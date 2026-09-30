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बिहार बोर्ड के 10वीं-12वीं के शैक्षणिक दस्तावेज अब डिजिलॉकर पर, कहीं से भी कर सकेंगे प्राप्त

कॉसेप्ट फोटो ( IANS )

पटना : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक दस्तावेजों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने की सुविधा शुरू कर दी है. साल 2026 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के शैक्षणिक दस्तावेज अब डिजिलॉकर पर उपलब्ध होंगे. विद्यार्थी अपने दस्तावेजों को कहीं से भी और कभी भी डिजिटल माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे. बोर्ड की ओर से शुरू की गई इस सुविधा से विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र और अंकपत्र सुरक्षित रखने के साथ-साथ जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल करने में भी आसानी होगी.