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बिहार मैट्रिक रिजल्ट को लेकर फर्जी खबरों से रहें दूर, जानें कब आएगा परिणाम

पटना : बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के परिणाम को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक खबरें और पोस्ट वायरल हो रही हैं. इन पोस्ट में दावा किया जा रहा था कि शनिवार 28 मार्च को बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी करेंगे. हालांकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें फेक और भ्रामक बताया है. बोर्ड की ओर से स्पष्ट किया गया है कि अभी तक रिजल्ट जारी करने की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है.

दरअसल, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पोस्ट तेजी से वायरल हो रहे थे जिनमें यह बताया गया था कि 28 मार्च को मैट्रिक परीक्षा 2026 का परिणाम जारी किया जाएगा. इन खबरों के बाद लाखों छात्र-छात्राओं और अभिभावकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी. इसको देखते हुए बिहार बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर इन खबरों का खंडन किया और कहा कि रिजल्ट से जुड़ी सही जानकारी केवल बोर्ड की ओर से ही जारी की जाएगी.

फेक खबर करार दिया (ETV Bharat)

आखरी चरण में टॉपर्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया : बोर्ड की ओर से परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य तेजी से किया गया. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कॉपियों की जांच पूरी हो चुकी है और अब टॉपर्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. बोर्ड की कोशिश है कि मार्च महीने के अंत तक मैट्रिक परीक्षा का परिणाम भी जारी कर दिया जाए, ताकि छात्रों को जल्द से जल्द उनका रिजल्ट मिल सके.

30 मार्च से 2 अप्रैल के बीच आ सकता है रिजल्ट : फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार मैट्रिक परीक्षा 2026 का परिणाम 30 मार्च से 2 अप्रैल के बीच कभी भी जारी किया जा सकता है. हालांकि बोर्ड की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है. परंपरा के अनुसार रिजल्ट जारी करने से कुछ घंटे पहले ही बोर्ड की ओर से इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी. बताया जा रहा है कि रिजल्ट जारी होने से लगभग 12 घंटे पहले इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी.