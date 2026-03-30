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'बेटियां पढ़कर क्या करेगी..? मैट्रिक में टॉपर बनकर नाहिद सुल्ताना ने तोड़ा लोगों का भ्रम, डॉक्टर बनना सपना

"मेरी सफलता में सबसे ज्यादा योगदान मेरे माता-पिता का है. स्कूल के शिक्षकों का भी बहुत बड़ा योगदान है. सबसे ज्यादा मदद मेरे बड़े भाई मोहम्मद दानिश ने की. उनके मार्गदर्शन में ही मैंने पढ़ाई की है. आगे 12वीं साइंस स्ट्रीम से पढ़ना है. डॉक्टर बनकर गरीबों का इलाज करूंगी." -नाहिद सुल्तानास, मैट्रिक टॉपर

बेटी को नहीं पढाते हैं गांव के लोग: ईटीवी भारत से बातचीत में नाहिद सुल्ताना ने बताया कि यहां तक पहुंचने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा. यहां के कई परिवार ऐसे हैं कि वे अपनी बेटी को नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मैने इसका उलटा किया. सोचा कि मैं पढ़कर अपना भविष्य बनाउंगी. इसलिए मैने पढ़ाई की. आज पूरे राज्य में दूसरे स्थान पर आकर अच्छा लग रहा है.

मात्र 4 घंटा पढ़ाई करें: नाहिद ने भविष्य के परीक्षार्थियों से कहा कि टॉप करने के लिए जरूरी नहीं है कि 12 घंटे पढ़ना है. 6-7 घंटे या फिर 4 घंटे भी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन 4 घंटे पूरे ध्यान से पढ़ाई करें. जितना पढ़ें उसका रिविजन जरूर करें, इससे सबकुछ याद रहेगा.

'सीना गर्व से चौड़ा हुआ': नाहिद सुल्ताना के पिता सोहराब आलम बेंगुलुरु में मदरसा में हाफिज हैं. वहीं पढ़ाने का काम करते हैं. उन्होंने अपनी बेटी की सफलता पर कहा कि 'आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है'. पिता ने बताया कि नाहिद आगे डॉक्टर बनना चाहती है, मेरे से जो मदद होगा, पूरा सहयोग करेंगे. नाहिद शुरू से पढ़ने में अच्छी रही है. आगे भी जो मन करेगा, उसकी पढ़ाई करेगी.

नाहिद सुल्ताना के पिता सोहराब आलम (ETV Bharat)

रिजल्ट आते ही जश्न: नाहिद सुल्ताना के भाई मोहम्मद दानिश ने कहा कि 'हमलोग मां-पापा और बहन सभी साथ बैठकर रिजल्ट देख रहे थे. जैसे ही बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर सर ने नाहिद का नाम लिया, घर में खुशी का माहौल हो गया. कहा कि मैं उससे एक साल सीनियर हूं तो मेरे तरफ से पूरी गाइडलाइन मिलेगा.

रविवार को बोर्ड ने जारी किया रिजल्ट: बिहार बोर्ड ने रविवार को मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया. टॉपर्स लिस्ट में प्रथम स्थान पुष्पांजलि कुमारी और सबरीन परवीन ने लाया. पुष्पांजलि जमुई के सिमुलतला स्कूल की छात्रा है और सबरीन वैसाली की रहने वाली है. दूसरे स्थान पर नाहिद सुल्ताना ने जगह बनायी. टॉप टेन में कुल 119 छात्र-छात्राएं शामिल है. इसबार कुल 12 लाख 35 हजार 473 छात्र-छात्राओं ने सफलता पायी है.

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