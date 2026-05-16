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धीरे-धीरे साइडलाइन होते जा रहे हैं बिहार BJP के ये दिग्गज नेता, सवाल- आखिर क्यों?

बिहार बीजेपी में बदलती सियासत, नेपथ्य में जाते पुराने चेहरे और उभरती नई पीढ़ी. पटना से डॉक्टर रंजीत कुमार की रिपोर्ट.

BIHAR BJP SENIOR LEADER
बिहार बीजेपी के नेता हो रहे साइडलाइन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 16, 2026 at 9:06 PM IST

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पटना : बिहार बीजेपी इन दिनों ट्रांजिशन के फेज से गुजर रही है. पार्टी के कई मजबूत चेहरे किनारे कर दिए गए हैं, तो कई नए चेहरे को मौका दिया गया है. डेढ़ दशक तक पार्टी और सरकार के अंदर मजबूत दखल रखने वाले नेता अचानक से अनिश्चितता के दौर में आ गए हैं. कइयों के पदनाम में तो पूर्व लग चुका है.

कद्दावर नेताओं की हैसियत घटी : दरअसल, बिहार की राजनीति एक नए काल से गुजर रही है. भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयोग कर रही है. प्रयोग की वजह से कुछ नेताओं की जहां लॉटरी निकली है, वहीं कुछ कद्दावर नेता हासिये पर आते दिख रहे हैं. खासकर सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और बिहार भाजपा के अंदर तेजी से बदलते राजनीतिक समीकरणों ने कई पुराने और प्रभावशाली नेताओं को धीरे-धीरे नेपथ्य में धकेल दिया है. कभी संगठन और सरकार दोनों में मजबूत पकड़ रखने वाले कई नेताओं की राजनीतिक सक्रियता अब सीमित होती दिख रही है.

वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी कहते हैं कि बिहार बीजेपी बदलाव के दौर से गुजर रही है. पार्टी लगातार प्रयोग कर रही है. कई पुराने और ताकतवर नेताओं को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली और अगर किसी को जगह मिली भी तो उनकी हैसियत कम कर दी गई.

''मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नई टीम बना रहे हैं और नए लोगों को जगह भी दे रहे हैं. भाजपा के अंदर गुटबाजी पहले से चलती रही है और वर्तमान में भी उसका असर देखा जा रहा है.''- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार

वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी
वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी (ETV Bharat)

राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में संगठन और सरकार को रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रही है. बात चाहे मंगल पांडे की हो या फिर तार किशोर प्रसाद की या फिर रेणु देवी की, तमाम नेताओं का पद और कद कम हुआ है.

''संभव है कि मंगल पांडे को केंद्रीय स्तर पर संगठन में कोई जगह दी जाए क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनाव में उन्होंने बेहतर नतीजे दिए हैं. भाजपा में युवा चेहरे को ज्यादा तरजीह दी जा रही है, ताकि अगले 20 साल के लिए भाजपा के अंदर नेतृत्व डेवलप किया जा सके.''- डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक

राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार
राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार (ETV Bharat)

वरिष्ठ नेतृत्व मॉडल से हाई कमान नियंत्रित मॉडल : विशेषज्ञों का कहना है कि भाजपा सोशल इंजीनियरिंग, युवा नेतृत्व और क्षेत्रीय संतुलन की रणनीति पर आगे बढ़ती दिख रही है. पार्टी ऐसे नेताओं को मजबूत कर रही है जो अगले 20 साल की सियासत को धार दे सके. बीते कुछ वर्षों में बिहार भाजपा की राजनीति पारंपरिक 'वरिष्ठ नेतृत्व मॉडल' से निकलकर 'संगठन आधारित और हाईकमान नियंत्रित मॉडल' की ओर बढ़ी है. पार्टी अब जातीय समीकरण, युवा चेहरों, अति पिछड़ा-दलित संतुलन और आक्रामक चुनावी रणनीति पर ज्यादा फोकस कर रही है. इसका असर पुराने नेताओं की भूमिका पर साफ तौर पर देखा जा रहा है.

