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दुकानदार की बेटी साबरीन ने मैट्रिक में टॉप किया, डॉक्टर बनना सपना

बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट में वैशाली की साबरीन परवीन ने टॉप किया है. साबरीन के पिता बंगाल में टायर की दुकान चलाते हैं.

Bihar Board 10th Result
साबरीन परवीन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 29, 2026 at 6:09 PM IST

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वैशाली: बिहार बोर्ड ने 10वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. इंटर की तरह मैट्रिक में भी लड़कियों ने बाजी मारी है. बिहार के दो टॉपर्स में वैशाली जिले के साबरीन परवीन का नाम भी शामिल है. वैशाली जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर चेहरा कलां प्रखंड के एक छोटे से गांव की छौड़ाही गांव बेटी ने अपनी मेहनत के दम पर बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूरे राज्य में परचम लहराया है.

गांव में रहकर पढ़ाई: साबरीन के पिता मोहम्मद शहजाद आलम, बंगाल के रामपुरहाट में एक टायर की दुकान चलाते हैं. मां अंगूरी खातून गृहिणी हैं. तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ी साबरीन बचपन से ही पढ़ाई में तेज रही हैं. सबरीन ने गांव में रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी की. सबरीन परवीन ने बिहार बोर्ड परीक्षा में 492 अंक हासिल कर टॉपर बनते हुए पूरे राज्य में अपने गांव और जिले का नाम रोशन किया है.

साबरीन परवीन (ETV Bharat)

परिवार के लोग खुश: साबरीन परवीन ने कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है. अपने परिणाम से खुशी मिल रही है. घर के लोग भी काफी खुश हैं. अपनी पढ़ाई को लेकर सबरीन कहती हैं कि पहले वे प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन सातवीं कक्षा से सरकार स्कूल में पढ़ रही है. 9वीं और 10वीं सरकारी हाईस्कूल से पूरी की.

"इस सफलता का श्रेय अपने परिजन और शिक्षक को दूंगी. घर में बहुत अच्छा माहौल था. मेरी मां, पिता और दादाजी सबसे बड़ा मोटिवेटर रहे. आगे डॉक्टर बनना है, उसी तैयारी करनी है." -साबरीन परवीन, मैट्रिक टॉपर

Bihar Board 10th Result
साबरीन परवीन को मिठाई खिलाते लोग (ETV Bharat)

विद्यालय के शिक्षकों में खुशी का माहौल: सबरिन की सफलता से उनके परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं है. विद्यालय के शिक्षकों ने भी उनकी इस उपलब्धि पर गर्व जताया है. शिक्षकों का कहना है कि सबरीन शुरू से ही मेधावी छात्रा रही हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से यह सफलता हासिल की है.

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साबरीन परवीन के घर लोगों की भीड़ (ETV Bharat)

छात्राओं ने मारी बाजी: इसबार 81.79 प्रतिशत छात्र-छात्राओं ने मैट्रिक में सफलता पायी है. फर्स्ट टॉपर में दो छात्राएं शामिल हैं. इसमें पुष्पांजलि कुमारी जो सिमुलतला आवासीय विद्यालय की छात्रा है, वहीं वैशाली की साबरीन प्रवीण प्रथम स्थान हासिल किया है.

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