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संजय सरावगी की टीम का ऐलान, BJP प्रदेश पदाधिकारियों की सूची में बचौल समेत 38 नेताओं के नाम

संजय सरावगी ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. बीजेपी की प्रदेश कमिटी में कई पुराने चेहरों को भी जगह मिली है. पढ़ें..

Sanjay Saraogi
संजय सरावगी की नई टीम का ऐलान (सौ. संजय सरावगी X हैंडल)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 29, 2026 at 5:07 PM IST

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पटना: बिहार में लंबे समय से बीजेपी कार्यकर्ता प्रदेश कमेटी के गठन का इंतजार कर रहे थे. आखिरकार उनके इंतजार की घड़ी खत्म हुई और प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने प्रदेश कमेटी का ऐलान कर दिया. भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी सूची में 38 नेताओं को अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है. पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूत करने और सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की है.

हरिभूषण बचौल को मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी: कई वरिष्ठ नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी दी गई है. भाजपा के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है. वह 2025 में विधानसभा चुनाव हार गए थे. इसके अलावे राकेश कुमार, संतोष पाठक, मनोज कुमार सिंह, अन्नपूर्णा पासवान, रामा सिंह, पवन जायसवाल और प्रणव कुमार यादव समेत कई नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है.

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बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की सूची (ETV Bharat)

पिछड़ों और अति पिछड़ों को खास तवज्जो: वहीं संतोष रंजन राय, नंद प्रसाद चौहान, अनिल ठाकुर, मुकेश शर्मा, शीला कुशवाहा और बलराम मंडल को भी संगठन में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है. कई नए चेहरे को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है. जातिगत समीकरण का भी खास ख्याल रखा गया है. पिछड़ों और अति पिछड़ों को संजय सरावगी ने खास तरजीह मिली है.

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बीजेपी नेताओं के साथ संजय सरावगी (सौ. संजय सरावगी X हैंडल)

युवा चेहरों को बनाया गया महामंत्री: प्रदेश महामंत्रियों की घोषणा भी कर दी गई है. भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश महामंत्री को ताकतवर माना जाता है और वही प्रदेश अध्यक्ष की नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ऐसे में बीजेपी ने संगठन को धार देने के लिए प्रदेश महामंत्री पद पर सरोज रंजन पटेल, धनराज शर्मा, प्रीति शेखर, नितिन अभिषेक और राजेश झा उर्फ राजू झा को जिम्मेदारी सौंपी है.

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नितिन नबीन के साथ संजय सरावगी (सौ. संजय सरावगी X हैंडल)

सुषमा साहू को भी अहम जिम्मा: इसके साथ ही सुषमा साहू, जनमेजय कुमार सिंह और रागिनी रानी को प्रदेश मंत्री बनाया गया है. माना जा रहा है कि बीजेपी ने नई टीम के जरिए जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश की है. आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की रणनीति के तहत टीम का ऐलान किया गया है.

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बीजेपी मोर्चा के अध्यक्षों की सूची (ETV Bharat)

बीजेपी के मोर्चों की भी घोषणा: इसी के साथ ही बीजेपी ने मोर्चा के अध्यक्षों का भी ऐलान कर दिया है. जितेंद्र सिंह को युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि विधायक निशा सिंह को महिला मोर्चा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है. पूर्व मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी को ओबीसी मोर्चा और विधायक सुजीत पासवान को अनुसूचित जाति मोर्चा का जिम्मा मिला है. निरंजन पंजियार थारू को अनुसूचित जनजाति मोर्चा और मो. महबुल हक को अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है. वहीं राम सुमिरन सिंह को किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है.

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