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संजय सरावगी की टीम का ऐलान, BJP प्रदेश पदाधिकारियों की सूची में बचौल समेत 38 नेताओं के नाम

संजय सरावगी की नई टीम का ऐलान ( सौ. संजय सरावगी X हैंडल )

पटना: बिहार में लंबे समय से बीजेपी कार्यकर्ता प्रदेश कमेटी के गठन का इंतजार कर रहे थे. आखिरकार उनके इंतजार की घड़ी खत्म हुई और प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने प्रदेश कमेटी का ऐलान कर दिया. भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी सूची में 38 नेताओं को अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है. पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूत करने और सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की है. हरिभूषण बचौल को मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी: कई वरिष्ठ नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी दी गई है. भाजपा के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है. वह 2025 में विधानसभा चुनाव हार गए थे. इसके अलावे राकेश कुमार, संतोष पाठक, मनोज कुमार सिंह, अन्नपूर्णा पासवान, रामा सिंह, पवन जायसवाल और प्रणव कुमार यादव समेत कई नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है. बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की सूची (ETV Bharat) पिछड़ों और अति पिछड़ों को खास तवज्जो: वहीं संतोष रंजन राय, नंद प्रसाद चौहान, अनिल ठाकुर, मुकेश शर्मा, शीला कुशवाहा और बलराम मंडल को भी संगठन में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है. कई नए चेहरे को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है. जातिगत समीकरण का भी खास ख्याल रखा गया है. पिछड़ों और अति पिछड़ों को संजय सरावगी ने खास तरजीह मिली है.