बिहार बोर्ड का बड़ा फैसला, मैट्रिक-इंटर परीक्षा 2028 के रजिस्ट्रेशन की बढ़ाई तारीख
रजिस्ट्रेशन कराने की निर्धारित समय सीमा 10 अक्टूबर को समाप्त हो रही थी, जिसे अब 24 अक्टूबर कर दिया गया है. रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : October 10, 2026 at 7:27 PM IST
पटना: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2028 के लिए रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ा दी है. जिन विद्यार्थियों का अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, उन्हें राहत देते हुए बोर्ड ने इसके लिए 24 अक्टूबर 2026 तक का समय दिया है.
बढ़ाई गई रजिस्ट्रेशन की तारीख
पहले रजिस्ट्रेशन कराने की निर्धारित समय सीमा 10 अक्टूबर को समाप्त हो रही थी. ऐसे में अब संबंधित शिक्षण संस्थानों को छूटे हुए विद्यार्थियों का पंजीकरण पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है. इस संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से तिथि विस्तार की जानकारी दी गई है.
डॉ. त्यागराजन एस.एम ने क्या कहा?
बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एस.एम ने बताया कि वर्ष 2028 की इंटरमीडिएट और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाई गई है. इस निर्णय से उन विद्यार्थियों को अपना पंजीकरण कराने का अवसर मिलेगा, जिनका नाम निर्धारित समय के भीतर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सका था.
"रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया संबंधित शिक्षण संस्थानों के माध्यम से पूरी की जाएगी. विद्यार्थियों को अपने विद्यालय या शिक्षण संस्थान के प्रधान से संपर्क कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका पंजीकरण निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा हो जाए."- डॉ. त्यागराजन एस.एम, बोर्ड के अध्यक्ष
रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करें
इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2028 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी संबंधित शिक्षण संस्थानों की होगी. बोर्ड के निर्देश के अनुसार, संस्थान के प्रधान 11वीं कक्षा के उन विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिनका पंजीकरण अब तक नहीं हो पाया है. इसके लिए संस्थान के प्रधान को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की आधिकारिक वेबसाइट https://intermediate.biharboardonline.com पर जाना होगा.
यहां अपने यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर छूटे हुए विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा. बोर्ड ने संस्थानों को निर्धारित अवधि के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करने को कहा है, ताकि परीक्षा के लिए आवश्यक पंजीकरण संबंधी औपचारिकताएं समय पर पूरी हो सकें.
मैट्रिक परीक्षा 2028 के लिए 9वीं का पंजीकरण
वहीं, मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2028 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए 9वीं कक्षा में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. जिन विद्यार्थियों का पंजीकरण किसी कारणवश नहीं हो सका है, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए संबंधित विद्यालय के प्रधान को निर्धारित ऑनलाइन व्यवस्था का इस्तेमाल करना होगा. इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट https://secondary.biharboardonline.org पर जाकर यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना होगा.
इसके बाद छूटे हुए विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा. मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने विद्यालय से संपर्क बनाए रखें और पंजीकरण की स्थिति की जानकारी लेते रहें.
24 अक्टूबर तक पूरी करनी होगी प्रक्रिया
बिहार बोर्ड की ओर से रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ाए जाने के बाद शिक्षण संस्थानों के पास 24 अक्टूबर 2026 तक का समय है. ऐसे में विद्यालयों और इंटरमीडिएट स्तर के शिक्षण संस्थानों को छूटे हुए विद्यार्थियों की पहचान कर उनका पंजीकरण निर्धारित समय के भीतर पूरा करना होगा.
रजिस्ट्रेशन से बचे विद्यार्थियों के लिए जरूरी है कि वह अपने संस्थान से जानकारी लेकर यह सुनिश्चित कर लें कि रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई औपचारिकता बाकी नहीं है. इन विद्यार्थियों को बोर्ड की ओर से जारी समय सीमा का पालन करना जरूरी होगा, ताकि वर्ष 2028 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में शामिल होने की प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन से जुड़ी कोई परेशानी न आए.
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