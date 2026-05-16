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धीरे-धीरे साइडलाइन होते जा रहे हैं बिहार BJP के ये दिग्गज नेता, सवाल- आखिर क्यों?

पटना : बिहार बीजेपी इन दिनों ट्रांजिशन के फेज से गुजर रही है. पार्टी के कई मजबूत चेहरे किनारे कर दिए गए हैं, तो कई नए चेहरे को मौका दिया गया है. डेढ़ दशक तक पार्टी और सरकार के अंदर मजबूत दखल रखने वाले नेता अचानक से अनिश्चितता के दौर में आ गए हैं. कइयों के पदनाम में तो पूर्व लग चुका है.

कद्दावर नेताओं की हैसियत घटी : दरअसल, बिहार की राजनीति एक नए काल से गुजर रही है. भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयोग कर रही है. प्रयोग की वजह से कुछ नेताओं की जहां लॉटरी निकली है, वहीं कुछ कद्दावर नेता हासिये पर आते दिख रहे हैं. खासकर सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और बिहार भाजपा के अंदर तेजी से बदलते राजनीतिक समीकरणों ने कई पुराने और प्रभावशाली नेताओं को धीरे-धीरे नेपथ्य में धकेल दिया है. कभी संगठन और सरकार दोनों में मजबूत पकड़ रखने वाले कई नेताओं की राजनीतिक सक्रियता अब सीमित होती दिख रही है.

वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी कहते हैं कि बिहार बीजेपी बदलाव के दौर से गुजर रही है. पार्टी लगातार प्रयोग कर रही है. कई पुराने और ताकतवर नेताओं को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली और अगर किसी को जगह मिली भी तो उनकी हैसियत कम कर दी गई.

''मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नई टीम बना रहे हैं और नए लोगों को जगह भी दे रहे हैं. भाजपा के अंदर गुटबाजी पहले से चलती रही है और वर्तमान में भी उसका असर देखा जा रहा है.''- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार

वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी (ETV Bharat)

राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में संगठन और सरकार को रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रही है. बात चाहे मंगल पांडे की हो या फिर तार किशोर प्रसाद की या फिर रेणु देवी की, तमाम नेताओं का पद और कद कम हुआ है.

''संभव है कि मंगल पांडे को केंद्रीय स्तर पर संगठन में कोई जगह दी जाए क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनाव में उन्होंने बेहतर नतीजे दिए हैं. भाजपा में युवा चेहरे को ज्यादा तरजीह दी जा रही है, ताकि अगले 20 साल के लिए भाजपा के अंदर नेतृत्व डेवलप किया जा सके.''- डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक

राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार (ETV Bharat)

वरिष्ठ नेतृत्व मॉडल से हाई कमान नियंत्रित मॉडल : विशेषज्ञों का कहना है कि भाजपा सोशल इंजीनियरिंग, युवा नेतृत्व और क्षेत्रीय संतुलन की रणनीति पर आगे बढ़ती दिख रही है. पार्टी ऐसे नेताओं को मजबूत कर रही है जो अगले 20 साल की सियासत को धार दे सके. बीते कुछ वर्षों में बिहार भाजपा की राजनीति पारंपरिक 'वरिष्ठ नेतृत्व मॉडल' से निकलकर 'संगठन आधारित और हाईकमान नियंत्रित मॉडल' की ओर बढ़ी है. पार्टी अब जातीय समीकरण, युवा चेहरों, अति पिछड़ा-दलित संतुलन और आक्रामक चुनावी रणनीति पर ज्यादा फोकस कर रही है. इसका असर पुराने नेताओं की भूमिका पर साफ तौर पर देखा जा रहा है.

सम्राट चौधरी के ताकतवर होने से बदल रहा है समीकरण : कौशलेंद्र प्रियदर्शी का मानना है कि सम्राट चौधरी भाजपा के अंदर ताकतवर होकर उभरे हैं. उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद भाजपा की सियासत भी अलग ट्रैक पर दिख रही है. पहले जहां प्रदेश की राजनीति कुछ स्थापित चेहरों के इर्द-गिर्द घूमती थी, अब निर्णय प्रक्रिया दिल्ली केंद्रित होती जा रही है. इसी कारण कई पुराने नेताओं का प्रभाव सीमित है. पुराने नेताओं के जगह नई पौध तैयार की जा रही है.

संगठन और सरकार तक मजबूत पकड़ : मंगल पांडे बिहार भाजपा के सबसे अनुभवी नेताओं में गिने जाते रहे हैं. मंगल पांडे एक समय स्वर्गीय सुशील मोदी के करीबी नेताओं ने शुमार थे. प्रदेश अध्यक्ष से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक की भूमिका में उन्होंने लंबे समय तक पार्टी का नेतृत्व किया. भाजपा की कोर कमेटी में भी मंगल पांडे को शामिल किया जाता था. हर एक महत्वपूर्ण फैसले में मंगल पांडे शामिल होते थे. कोविड काल में वे बिहार सरकार का प्रमुख चेहरा थे.

मंगल पांडे (ETV Bharat)

राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जा सकते हैं मंगल पांडे : वर्तमान में मंगल पांडे पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी थे और भाजपा को वहां और अप्रत्याशित जीत हासिल हुई है. माना यह जा रहा था कि बिहार के सियासत में मंगल पांडे का पद और कद दोनों बढ़ेगा. मंगल पांडे को सम्राट चौधरी की कैबिनेट में जगह नहीं मिली है. फिलहाल अभी उन्हें कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है. राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार का मानना है कि मंगल पांडे को पुरस्कार मिल सकता है. पश्चिम बंगाल में बेहतर काम करने को लेकर मंगल पांडे को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया जा सकता है.

तार किशोर प्रसाद सिर्फ एक बार बने उपमुख्यमंत्री : बिहार बीजेपी में तार किशोर प्रसाद की गिनती भी मजबूत नेताओं में की जाती है. अति पिछड़ा समाज से आने के चलते पार्टी तारकिशोर प्रसाद को तवज्जो देती है. तारकिशोर प्रसाद कटिहार विधानसभा सीट से लगातार 5 बार (2005, 2010, 2015, 2020 और 2025) विधायक चुने जा चुके हैं. वर्ष 2020 में उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन बाद के राजनीतिक बदलावों में उनकी भूमिका कम होती चली गई.