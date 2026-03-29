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ठेला पर सब्जी बेचने वाले का बेटा बना स्टेट टॉपर, कैमूर के विकास गुप्ता को 5वां रैंक

मैट्रिक परीक्षा में कैमूर के विकास गुप्ता को 5वां रैंक आया है. विकास के पिता वाराणसी में सब्जी बेचने का काम करते हैं.

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स्टेट टॉपर विकास गुप्ता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 29, 2026 at 8:06 PM IST

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कैमूर: ठेले पर घूम घूमकर सब्जी बेचने वाले के बेटे ने जब मैट्रिक में टॉप किया तो घर वालों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा. कैमूर के चैनपुर के अंवखरा निवासी अनिल गुप्ता के पुत्र विकास कुमार गुप्ता ने टॉपर की सूची में 5वें नंबर पर रहा. विकास गुप्ता नगर पंचायत हाटा में स्थित श्री श्री 108 हाई स्कूल में पढ़ाई करता था.

पिता बेचते हैं सब्जी: विकास कुमार गुप्ता के पिता अनिल गुप्ता वाराणसी में रहकर सब्जी बेचने का काम करते हैं. सब्जी बेचते हुए ही अपने बच्चों का भरण पोषण करते हुए मेहनत के बल पर सफलता हासिल करने की सीख दी है. उसी का नतीजा है कि बिहार में पांचवा स्थान प्राप्त करने वाले विकास कुमार गुप्ता जिन्हें कुल 486 अंक प्राप्त हुए हैं, जोकि 97.2% है. अपने पिता के मेहनत को सार्थक करते हुए जिले का भी नाम रोशन किया है.

स्टेट टॉपर विकास गुप्ता (ETV Bharat)

"शिक्षकों का बहुत ही सहयोग रहा. 12 से 13 घंटे प्रतिदिन सेल्फ स्टडी करते थे. सवालों के जवाब को रिवाइज करते थे. आगे यूपीएससी की तैयारी कर आईएस बनकर देश की सेवा करने की इनकी इच्छा है." -विकास कुमार गुप्ता, मैट्रिक टॉपर

बेटे की सफलता से पिता खुश: पिता अनिल गुप्ता ने बताया वे काफी गरीब परिवार से है. वाराणसी में रहकर ठेला पर सब्जी लेकर गली-गली में घूम कर बेचने का काम करते हैं. कहते हैं कि अपनी मेहनत के बल पर बच्चों को पढ़ाया. विकास कुमार गुप्ता के द्वारा मेहनत की जा रही थी. उसी का नतीजा है कि पूरे कैमूर में प्रथम स्थान जबकि पूरे राज्य में पांचवां स्थान प्राप्त किए हैं. यह इनके मेहनत का ही फल है.

मेहनत का परिणाम अच्छा: माता रीता देवी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया इनके कुल तीन बच्चे हैं. बड़ा पुत्र इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि दूसरा पुत्र विकास कुमार मैट्रिक का परीक्षा दिया था. सबसे छोटी पुत्री सातवीं क्लास में पढ़ रही हैं. शुरू से ही विकास कुमार गुप्ता की पढ़ने में विशेष रुचि रही है. उनकी मेहनत का ही परिणाम है कि चैनपुर सहित पूरे जिले का नाम उनके द्वारा रोशन किया गया है.

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विकास को मिठाई खिलाती मां (ETV Bharat)

81.79 प्रतिशत छात्र-छात्राओं ने सफलता पायी: मैट्रिक परीक्षा में इसबार 81.79 प्रतिशत छात्र-छात्राओं ने सफलता पायी है. फर्स्ट टॉपर में दो छात्राएं शामिल हैं. सिमुलतला आवासीय विद्यालय की छात्रा पुष्पांजलि कुमारी और वैशाली की सबरीन प्रवीण प्रथम स्थान हासिल किया है. कुल 12 लाख 35 हजार 743 स्टूडेंट्स पास किए हैं. छात्राओं ने सबसे आगे बाजी मारी है.

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