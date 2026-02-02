छूट गयी इंटर परीक्षा तो टेंशन मत लीजिए..'मार्च में फार्म भराएगा, अप्रैल में परीक्षा होगी और मई में रिजल्ट'
इंटरमीडिएट परीक्षा में देर से आने वाले परीक्षार्थियों को सेंटर में प्रवेश नहीं दिया गया. अधिकारी ने बताया कि इनकी परीक्षा मार्च में होगी.
Published : February 2, 2026 at 1:51 PM IST
बक्सर: 'मार्च में फार्म भरा जाएगा, अप्रैल में परीक्षा होगी और मई में रिजल्ट आयेगा' बिहार के इंटर परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को ऐसा आश्वासन दिया गया. देर से पहुंचने के कारण उन्हें परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया गया. इसको लेकर सेंटर पर जमकर कर बवाल हुआ. कोई रो रहा था, तो कोई अधिकारी के पैर पकड़ रहे थे, कई परीक्षार्थी बाउंड्री फांदकर अंदर घुसने का प्रयास किया, लेकिन अधिकारियों ने प्रवेश नहीं करने दिया.
2-4 मिनट लेट पर नो एंट्री: ऐसा दृश्य बक्सर के एमपी हाईस्कूल के परीक्षा केंद्र पर सोमवार को देखने को मिला. 2 फरवरी से 12वीं की परीक्षा आयोजित हो रही है. पहली पाली की परीक्षा 9:30 बजे सुबह से है. परीक्षार्थियों को 9 बजे से पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने का निर्देश था. कई परीक्षार्थी 2-4 मिनट ले हो गए, जिसके कारण उन्हें परीक्षा हॉल में प्रवेश से रोक दिया गया, जिससे अफरा-तफरी का माहौल रहा.
डीईओ ने कहा-दोबारा परीक्षा होगी: प्रवेश द्वार पर रोकी गई छात्राएं आक्रोशित हो उठीं. मुख्य गेट पर डीएम की गाड़ी के सामने खड़ी हो गई. जब छात्राएं डीईओ के पैर पकड़कर परीक्षा में शामिल होने की गुहार लगाती नजर आईं तो दृश्य भावुक करने वाला था. भावुक छात्राएं डीईओ के पैर पकड़ भविष्य को लेकर चिंतित नजर आयी. छात्राओं ने कहा कि सर मेरा एक साल बर्बाद हो जाएगा. इसपर डीईओ ने नियम का हवाला देते हुए वंचित छात्राओं को दोबारा परीक्षा कराने का आश्वासन दिया.
"मैं भी नौकरी करता हूं. मुझे भी नियमों का पालन करना होता है. समय सीमा के बाद प्रवेश देना संभव नहीं है. जो छात्राएं किसी कारणवश परीक्षा में शामिल नहीं हो सकीं, उन्हें नियमानुसार पुनः अवसर दिया जाएगा. मार्च में फार्म भरा जाएगा, अप्रैल में परीक्षा होगी और मई में रिजल्ट आएगा. किसी भी परीक्षार्थी का साल बर्बाद नहीं होगा. यह सप्लीमेंट्री नहीं बल्कि मुख्य परीक्षा होगी. आपलोग चिंता नहीं कीजिए." -संदीप रंजन, डीईओ
सुरक्षा के लिए ऐसा नियम: आश्वासन के बावजूद काफी देर तक परीक्षा केंद्र के बाहर छात्राओं की भीड़ लगी रही. माहौल तनावपूर्ण बना रहा. इधर, जिला प्रशासन ने पहले से ही परीक्षार्थियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वे परीक्षा शुरू होने से कम से कम 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें. कदाचारमुक्त परीक्षा के लिए जूता-मोजा पहनकर आने पर रोक लगाई गई. केवल चप्पल या स्लीपर में ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है. मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ उपकरणों पर पूरी तरह प्रतिबंध है.
बक्सर में 32 केंद्रों पर परीक्षा: बक्सर जिले में कुल 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 24,302 परीक्षार्थी इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं. शांतिपूर्ण और निष्पक्ष परीक्षा संचालन के लिए पुलिस बल, जोनल दंडाधिकारी और उड़नदस्ता टीम लगातार गश्त कर रही है. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था भी की गई है.
2 मिनट लेट पर नहीं मिली एंट्री: परीक्षा में लेट के कारण नो एंट्री का मामला नालंदा में भी देखने को मिला. कई परीक्षार्थियों दीवार फांदकर सेंटर में प्रवेश करते दिखे. कई परीक्षार्थियों को परीक्षा से वंचित होना पड़ा, जिस कारण परीक्षार्थी सड़क पर ही फूट-फूट कर रोते नजर आए. मात्र 2 मिनट लेट होने पर भी परीक्षा सेंटर में प्रवेश नहीं दिया गया.
नालंदा में 40 केंद्रों पर परीक्षा: नालंदा में 40 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इनमें बिहारशरीफ में 31 परीक्षा केंद्र, राजगीर में 4 परीक्षा केंद्र तथा हिलसा में 5 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. छात्राओं के लिए 18 परीक्षा केंद्र तथा छात्रों के लिए 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इस परीक्षा में 23,132 छात्र एवं 21,220 छात्रा, कुल 44,352 परीक्षार्थी शामिल होंगे.
30 मिनट पहले करना है प्रवेश: प्रथम पाली की परीक्षा प्रारंभ होने के लिए निर्धारित समय 9:30 बजे से 30 मिनट पूर्व अर्थात सुबह 9:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली की परीक्षा प्रारंभ होने के लिए निर्धारित समय दोपहर 02:00 बजे से 30 मिनट पूर्व अर्थात दोपहर 1:30 बजे तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी गई है. विलंब से आने वाले परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली.
ये भी पढ़ें: