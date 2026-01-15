'लालू परिवार ने बिहार पर लगाया कलंक का टीका', RJD सुप्रीमो पर संजय सरावगी का हमला
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने RJD सुप्रीमो पर हमला बोला है. उन्होंने कहा लालू परिवार बिहार के माथे पर लगाया जंगलराज का काला टीका.
Published : January 15, 2026 at 11:11 AM IST
दरभंगा: बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव के परिवार पर तीखा राजनीतिक प्रहार किया. उन्होंने लालू परिवार पर राज्य की छवि को बार-बार धूमिल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले जंगलराज के दौर में बिहार को अपराध और अराजकता का गढ़ बनाया गया, और अब परिवार नए सिरे से राज्य पर अपराध का ठप्पा लगाने की कोशिश में लगा है. यह बयान हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच आया है, जहां जांच एजेंसियां परिवार से जुड़े मामलों में सक्रिय हैं.
जंगलराज की याद दिलाते हुए पुराने घाव खोले: सरावगी ने लालू प्रसाद यादव के पूर्व शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा कि 15 वर्षों के उस दौर में बिहार भ्रष्टाचार, अपराध और कानून-व्यवस्था की चरमराहट का शिकार रहा. उन्होंने दावा किया कि अब भी लालू परिवार पुरानी गलतियों को दोहराने और राज्य में अस्थिरता पैदा करने की फिराक में है. प्रदेश अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि जांच एजेंसियां परिवार के विभिन्न मामलों की पड़ताल कर रही हैं और दोष सिद्ध होने पर कड़ी सजा तय है, जिससे बिहार की जनता को न्याय मिलेगा.
"पहले इनके शासनकाल में बिहार को जंगलराज का दंश झेलना पड़ा और अब न्यायालय ने भी यह कहा है कि लालू यादव और उनका परिवार एक आपराधिक सिंडिकेट की तरह काम करता रहा है. दूसरी बार फिर इन्होंने बिहार के माथे पर काले कलंक का टीका लगाया है."-संजय सरावगी, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी
तेजस्वी के हालिया बयानों पर कटाक्ष और तंज: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हाल के राजनीतिक बयानों का जिक्र करते हुए संजय सरावगी ने व्यंग्यपूर्ण अंदाज में पलटवार किया. उन्होंने कहा कि 100 दिन बाद तेजस्वी क्या दावा करेंगे, यह बिहार की जनता पहले से ही समझ चुकी है. सरावगी ने तीखे लहजे में कहा "जनता ने उनकी आवाज पर ताला लगा दिया है, अब उन्हें बोलने का मौका भी नहीं बचा." उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष अब पुरानी और खोखली राजनीति से आगे नहीं बढ़ पा रहा है.
विधानसभा के पहले सत्र में अनुपस्थिति पर उठाए सवाल: सरावगी ने तेजस्वी यादव की हालिया गैरहाजिरी को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए. उन्होंने बताया कि 40 दिनों तक देश-विदेश भ्रमण करने के बाद बिहार लौटने पर भी तेजस्वी नई विधानसभा के प्रथम सत्र में शामिल नहीं हुए. "यह स्पष्ट संकेत है कि उन्हें लोकतंत्र की गरिमा और बिहार की जनता की अपेक्षाओं से कोई सरोकार नहीं."
बीजेपी का विकास, सुशासन और शांति का संकल्प: प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी की नीतियों का मजबूती से बचाव करते हुए कहा कि पार्टी बिहार को विकास, सुशासन और अमन-चैन की नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष किया कि जबकि एनडीए भविष्य निर्माण पर फोकस कर रहा है, लालू-तेजस्वी परिवार अतीत की जंगलराज वाली राजनीति और साजिशों में ही फंसा हुआ है. सरावगी ने विश्वास जताया कि एनडीए सरकार जनता के फैसले का सम्मान करते हुए राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी.
विपक्ष की पुरानी राजनीति का अंत: अंत में संजय सरावगी ने साफ कहा कि बिहार की जनता अब ऐसे चेहरों और अर्थहीन नारों को पूरी तरह अस्वीकार कर चुकी है. उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में बीजेपी और एनडीए के नेतृत्व में बिहार मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध होगा, जबकि विपक्ष की पुरानी राजनीतिक शैली का कोई स्थान नहीं बचेगा. यह बयान बिहार की राजनीति में नई बहस और तनाव पैदा करने वाला माना जा रहा है.
ये भी पढ़ें-
'लोक हारा और तंत्र जीता', तेजस्वी के बयान पर नीतीश के मंत्री का पलटवार- हारा हुआ व्यक्ति क्या कहेगा?
'100 दिन तक सरकार की नीति-निर्णय पर सवाल नहीं उठाएंगे..' विदेश यात्रा से लौटकर बोले तेजस्वी