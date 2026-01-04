ETV Bharat / state

BJP कार्यकर्ताओं को खरमास खत्म होने का इंतजार, संजय सरावगी करेंगे अपनी नई टीम का ऐलान

खरमास बाद टीम संजय सरावगी का ऐलान! ( ETV Bharat )

मिल रही जानकारी के मुताबिक नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश कमेटी के गठन को लेकर एक्सरसाइज शुरू कर दिया है और ज्यादातर प्रदेश महामंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष को कंटिन्यू करने की तैयारी है. दूसरे पदों पर अधिक उलटफेर की संभावना है. संघटनात्मक दृष्टिकोण से युवा और नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है.

कार्यकारी अध्यक्ष के साथ संजय सरावगी ो (ETV Bharat)

महामंत्री उपाध्यक्ष और प्रदेश मंत्री की होगी नियुक्ति: नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के समक्ष नई टीम के गठन की चुनौती है. खरमास के बाद संजय सरावगी नई टीम का ऐलान करने की तैयारी कर चुके हैं. भारतीय जनता पार्टी की नई टीम में पाँच महामंत्री, दर्जन भर उपाध्यक्ष, 12 प्रदेश मंत्री, 7 मोर्चा और दर्जन भर प्रकोष्ठ का गठन होना है. 15 जनवरी के बाद प्रदेश कमेटी के गठन की तैयारी है. कुल मिलाकर 50 से अधिक लोगों की अलग-अलग पदों पर नियुक्ति की जानी है.

बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल (ETV Bharat)

"प्रदेश कमेटी के गठन का इंतजार सबको रहता है. पार्टी कार्यकर्ता भी खरमास खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं. हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी खरमास खत्म होने के बाद प्रदेश कमेटी के गठन की प्रक्रिया को पूरी करेंगे. हालांकि प्रदेश अध्यक्ष का विवेक है कि वह प्रक्रिया को कब पूरी करेंगे."- प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता, बीजेपी

पत्नी के साथ संजय सरावगी (ETV Bharat)

दिलीप जायसवाल की जगह संजय सरावगी ने ली: भारतीय जनता पार्टी ने दरभंगा से विधायक संजय सरावगी को बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है. उन्होंने दिलीप जायसवाल की जगह ली है. जायसवाल को बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया है. ऐसे में एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को लेकर उनको प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ना.

बीजेपी नेताओं के साथ संजय सरावगी (ETV Bharat)

दो प्रदेश अध्यक्ष नहीं पूरी कर सके कार्यकाल: दिलीप जायसवाल के पहले पार्टी में सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था. प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए वह बिहार के उपमुख्यमंत्री बने और एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को लेकर सम्राट ने प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ा. वह प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल पूरा नहीं कर सके. सम्राट के बाद दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया लेकिन वह भी कार्यकाल पूरा नहीं कर सके.

सम्राट चौधरी के साथ संजय सरावगी (ETV Bharat)

