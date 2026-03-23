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बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट: 26 टॉपर्स में 19 छात्राएं, देखें पूरी लिस्ट, किस जिले ने मारी बाजी

बिहार इंटर रिजल्ट 2026 ( ETV Bharat )

पटना : बिहार इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम जारी हो गया है. 2026 के परीक्षाफल में छात्राओं ने बाजी मारी है. प्रदेश में कुल 85.19 प्रतिशत परीक्षार्थी सफल हुए हैं. इसमें 86.23 प्रतिशत छात्राएं सफल हुई हैं, जबकि 84.09 प्रतिशत छात्रों को सफलता मिली है. रिजल्ट जारी करते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि तीनों संकाय में कुल 26 टॉपर्स हैं, जिनमें 19 लड़कियां और 7 लड़के शामिल हैं. टॉपर्स की लिस्ट : अगर टॉपर्स की बात की जाए तो यहां पर भी छात्राओं ने ही बाजी मारी है. साइंस में समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश अमन (481 नंबर, 96.20 प्रतिशत) टॉपर बने हैं. वहीं आर्ट्स में गया की नीशु कुमारी (479 नंबर, 95.80 प्रतिशत) प्रथाम स्थान प्राप्त की हैं. वहीं कॉमर्स में पटना की अदिती कुमारी (480 नंबर, 96 प्रतिशत) टॉपर बनी हैं. टॉपर्स की ल्सिट (ETV Bharat) साइंस में कौन-कौन टॉपर्स? : अगर टॉपर्स की बात करें तो सीतामढ़ी की साक्षी कुमार और नवादा की सपना कुमारी ने 479 अंक के साथ दूसरे टॉपर पर अपना कब्जा जमाया. बेगूसराय की अनामिका कुमारी (478 अंक) तीसरे, दरभंगा के सत्यम कुमार (476 अंक) चौथे और मुजफ्फरपुर की पलक कुमारी (475) पांचवें स्थान पर रही. आर्ट्स में कौन-कौन टॉपर्स? : आर्टस के टॉपर लिस्ट में दूसरे स्थान पर तीन परीक्षार्थी रहे. सीतामढ़ी की सिद्धी शिखा, लखीसराय के चंद्रदीप कुमार और पूर्णिया के मो. लकी अंसारी 478 अंक लाकर दूसरे स्थान पर रहे. तीसरे स्थान पर पश्चिम चंपारण की नसरीन परवीन, नालंदा की साजिया अंसारी, दरभंगा की नीशू कुमारी और सहरसा के आदर्श रहे, जिन्हें 477 अंक प्राप्त हुए. चौथे टॉपर्स में सिवान की अमृता कुमार और दरभंगा की स्वीटी कुमारी रही, जिन्हें 476 नंबर मिले. वहीं पांचवे टॉपर्स में अररिया की बीबी असराना, सारण की रौशनी कुमारी और दरभंगा के मनीष कुमार ने कब्जा जमाया, सभी को 475 अंक प्राप्त हुए.