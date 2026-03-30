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पिता राजमिस्त्री, मां हार्ट की मरीज..एक मैट्रिक टॉपर तो दूसरी बेटी को 430 अंक

आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मैट्रिक टॉपर नसरीन ने कभी ट्यूशन नहीं ली. सेल्फ स्टडी से राज्य में पांचवां स्थान हासिल किया.

Matric Result 2026 Topper
मैट्रिक टॉपर नसरीन परवीन और मुसरत परवीन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 30, 2026 at 2:17 PM IST

4 Min Read
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भोजपुर: बिहार बोर्ड ने रविवार को मैट्रिक परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया. टॉप 10 में 119 छात्र-छात्राएं शामिल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा भोजपुर की नसरीन परवीन की हो रही है. नसरीन ने गरीबी और घरेलु समस्या को पीछे छोड़ अपना मुकाम हासिल की. इन्होंने मैट्रिक में 486 (97.2%) अंक लाकर टॉप 5 में जगह बनायीं. नसरीन की सफलता से बीमार मां को हौसला बढ़ा है.

पिता राजमिस्त्री, मां बीमार: नसरीन परवीन जिले के गड़हनी प्रखंड के शांति नगर मोहल्ला की रहने वाली हैं. इन्होंने गड़हनी हाईस्कूल से पढ़ाई की है. पिता अली हसन मंसूरी राजमिस्त्री का काम करते हैं. मां नसीमा खातून हार्ट की मरीज है. अली हसन मंसूरी दिनभर काम करने के बाद रोज का 700 रुपये कमा पाते हैं, जिसमें नसीमा खातून का इलाज के अलावे परिवार भरण-पोषण बड़ी जिम्मेदारी है.

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दोनों बहन को सम्मानित करते लोग (ETV Bharat)

गरीबी को हराकर पायी सफलता: हार्ट के मरीज का इलाज, परिवार का खाना-पीना और फिर बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन नसीरन ने कभी इस मुश्किल समय से हार नहीं मानी और दिन-रात मेहनत करती रही. आज इनकी सफलता सिर चढ़कर बोल रहा है.

बीमार मां की देखभाल के साथ पढ़ाई: नसरीन बताती हैं कि बीमार होने के कारण मां घर का काम नहीं कर सकती. ज्यादा समय बिछावन पर ही रहती हैं. पिता बाहर मजदूरी करने जाते हैं, ऐसे में घर का काम उन्हें और उनकी बहन को करना होता है. चार बहनों और एक भाई में नसरीन चौथे स्थान पर है. चूल्हे पर खाना बनाना, मिट्टी के घर की निपाई-पोताई नसरीन और उनकी बहन करती हैं.

Bihar Board Matric Result
नसरीन के घर का हाल (ETV Bharat)

पढ़ाई के लिए नहीं मिलता था समय: मां का देखभाल और घर के सारे काम के कारण पढ़ाई के लिए समय बहुत कम मिलता था. आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण नसरीन ने कोई ट्य़ूशन भी नहीं ली. जो स्कूल में पढ़ाया जाता था, उसी से तैयारी करती थी. उर्दू की पढ़ाई ऑनलाइन करती थी और बांकी विषयों की पढ़ाई खुद करती थी. नसरीन बताती हैं कि उनका पढ़ाई का कोई टाइम फिक्स नहीं था, क्योंकि घर के भी काम होते थे.

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नसरीन के घर का हाल (ETV Bharat)

"मेरी पढ़ाई का कोई टाइम फिक्स नहीं था. जब घर के कामों से समय मिलता था. पढ़ाई कर लेती थी. करीब 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी करती थी. रिविजन करने के बाद प्रश्नों का उत्तर लिखती थी. आज बहुत अच्छा लग रहा है कि राज्य में पांचवां स्थान मिला है. मुझे उम्मीद थी कि इससे और अच्छा करूंगी." -नसरीन परवीन, मैट्रिक टॉपर

मैट्रिक टॉपर नसरीन परवीन (ETV Bharat)

दोनों बहन ने किया कमाल: इसबार नसरीन परवीन के साथ इनकी बहन मुसरत परवीन ने भी परीक्षा दी थी. नसरीन ने पूरे राज्य में 5वां स्थान हासिल किया तो वहीं मुसरत परवीन को 430 अंक मिले हैं. एक ही परिवार की दोबियों की कामयाबी की चर्चा चारो ओर हो रही है. नसरीन बताती हैं कि उनका सपना डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना है.

टॉपर में छात्राओं ने मारी बाजी: इस बार मैट्रिक परीक्षा 2026 में 15.12 लाख परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें 12 लाख 35 हजार 473 छात्र-छात्राओं ने सफलता पायी. इसबार दो छात्राएं स्टेट टॉपर में पहले स्थान पर है. पहली सिमुलतला स्कूल की पुष्पांजलि कुमारी और दूसरी वैशाली की सबरीन परवीन शामिल हैं. दोनों को को 492 (98.4%) अंक आए हैं. टॉप 5 में 13 परीक्षार्थी शामिल हैं तो वहीं 6-10 में 126 परीक्षार्थी शामिल हैं.

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