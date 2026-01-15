ETV Bharat / state

'लालू परिवार ने बिहार पर लगाया कलंक का टीका', RJD सुप्रीमो पर संजय सरावगी का हमला

दरभंगा: बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव के परिवार पर तीखा राजनीतिक प्रहार किया. उन्होंने लालू परिवार पर राज्य की छवि को बार-बार धूमिल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले जंगलराज के दौर में बिहार को अपराध और अराजकता का गढ़ बनाया गया, और अब परिवार नए सिरे से राज्य पर अपराध का ठप्पा लगाने की कोशिश में लगा है. यह बयान हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच आया है, जहां जांच एजेंसियां परिवार से जुड़े मामलों में सक्रिय हैं.

जंगलराज की याद दिलाते हुए पुराने घाव खोले: सरावगी ने लालू प्रसाद यादव के पूर्व शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा कि 15 वर्षों के उस दौर में बिहार भ्रष्टाचार, अपराध और कानून-व्यवस्था की चरमराहट का शिकार रहा. उन्होंने दावा किया कि अब भी लालू परिवार पुरानी गलतियों को दोहराने और राज्य में अस्थिरता पैदा करने की फिराक में है. प्रदेश अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि जांच एजेंसियां परिवार के विभिन्न मामलों की पड़ताल कर रही हैं और दोष सिद्ध होने पर कड़ी सजा तय है, जिससे बिहार की जनता को न्याय मिलेगा.

"पहले इनके शासनकाल में बिहार को जंगलराज का दंश झेलना पड़ा और अब न्यायालय ने भी यह कहा है कि लालू यादव और उनका परिवार एक आपराधिक सिंडिकेट की तरह काम करता रहा है. दूसरी बार फिर इन्होंने बिहार के माथे पर काले कलंक का टीका लगाया है."-संजय सरावगी, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी

तेजस्वी के हालिया बयानों पर कटाक्ष और तंज: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हाल के राजनीतिक बयानों का जिक्र करते हुए संजय सरावगी ने व्यंग्यपूर्ण अंदाज में पलटवार किया. उन्होंने कहा कि 100 दिन बाद तेजस्वी क्या दावा करेंगे, यह बिहार की जनता पहले से ही समझ चुकी है. सरावगी ने तीखे लहजे में कहा "जनता ने उनकी आवाज पर ताला लगा दिया है, अब उन्हें बोलने का मौका भी नहीं बचा." उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष अब पुरानी और खोखली राजनीति से आगे नहीं बढ़ पा रहा है.