सम्राट चौधरी के ताकतवर होने से बदल रहा है समीकरण : कौशलेंद्र प्रियदर्शी का मानना है कि सम्राट चौधरी भाजपा के अंदर ताकतवर होकर उभरे हैं. उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद भाजपा की सियासत भी अलग ट्रैक पर दिख रही है. पहले जहां प्रदेश की राजनीति कुछ स्थापित चेहरों के इर्द-गिर्द घूमती थी, अब निर्णय प्रक्रिया दिल्ली केंद्रित होती जा रही है. इसी कारण कई पुराने नेताओं का प्रभाव सीमित है. पुराने नेताओं के जगह नई पौध तैयार की जा रही है.

संगठन और सरकार तक मजबूत पकड़ : मंगल पांडे बिहार भाजपा के सबसे अनुभवी नेताओं में गिने जाते रहे हैं. मंगल पांडे एक समय स्वर्गीय सुशील मोदी के करीबी नेताओं ने शुमार थे. प्रदेश अध्यक्ष से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक की भूमिका में उन्होंने लंबे समय तक पार्टी का नेतृत्व किया. भाजपा की कोर कमेटी में भी मंगल पांडे को शामिल किया जाता था. हर एक महत्वपूर्ण फैसले में मंगल पांडे शामिल होते थे. कोविड काल में वे बिहार सरकार का प्रमुख चेहरा थे.

मंगल पांडे
मंगल पांडे (ETV Bharat)

राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जा सकते हैं मंगल पांडे : वर्तमान में मंगल पांडे पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी थे और भाजपा को वहां और अप्रत्याशित जीत हासिल हुई है. माना यह जा रहा था कि बिहार के सियासत में मंगल पांडे का पद और कद दोनों बढ़ेगा. मंगल पांडे को सम्राट चौधरी की कैबिनेट में जगह नहीं मिली है. फिलहाल अभी उन्हें कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है. राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार का मानना है कि मंगल पांडे को पुरस्कार मिल सकता है. पश्चिम बंगाल में बेहतर काम करने को लेकर मंगल पांडे को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया जा सकता है.

तार किशोर प्रसाद सिर्फ एक बार बने उपमुख्यमंत्री : बिहार बीजेपी में तार किशोर प्रसाद की गिनती भी मजबूत नेताओं में की जाती है. अति पिछड़ा समाज से आने के चलते पार्टी तारकिशोर प्रसाद को तवज्जो देती है. तारकिशोर प्रसाद कटिहार विधानसभा सीट से लगातार 5 बार (2005, 2010, 2015, 2020 और 2025) विधायक चुने जा चुके हैं. वर्ष 2020 में उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन बाद के राजनीतिक बदलावों में उनकी भूमिका कम होती चली गई.

तार किशोर प्रसाद
तार किशोर प्रसाद (ETV Bharat)

पूर्व उपमुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद ईटीवी भारत संवाददाता से बातचीत के दौरान कहा, ''मैं पार्टी का सच्चे सिपाही हूं, मुझे जो भी हासिल हुआ है भाजपा की बदौलत हासिल हुआ है. भविष्य में भी पार्टी मेरे लिए जो जिम्मेदारी तय करेगी वह मुझे स्वीकार्य होगा.''

विजय सिन्हा को नहीं मिला प्रमोशन : भाजपा नेता विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों ही नीतीश कैबिनेट में उपमुख्यमंत्री थे. विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद सम्राट चौधरी ताकतवर होकर उभरे. हालांकि दोनों नेता विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहे. मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा भी थी.

भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और नीतीश कुमार के वीटो पावर से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने लेकिन विजय सिन्हा को उपमुख्यमंत्री का पद नहीं मिला. फिलहाल वह कैबिनेट में कृषि मंत्री के हैसियत से काम कर रहे हैं. आपको बता दें कि विजय सिन्हा लखीसराय विधानसभा सीट से चार बार विजयी रहे हैं.

भाजपा नेता विजय सिन्हा
भाजपा नेता विजय सिन्हा (ETV Bharat)

रेणु देवी की भूमिका हुई सीमित : रेणु देवी पार्टी की महिला और अति पिछड़ा चेहरा हैं. चंपारण इलाके में रेणु देवी एक चर्चित नेत्री हैं. भाजपा ने अतिपिछड़ा और महिला नेतृत्व के प्रतीक के रूप में आगे बढ़ाया. साल 2020 में भाजपा ने रेणु देवी को उपमुख्यमंत्री बनाया. रेणु देवी पांच बार से विधानसभा चुनाव जीत रही हैं.

