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बिहार बोर्ड का बड़ा फैसला, मैट्रिक-इंटर परीक्षा 2028 के रजिस्ट्रेशन की बढ़ाई तारीख

बिहार बोर्ड का फैसला ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2028 के लिए रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ा दी है. जिन विद्यार्थियों का अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, उन्हें राहत देते हुए बोर्ड ने इसके लिए 24 अक्टूबर 2026 तक का समय दिया है.

बढ़ाई गई रजिस्ट्रेशन की तारीख