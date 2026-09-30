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बिहार बोर्ड के 10वीं-12वीं के शैक्षणिक दस्तावेज अब डिजिलॉकर पर, कहीं से भी कर सकेंगे प्राप्त

बीएसईबी ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. अब आपको शैक्षणिक दस्तावेजों के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. रिपोर्ट- कृष्णनंदन

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कॉसेप्ट फोटो (IANS)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 30, 2026 at 9:02 PM IST

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पटना : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक दस्तावेजों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने की सुविधा शुरू कर दी है. साल 2026 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के शैक्षणिक दस्तावेज अब डिजिलॉकर पर उपलब्ध होंगे. विद्यार्थी अपने दस्तावेजों को कहीं से भी और कभी भी डिजिटल माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे. बोर्ड की ओर से शुरू की गई इस सुविधा से विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र और अंकपत्र सुरक्षित रखने के साथ-साथ जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल करने में भी आसानी होगी.

BSEB अध्यक्ष ने क्या कहा?

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एसएम ने बताया कि वर्ष 2026 में आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के शैक्षणिक दस्तावेज डिजिलॉकर पर उपलब्ध करा दिए गए हैं. इस पहल को साकार करने में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार, लोक भवन, पटना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. साथ ही डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समन्वय के बाद यह सुविधा शुरू हो सकी है.

''डिजिलॉकर पर उपलब्ध दस्तावेज मूल दस्तावेजों के समकक्ष मान्य होंगे. इससे विद्यार्थियों को अपने अंकपत्र और प्रमाणपत्र के खो जाने, क्षतिग्रस्त होने या उसकी नकल तैयार कराने जैसी परेशानियों से राहत मिलेगी. उच्च शिक्षा में दाखिले, छात्रवृत्ति, नौकरी और अन्य जरूरी सेवाओं के लिए दस्तावेजों का सत्यापन भी डिजिटल माध्यम से तेजी से किया जा सकेगा.''- डॉ. त्यागराजन एसएम, बीएसईबी

डॉ. त्यागराजन एसएम
डॉ. त्यागराजन एसएम (ETV Bharat)

बिहार बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही वर्ष 2026 से पहले आयोजित परीक्षाओं के शैक्षणिक दस्तावेज भी डिजिलॉकर पर उपलब्ध कराए जाएंगे. इनमें अंकपत्र और प्रमाणपत्र शामिल होंगे. इन दस्तावेजों को लेकर विद्यार्थियों को समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी.

ऐसे प्राप्त करें बिहार बोर्ड का दस्तावेज

बिहार बोर्ड के 10वीं या 12वीं के दस्तावेज डिजिलॉकर से प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को सबसे पहले डिजिलॉकर की वेबसाइट पर जाना होगा या मोबाइल में डिजिलॉकर ऐप डाउनलोड करना होगा. इसके बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के माध्यम से साइन अप या लॉगिन करना होगा.

लॉगिन करने के बाद 'जारी दस्तावेज' या 'दस्तावेज खोजें' विकल्प पर जाना होगा. यहां ‘बिहार विद्यालय परीक्षा समिति’ का चयन करना होगा. इसके बाद कक्षा 10वीं या 12वीं का संबंधित दस्तावेज चुनकर मांगी गई जानकारी दर्ज करनी होगी. विद्यार्थियों को रोल कोड, रोल नंबर और वर्ष 2026 की जानकारी दर्ज करनी होगी. जानकारी सही तरीके से भरने के बाद संबंधित शैक्षणिक दस्तावेज डिजिलॉकर में प्राप्त किया जा सकेगा.

डिजिलॉकर में जारी किए गए ये दस्तावेज सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत मूल दस्तावेजों के समकक्ष मान्य हैं. इससे विद्यार्थियों को भविष्य में दाखिले, छात्रवृत्ति, नौकरी या अन्य किसी आधिकारिक प्रक्रिया के दौरान अपने शैक्षणिक दस्तावेज उपलब्ध कराने में सहूलियत होगी.

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