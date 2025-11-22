आईपी गुप्ता या मुकेश सहनी, कौन NDA में होंगे शामिल? दिलीप जायसवाल ने किया बड़ा दावा

ETV Bharat / state

बिहार में भले चुनाव खत्म हो गया हो, पर राजनीतिक सरगर्मी तेज है. दिलीप जायसवाल के दावे ने हलचल मचा ही है.

November 22, 2025

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. इसकी शुरुआत तब हुई थी जब 14 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे. पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस में बड़ी टूट होने वाली है.

दिलीप जायसवाल का बड़ा दावा : इसी बीच एनडीए के कई नेता यह बोलने लगे कि इंडिया गठबंधन में टूट होने जा रही है. इस बात को तब और बल मिला जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उसपर मुहर लगा दी. कह रहे हैं कि एक बड़ी पार्टी एनडीए के संपर्क में है.

''पूरा इंडिया गठबंधन टूटने वाला है. राहुल गांधी के नेतृत्व में, कोई भी इंडिया गठबंधन में नहीं रहना चाहता. कल ही, इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी सहयोगी पार्टी ने संयोग से, इंडिया गठबंधन छोड़कर NDA में शामिल होने की कोशिश शुरू कर दी है.''- दिलीप जायसवाल, बिहार बीजेपी अध्यक्ष

आईपी गुप्ता या मुकेश सहनी.. कौन? : जिस प्रकार दिलीप जायसवाल ने कहा है कि इंडिया गठबंधन में टूट होने जा रही है. उसके बाद से कयासों का बाजार गर्म है कि आखिर कौन सी पार्टी एनडीए में शामिल होगी. जिन दो पार्टियों का नाम चर्चा में है, उसमें IIP और VIP शामिल है.

आईपी गुप्ता
आईपी गुप्ता (ETV Bharat)

एक सीट पर मिली है जीत : इंडियन इंक्लूसिव पार्टी (IIP) को बिहार विधानसभा चुनाव में एक सीट पर जीत दर्ज हुई है. पार्टी प्रमुख आईपी गुप्ता सहरसा से विधायक चुने गए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आईपी गुप्ता और एनडीए, एक-दूसरे के संपर्क में हैं.

IP गुप्ता ने रखी है शर्त : हालांकि, आईपी गुप्ता ने एनडीए में शामिल होने के लिए शर्त भी रखी है. उन्होंने कहा कि तांती-ततवा समाज को शेड्यूल कास्ट (SC) कैटेगरी में शामिल किया जाए. अगर केन्द्र सरकार इसपर निर्णय ले तो वह एनडीए में शामिल हो जाएंगे. वैसे एनडीए में जाने से पहले वह सार्वजनिक रूप से महगठबंधन के लोगों और मतदाताओं से माफी मांगेंगे.

मुकेश सहनी
मुकेश सहनी (ETV Bharat)

मुकेश सहनी का मन डोलेगा? : अब बात विकासशील इंसान पार्टी (VIP) की करते हैं. मुकेश सहनी कभी एनडीए के हिस्सा हुआ करते थे. उनके चार विधायक भी 2020 के विधानसभा चुनाव में जीतकर आए थे. हालांकि जब वह महगठबंधन में गए तो उन्हें कुछ खास लाभ नहीं मिला. ना तो लोकसभा चुनाव में और ना विधानसभा चुनाव में उनके किसी उम्मीदवार की जीत हुई. ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि वह एनडीए में शामिल हो सकते हैं.

