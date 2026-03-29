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दुकानदार की बेटी साबरीन ने मैट्रिक में टॉप किया, डॉक्टर बनना सपना

वैशाली: बिहार बोर्ड ने 10वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. इंटर की तरह मैट्रिक में भी लड़कियों ने बाजी मारी है. बिहार के दो टॉपर्स में वैशाली जिले के साबरीन परवीन का नाम भी शामिल है. वैशाली जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर चेहरा कलां प्रखंड के एक छोटे से गांव की छौड़ाही गांव बेटी ने अपनी मेहनत के दम पर बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूरे राज्य में परचम लहराया है.

गांव में रहकर पढ़ाई: साबरीन के पिता मोहम्मद शहजाद आलम, बंगाल के रामपुरहाट में एक टायर की दुकान चलाते हैं. मां अंगूरी खातून गृहिणी हैं. तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ी साबरीन बचपन से ही पढ़ाई में तेज रही हैं. सबरीन ने गांव में रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी की. सबरीन परवीन ने बिहार बोर्ड परीक्षा में 492 अंक हासिल कर टॉपर बनते हुए पूरे राज्य में अपने गांव और जिले का नाम रोशन किया है.

साबरीन परवीन (ETV Bharat)

परिवार के लोग खुश: साबरीन परवीन ने कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है. अपने परिणाम से खुशी मिल रही है. घर के लोग भी काफी खुश हैं. अपनी पढ़ाई को लेकर सबरीन कहती हैं कि पहले वे प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन सातवीं कक्षा से सरकार स्कूल में पढ़ रही है. 9वीं और 10वीं सरकारी हाईस्कूल से पूरी की.

"इस सफलता का श्रेय अपने परिजन और शिक्षक को दूंगी. घर में बहुत अच्छा माहौल था. मेरी मां, पिता और दादाजी सबसे बड़ा मोटिवेटर रहे. आगे डॉक्टर बनना है, उसी तैयारी करनी है." -साबरीन परवीन, मैट्रिक टॉपर