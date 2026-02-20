ETV Bharat / state

'मेरे से नहीं होगा अब..' बोर्ड परीक्षा के प्रेशर में छात्रा ने उठाया आत्मघाती कदम

भोजपुर : बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रही 18 साल की छात्रा ने दुनिया को अलविदा कह दिया. घटना गुरुवार की देर रात की है जब नवादा थाना क्षेत्र अंतर्गत क्लब रोड मोहल्ले में रहने वाली छात्रा ने आत्मघाती कदम उठा लिया.

छात्रा ने की खुदकुशी : इसे पढ़ाई का प्रेशर कहें या कुछ और लड़की के सुसाइड नोट में पहला शब्द यही थे कि 'मेरे से अब नहीं होगा..'. लड़की के मौत की सूचना मिलते ही इलाके के लोगों का घर पर आना शुरू हो गया. लोग परिवार को ढांढस बंधा रहे थे. इधर परिवार बेटी के अकारण गलत कदम उठाने से सदमें में था.

"मेरे से नहीं होगा अब. मैं एग्जाम नहीं दे पाउंगी. मेरी तबीयत खराब रहती है. ये सब मेरी गलती है. मेरे चलते मेरे पेरेन्ट परेशान रहते हैं. बट हो गया. अब और नहीं मैं जा रही हूं. किसी और के चलते नहीं खुद से जा रही हूं. मम्मी-पापाा अपना ध्यान रखिएगा. दीदी-बाबा तुम भी. बाय...''- छात्रा का सुसाइड लेटर

घर में लटकता शव बरामद : परिवार वालों ने बताया कि उनकी बेटी पढ़ाई लिखाई में सामान्य लड़कियों की तरह थी. घर में किसी तरह का कोई तनाव वाली बात नहीं थी. रात में जब उसे कमरे में आवाज दी तो कोई हलचल नहीं मिली. दरवाजा खोला गया तो उसका शव पंखे से लटकता मिला.

पुलिस करा रही पोस्टमार्टम : घरवालों ने उसे नीचे उतारा लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. लड़की की मौत हो चुकी थी. घटनास्थल पर छात्रा के गले पर काले रंग का अर्धचंद्राकार निशान पाया गया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

'मौके से सुसाइड नोट बरामद' : पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. मिली जानकारी के अनुसार मौके से सुसाइड लेटर बरामद हुआ है. परिजनों ने इसे आत्महत्या बताया है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है ताकि घटना की वास्तिवक वजह सामने आ सके.