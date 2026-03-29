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मैट्रिक परीक्षा के Top-5 टॉपर्स को बिना एंट्रेंस दिए सीधे मिलेगा बिहार बोर्ड के फ्री आवासीय कोचिंग में नामांकन का मौका

आनंद किशोर ने बताया कि मैट्रिक परीक्षा के टॉप-5 टॉपर्स को बिना एंट्रेंस दिए बिहार बोर्ड के फ्री आवासीय कोचिंग में नामांकन का मौका मिलेगा.

Bihar Board Chairman Anand Kishore
बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 29, 2026 at 5:03 PM IST

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पटना: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया है. यह रिकॉर्ड पांचवां वर्ष है, जब देश में सबसे पहले बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट मार्च महीने में ही जारी कर दिया है. इतना ही नहीं बल्कि बिहार बोर्ड के इस बार के रिजल्ट में खास यह भी है कि इस बार टॉपर को 492 अंक आए हैं जो अब तक के बिहार बोर्ड के इतिहास में सर्वाधिक है.

दो छात्राएं बनीं स्टेट टॉपर: बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि टॉप 10 में 126 परीक्षार्थी है, जिसमें प्रथम पांच स्थान पर 13 परीक्षार्थी हैं. इनमें टॉप टू में तीन छात्राएं हैं. उन्होंने कहा कि प्रथम स्थान पर सिमुलतला विद्यालय की छात्रा पुष्पांजलि कुमारी और वैशाली के उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा सबरीन परवीन ने संयुक्त रूप से 492 अंक लाया है. यानी 98.4%. यह बिहार बोर्ड के अब तक के इतिहास में मैट्रिक परीक्षा में टॉपर्स का सर्वाधिक अंक है. इससे पहले कोई भी मैट्रिक का टॉपर इतना अंक नहीं लाया था.

बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर (ETV Bharat)

क्या बोले बोर्ड अध्यक्ष?: आनंद किशोर ने बताया कि टॉप फाइव में 13 परीक्षार्थी हैं और इन्हें सीधे बिहार बोर्ड की ओर से चलाई जाने वाली इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी की निशुल्क आवासीय कोचिंग सुविधा में नामांकन का मौका मिलेगा. नामांकन के लिए बिहार बोर्ड की ओर से उन्हें ऑफर जाएगा. बिहार बोर्ड की ओर से पटना में 50 छात्र और 50 छात्राओं को इंजीनियरिंग और 50 छात्र और 50 छात्राओं को मेडिकल की निशुल्क आवासीय कोचिंग कराई जाती है.

इसके लिए अभी आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू है और जो टॉपर्स की सूची में छात्र छात्राएं शामिल नहीं है, अथवा टॉप फाइव से बाहर के हैं प्रबंध करो वह 5 अप्रैल तक इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा सभी नौ प्रमंडलों में मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए निशुल्क कोचिंग की सुविधा बिहार बोर्ड की ओर से है.

आनंद किशोर ने बनाए रिकॉर्ड: आनंद किशोर ने रिकॉर्ड 10वीं बार मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी किया. उनके निर्देशन में बिहार बोर्ड ने काफी अमूलचूल बदलाव किये और बिहार बोर्ड की परीक्षा का परिणाम रिकॉर्ड दिनों में आने लगा. आनंद किशोर ने बताया कि यह सब परीक्षा प्रणाली में बारकोड और लिथो कोड के साथ-साथ विद्यार्थियों का फोटो युक्त कॉपी और ओएमआर शीट परीक्षा में प्री प्रिंटेड कराने से संभव हुआ है.

"नए सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए जिससे मूल्यांकन केंद्र पर ही कंप्यूटर पर परीक्षार्थियों के अंक अपलोड होते गए. 12 दिनों में उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन का कार्य पूरा कर लिया गया और रिकॉर्ड 28 दिनों के अंदर मैट्रिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया. इस बार मैट्रिक परीक्षा में 443723 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में, 475511 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में और 303103 विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में सफल हुए हैं."- आनंद किशोर, अध्यक्ष, बिहार बोर्ड

Bihar Board Chairman Anand Kishore
रिजल्ट जारी करते शिक्षा मंत्री और बोर्ड अध्यक्ष (ETV Bharat)

सबसे पहले जारी किया परिणाम: आनंद किशोर ने बताया कि साल 2023 में बिहार बोर्ड की ओर से परीक्षा कॉन्क्लेव हुआ था, जिसमें देश भर के परीक्षा बोर्ड शामिल हुए थे. विभिन्न परीक्षा बोर्ड ने बिहार बोर्ड की तकनीक आधारित परीक्षा प्रणाली को गहनता से समझा था. इसके बाद अपने राज्यों में भी इसे लागू करना शुरू किया और इसी का परिणाम है कि अब देश के अन्य परीक्षा बोर्ड भी मार्च महीने में ही कहीं इंटरमीडिएट तो कहीं मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि कम समय में त्रुटि रहित रिजल्ट जारी कर देने से लाखों परीक्षार्थियों को फायदा होता है और उन्हें आगे की रणनीति तय करने में मदद मिलती है.

आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा में कुल 1510928 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे, जिनमें छात्रों की संख्या 726057 और छात्राओं की संख्या 784871 रही. वह इस परीक्षा में कुल 1235743 यानी कि 81.79% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, जिनमें छात्रों की संख्या 601390 और छात्राओं की संख्या 634353 रही. इंटरमीडिएट परीक्षा की तरह मैट्रिक परीक्षा में भी छात्रों से अधिक छात्राएं सफल हुई और यह सब बिहार सरकार की ओर से चलाई जा रही बालिका शिक्षा के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का परिणाम है.

7 अप्रैल तक करें आवेदन: आनंद किशोर ने बताया कि जो छात्र-छात्राएं सफल नहीं हो सके हैं या जिन्हें प्राप्त अंक से संतुष्टि नहीं है, वह स्क्रुटनी और कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं. स्क्रुटनी और कंपार्टमेंटल परीक्षा के आवेदन के लिए बोर्ड के वेबसाइट पर फॉर्म 1 अप्रैल से ओपन हो जाएगा जो 7 अप्रैल तक भरा जाएगा. बोर्ड की कोशिश है कि मई महीने में ही कंपार्टमेंटल परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया जाए, ताकि विद्यार्थियों का एक साल बर्बाद ना हो और उन्हें आगे एडमिशन लेने में कहीं कोई परेशानी ना हो.

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