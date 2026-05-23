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बिहार बोर्ड के इंटर-मैट्रिक विशेष और कंपार्टमेंटल परीक्षा 2026 का रिजल्ट हुआ जारी, यहां करें चेक

बिहार के छात्र जिस रिजल्ट का बेसर्बी से इंतजार कर रहे थे, उसका परिणाम आ गया है. पढ़ें खबर

Bihar Board
रिजल्ट जारी करते शिक्षा मंत्री और आनंद किशोर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 23, 2026 at 9:04 PM IST

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पटना : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शनिवार को इंटरमीडिएट और मैट्रिक विशेष-सह-कंपार्टमेंटल परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की मौजूदगी में बोर्ड मुख्यालय स्थित सभागार में रिजल्ट प्रकाशित किया गया. बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने परीक्षा परिणाम की घोषणा करते हुए बताया कि छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट interbiharboard.com और compartment.biharboardonline.org पर देख सकते हैं.

''इस वर्ष भी बोर्ड ने देश में सबसे पहले संपूर्ण परीक्षा चक्र पूरा करने का रिकॉर्ड कायम रखा है. इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट मार्च महीने में जारी कर दिया गया था, जबकि विशेष-सह-कंपार्टमेंटल परीक्षा का परिणाम भी मई में जारी कर दिया गया. देश के अन्य परीक्षा बोर्डों की तुलना में बिहार बोर्ड की सबसे तेज और व्यवस्थित परीक्षा प्रक्रिया है.''- मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री, बिहार

इंटर विशेष परीक्षा में 55.31 प्रतिशत उत्तीर्ण हुए : दरअसल, इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2026 में कुल 6498 परीक्षार्थी शामिल हुए थे. इनमें 3890 छात्र और 2608 छात्राएं थीं. परीक्षा में कुल 3711 विद्यार्थी सफल हुए हैं. इस परीक्षा का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 55.31 रहा. छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों की तुलना में बेहतर रहा. छात्राओं का पास प्रतिशत 59.29 प्रतिशत दर्ज किया गया, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 52.65 प्रतिशत रहा.

कंपार्टमेंटल परीक्षा कुल रिजल्ट 51.38 प्रतिशत : वहीं इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा 2026 में कुल 63506 विद्यार्थी शामिल हुए थे. इनमें 15259 छात्र और 17368 छात्राएं सफल घोषित की गई हैं. कुल 32627 परीक्षार्थियों ने परीक्षा पास की है. इस परीक्षा का कुल रिजल्ट 51.38 प्रतिशत रहा. यहां भी छात्राओं का प्रदर्शन बेहतर रहा. छात्राओं का पास प्रतिशत 53.48 प्रतिशत दर्ज किया गया, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 49.17 प्रतिशत रहा. बोर्ड ने बताया कि इंटर वार्षिक परीक्षा में एक या दो विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी ही कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल हुए थे.

मैट्रिक विशेष परीक्षा में सिर्फ 21.16 प्रतिशत रिजल्ट : मैट्रिक विशेष परीक्षा 2026 में कुल 6034 परीक्षार्थी शामिल हुए थे. इनमें 3450 विद्यार्थी सफल हुए हैं. परीक्षा का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 57.18 प्रतिशत रहा. वहीं मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा 2026 में कुल 62506 विद्यार्थी शामिल हुए थे. इनमें 13227 छात्र-छात्राएं सफल हुए. इस परीक्षा का कुल रिजल्ट 21.16 प्रतिशत रहा. बोर्ड के अनुसार मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में एक या दो विषयों में असफल परीक्षार्थियों को कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया गया था.

'मूल्यांकन निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया गया' : बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इंटर विशेष और कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन राज्य के 120 परीक्षा केंद्रों पर 2 मई से 11 मई 2026 तक किया गया था. वहीं मैट्रिक विशेष और कंपार्टमेंटल परीक्षा 159 परीक्षा केंद्रों पर 2 मई से 6 मई 2026 तक आयोजित हुई थी. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया गया.

''इस बार परीक्षा संचालन में कई तकनीकी और सुरक्षा उपाय लागू किए थे. परीक्षार्थियों को फोटोयुक्त ओएमआर शीट और बारकोडयुक्त उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई गई थीं. इसके अलावा सभी प्रश्नपत्रों के 10 अलग-अलग सेट तैयार किए गए थे, ताकि परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे.''- आनंद किशोर, अध्यक्ष, BSEB

'एक महीने का स्पेशल कोचिंग का आयोजन किया जाए' : इस मौके पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बिहार बोर्ड को निर्देश दिया की इंटरमीडिएट और मैट्रिक वार्षिक परीक्षाओं में एक या दो विषयों में अनुत्तीर्ण वैसे विद्यार्थी, जो इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक कम्पार्टमेन्टल परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करते हैं, उनके लिए अप्रैल माह में एक महीने का स्पेशल कोचिंग-सह-ब्रिज कोर्स का आयोजन किया जाए.

''इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक वार्षिक परीक्षाओं में एक या दो विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी उस संबंधित विषय में कमजोर होते हैं. ऐसे में उनके लिए ब्रिज कोर्स विषयवस्तु समझने और कम्पार्टमेन्टल परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए कारगर कदम होगा.''- मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री, बिहार

इस संबंध में शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करते हुए ब्रिज कोर्स को आगामी मैट्रिक एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा 2027 से लागू करने का निर्देश दिया. यह ब्रिज कोर्स विद्यार्थियों के लिए निशुल्क रहे, इस बात की भी उन्होंने अपील की.

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