रेणु देवी को बाद में पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री भी बनाया गया था. डिप्टी सीएम रहने के बावजूद बाद में पार्टी की रणनीतिक राजनीति में उनकी सक्रियता कम दिखाई दे रही है. नई पीढ़ी की महिला नेतृत्व और बदले जातीय समीकरणों के बीच उनकी भूमिका सीमित होती नजर आ रही है.

रेणु देवी
रेणु देवी (ETV Bharat)

तेजतर्रार नेता की राजनीतिक रफ्तार धीमी : दरभंगा से आने वाले जीवेश कुमार मिश्रा भाजपा के आक्रामक नेताओं में माने जाते रहे हैं. जीवेश कुमार की छवि फायर ब्रांड नेता की है. मंत्री रहते हुए वे विपक्ष पर हमलावर शैली के कारण चर्चा में रहे हैं. हालांकि मौजूदा दौर में पार्टी के भीतर उनकी राजनीतिक मौजूदगी कम हुई है. मिथिलांचल की राजनीति में नए चेहरों के उभार ने भी उनकी स्थिति को प्रभावित किया है.

जीवेश मिश्रा दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार (2015, 2020 और 2025) विधायक चुने गए हैं. इसके आलावे वह बिहार सरकार में 2 बार मंत्री बने हैं. पहली बार (2020 से 2022) तक नीतीश कुमार सरकार में जीवेश मिश्रा श्रम संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया था. दूसरी बार (फरवरी 2025 से नवंबर 2025) तक जीवेश मिश्रा ने नगर विकास एवं आवास मंत्री का कार्यभार संभाला.

जीवेश कुमार मिश्रा
जीवेश कुमार मिश्रा (ETV Bharat)

कोसी क्षेत्र के मजबूत नेता नीरज बबलू : भाजपा नेता नीरज कुमार बबलू कोसी क्षेत्र के मजबूत नेताओं में गिने जाते हैं. नीरज बबलू बिहार सरकार में कई बार मंत्री रह चुके हैं और राजपूत जाति से आने के चलते नीरज बबलू की पार्टी में पकड़ अच्छी है. वे संगठन और सरकार दोनों में सक्रिय रहे, लेकिन राज्यस्तरीय शक्ति केंद्र के रूप में खुद को स्थापित नहीं कर सके.

नीरज कुमार सिंह 'बबलू' अब तक लगातार 5 बार (2005, 2010, 2015, 2020 और 2025) विधानसभा चुनाव जीते हैं. वे बिहार सरकार में दो बार मंत्री रहे हैं. पहली बार फरवरी 2021 से अगस्त 2022 तक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री रहे. मार्च 2024 से नवंबर 2025 तक नीरज बबलू लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री रहे. पिछले दो कैबिनेट में नीरज बबलू को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है.

नीरज कुमार बबलू
नीरज कुमार बबलू (ETV Bharat)

मिथिलांचल के कारोबारी-राजनीतिक चेहरे की घटती भूमिका : दरभंगा के विधायक संजय सरावगी लंबे समय तक भाजपा के मजबूत चेहरा माने जाते रहे हैं. व्यापारिक वर्ग से आने के चलते मिथिलांचल में उनकी पकड़ अच्छी मानी जाती रही है. संजय सरावगी दरभंगा विधानसभा क्षेत्र से लगातार 6 बार विधायक चुने गए हैं और वे बिहार सरकार में एक बार मंत्री रहे हैं.

​संजय सरावगी के राजनीतिक सफर की बात करें तो वह साल 2005 से लगातार दरभंगा सीट से विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं. संजय सरावगी फरवरी 2025 से नवंबर 2025 तक नीतीश कुमार की कैबिनेट में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रहे. दिसंबर 2025 में उन्हें बड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपते हुए पार्टी ने उन्हें बिहार भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है.

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम रंजन पटेल का कहना है कि पार्टी में कोई नेता बड़ा या छोटा नहीं होता है. सब की भूमिका अलग-अलग समय में अलग-अलग तरीके से तय की जाती है. जो पिछले कैबिनेट में मंत्री थे वह वर्तमान में मंत्री नहीं है. पार्टी सब की भूमिका तय करती है.

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम रंजन पटेल
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम रंजन पटेल (ETV Bharat)

''आने वाले दिनों में जिन नेताओं को सरकार में जगह नहीं मिली है उन्हें पार्टी में जगह मिलेगी. भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक पार्टी में सभी नेताओं का महत्व बराबर है.''- प्रेम रंजन पटेल, भाजपा

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