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बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट: 26 टॉपर्स में 19 छात्राएं, देखें पूरी लिस्ट, किस जिले ने मारी बाजी

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट 2026 परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है. टॉपर्स में छात्राओं का दबदबा दिखा.

BIHAR BOARD 12TH RESULT 2026
बिहार इंटर रिजल्ट 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 23, 2026 at 2:59 PM IST

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पटना : बिहार इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम जारी हो गया है. 2026 के परीक्षाफल में छात्राओं ने बाजी मारी है. प्रदेश में कुल 85.19 प्रतिशत परीक्षार्थी सफल हुए हैं. इसमें 86.23 प्रतिशत छात्राएं सफल हुई हैं, जबकि 84.09 प्रतिशत छात्रों को सफलता मिली है. रिजल्ट जारी करते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि तीनों संकाय में कुल 26 टॉपर्स हैं, जिनमें 19 लड़कियां और 7 लड़के शामिल हैं.

टॉपर्स की लिस्ट : अगर टॉपर्स की बात की जाए तो यहां पर भी छात्राओं ने ही बाजी मारी है. साइंस में समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश अमन (481 नंबर, 96.20 प्रतिशत) टॉपर बने हैं. वहीं आर्ट्स में गया की नीशु कुमारी (479 नंबर, 95.80 प्रतिशत) प्रथाम स्थान प्राप्त की हैं. वहीं कॉमर्स में पटना की अदिती कुमारी (480 नंबर, 96 प्रतिशत) टॉपर बनी हैं.

BIHAR BOARD 12TH RESULT 2026
टॉपर्स की ल्सिट (ETV Bharat)

साइंस में कौन-कौन टॉपर्स? : अगर टॉपर्स की बात करें तो सीतामढ़ी की साक्षी कुमार और नवादा की सपना कुमारी ने 479 अंक के साथ दूसरे टॉपर पर अपना कब्जा जमाया. बेगूसराय की अनामिका कुमारी (478 अंक) तीसरे, दरभंगा के सत्यम कुमार (476 अंक) चौथे और मुजफ्फरपुर की पलक कुमारी (475) पांचवें स्थान पर रही.

आर्ट्स में कौन-कौन टॉपर्स? : आर्टस के टॉपर लिस्ट में दूसरे स्थान पर तीन परीक्षार्थी रहे. सीतामढ़ी की सिद्धी शिखा, लखीसराय के चंद्रदीप कुमार और पूर्णिया के मो. लकी अंसारी 478 अंक लाकर दूसरे स्थान पर रहे. तीसरे स्थान पर पश्चिम चंपारण की नसरीन परवीन, नालंदा की साजिया अंसारी, दरभंगा की नीशू कुमारी और सहरसा के आदर्श रहे, जिन्हें 477 अंक प्राप्त हुए. चौथे टॉपर्स में सिवान की अमृता कुमार और दरभंगा की स्वीटी कुमारी रही, जिन्हें 476 नंबर मिले. वहीं पांचवे टॉपर्स में अररिया की बीबी असराना, सारण की रौशनी कुमारी और दरभंगा के मनीष कुमार ने कब्जा जमाया, सभी को 475 अंक प्राप्त हुए.

कॉमर्स में कौन-कौन टॉपर्स? : कॉमर्स में पटना की माही कुमारी 476 अंक लाकर दूसरे स्थान पर रही. पटना की निशिका श्री 475 मार्क्स लाकर तीसरे पर रही. चौथे स्थान पर वैशाली की मानवी कुमारी और नवादा की श्रेया कुमारी रही, जिन्हें 474 अंक प्राप्त हुए हैं. पांचवें स्थान पर पटना की वरीषा नौशाद और हर्षिका रहे, जिन्हें 472 अंक प्राप्त हुए हैं.

''मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2005 के बाद से लगातार शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है. बालिका शिक्षा के लिए जो प्रयास किया जा रहे हैं उसका परिणाम है कि इतना बेहतर रिजल्ट हुआ है. खुशी की बात है कि इस साल भी हिंदुस्तान में सबसे पहले हम लोगों ने रिजल्ट जारी किया है. महिलाओं की सशक्तिकरण की पहल जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी उसका परिणाम अब दिख रहा है.''- सुनील कुमार, शिक्षा मंत्री, बिहार

सुनील कुमार, शिक्षा मंत्री, बिहार (ETV Bharat)

'असफल छात्र गलत कदम ना उठाएं' : सुनील कुमार ने कहा कि सभी सफल छात्र-छात्राओं को हम बधाई देते हैं और जो सफल नहीं हुए उनसे उम्मीद करेंगे कि वह हतोत्साहित नहीं होंगे. आने वाले समय में परीक्षा देकर सफल होंगे. जो छात्र-छात्राएं असफल हुए हैं वह कोई गलत कदम ना उठाएं. उनके माता-पिता से आग्रह करेंगे कि उन्हें प्रोत्साहित करें.

25 दिनों के अंदर परिणाम : इस वर्ष इंटरमीडिएट परीक्षा का आयोजन 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक राज्यभर के 1762 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. इस परीक्षा में कुल 13.17 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे. इनमें छात्राओं की संख्या 6.75 लाख रही, जबकि छात्रों की संख्या 6.42 लाख दर्ज की गई. परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई थी.

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