे पूरा भरोसा था.

समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश अमन (ETV Bharat)

'आदित्य ने ने टॉप किया, हमारे लिए गौरव की बात' : आदित्य के शिक्षक संतोष कुमार झा बताते हैं कि, अमन ने टॉप किया है. हमने जब सुना कि हमारे स्कूल का बच्चा टॉप किया तो भागे-भागे यहां पहुंचे है बधाई देने. यह हमारे स्कूल के लिए गौरव की बात है.

26 टॉपरों में 19 लड़कियां : बिहार इंटरमीडिएट के परीक्षा में 85.19 प्रतिशत परीक्षार्थियों ने सफलता हासिल की है. इस बार तीनों संकायों के 26 टॉपरों में 19 लड़कियां शामिल हैं. विज्ञान संकाय में जहां समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश अमन ने 481 अंक लेकर प्रदेश में टॉपर बना.

साक्षी-सपना को दूसरा स्थान: वहीं साक्षी कुमारी और सपना कुमारी ने 479 अंक लाकर दूसरा स्थान हासिल किया है. तीसरे स्थान पर अनामिका कुमारी रही, जिन्हें 478 अंक मिले हैं. इसके अलावा सत्यम कुमार को 476 और पलक कुमारी को 475 अंक मिले. रिजल्ट जारी करते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि ''26 टॉपरों में से 19 छात्राएं हैं. सभी को पुरस्कृत किया जाएगा.''