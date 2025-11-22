ETV Bharat / state

आईपी गुप्ता या मुकेश सहनी, कौन NDA में होंगे शामिल? दिलीप जायसवाल ने किया बड़ा दावा

दिलीप जायसवाल ( ETV Bharat )

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. इसकी शुरुआत तब हुई थी जब 14 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे. पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस में बड़ी टूट होने वाली है. दिलीप जायसवाल का बड़ा दावा : इसी बीच एनडीए के कई नेता यह बोलने लगे कि इंडिया गठबंधन में टूट होने जा रही है. इस बात को तब और बल मिला जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उसपर मुहर लगा दी. कह रहे हैं कि एक बड़ी पार्टी एनडीए के संपर्क में है. ''पूरा इंडिया गठबंधन टूटने वाला है. राहुल गांधी के नेतृत्व में, कोई भी इंडिया गठबंधन में नहीं रहना चाहता. कल ही, इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी सहयोगी पार्टी ने संयोग से, इंडिया गठबंधन छोड़कर NDA में शामिल होने की कोशिश शुरू कर दी है.''- दिलीप जायसवाल, बिहार बीजेपी अध्यक्ष आईपी गुप्ता या मुकेश सहनी.. कौन? : जिस प्रकार दिलीप जायसवाल ने कहा है कि इंडिया गठबंधन में टूट होने जा रही है. उसके बाद से कयासों का बाजार गर्म है कि आखिर कौन सी पार्टी एनडीए में शामिल होगी. जिन दो पार्टियों का नाम चर्चा में है, उसमें IIP और VIP शामिल है.