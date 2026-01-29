ETV Bharat / state

UGC के नए नियमों के खिलाफ BJP विधायक ने खोला मोर्चा, कहा- 'जो भी करना होगा करेंगे'

यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज में विरोध बढ़ता जा रहा है. अब बिहार में बीजेपी विधायक ने भी मोर्चा खोल दिया है.

BJP MLA Anil Singh
यूजीसी के खिलाफ बीजेपी विधायक अनिल सिंह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 29, 2026 at 1:48 PM IST

नवादा: यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन जारी है. बिहार में भी सवर्ण समाज के युवा सड़कों पर उतर गए हैं. वहीं नवादा के हिसुआ से बीजेपी विधायक अनिल सिंह ने भी इस नियम का विरोध किया है. उन्होंने सत्ता में रहते हुए अपनी ही पार्टी के नेताओं और शिक्षा मंत्रालय पर सवाल उठाया है. एमएलए ने कहा कि यह बिल सामान्य वर्ग (सवर्ण समाज) के छात्रों और शिक्षकों के साथ भेदभाव करता है.

बीजेपी विधायक ने खोला मोर्चा: अनिल सिंह ने स्पष्ट किया कि वे पूरी तरह से प्रदर्शनकारियों के साथ हैं और सड़कों पर उतरकर विरोध जारी रखेंगे. बिल को 'एकतरफा' बताते हुए कहा कि 15 जनवरी 2026 को जारी इस अधिसूचना में एससी-एसटी-ओबीसी श्रेणियों के लिए शिकायत निवारण समिति का प्रावधान है लेकिन सामान्य वर्ग के बच्चों के खिलाफ भेदभाव या फर्जी शिकायतों पर कोई मजबूत सुरक्षा नहीं है.

बीजेपी विधायक अनिल सिंह (ETV Bharat)

ये कैसा न्याय है?: अपनी बात रखते हुए हिसुआ विधायक ने आरोप लगाया कि फर्जी शिकायतों पर कार्रवाई का पुराना प्रावधान हटा दिया गया है, जिससे ब्लैकमेलिंग का खतरा बढ़ गया है. यह कैसा न्याय है कि किसी के साथ भेदभाव न हो लेकिन हमारे साथ हो?

पीएम मोदी से है उम्मीद: अनिल सिंह ने 2012 की 'दिग्विजय सिंह कमेटी' का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए लेकिन वर्तमान मसौदा उल्टा काम कर रहा है. बीजेपी विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के नारे का जिक्र करते हुए मांग की कि तुरंत संशोधन हो.

'जाति के नाम पर बंटवारा नहीं हो': उन्होंने संकेत दिया कि शिक्षा मंत्री और पार्टी के कुछ सदस्यों ने गंभीरता से मुद्दे नहीं देखा. अगर समाधान नहीं निकला तो यह माना जाएगा कि कॉलेजों में जाति के नाम पर बंटवारा बोया जा रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि नवादा में युवाओं के विरोध प्रदर्शन तेज हो चुके हैं, जहां भाजपा कार्यालय का घेराव और पीएम मोदी-अमित शाह के पुतले दहन हुए.

'कदम पीछे नहीं हटाएंगे': अनिल सिंह का यह रुख भाजपा के भीतर एक तरीके से असंतोष को भी उजागर करता है, क्योंकि सामान्य वर्ग पार्टी का मजबूत वोट बैंक है. उन्होंने कहा कि जो भी करना पड़ेगा, सड़क पर उतरेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे. अपने समाज के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए वह कदम पीछे नहीं हटाएंगे.

"यूजीसी के नए बिल को लेकर सवर्ण वर्गों में जो असंतोष है, वह स्वभाविक है. मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ये बातें आ चुकी हैं. सड़कों पर सामान्य वर्ग के सारे बच्चे आज उतर चुके हैं. सारे यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हो रहा है. सरकार जरूर इस पर निर्णय लेगी."- अनिल सिंह, बीजेपी विधायक, हिसुआ

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक: हालांकि गुरुवार को यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई दी है. शीर्ष अदालत ने कहा कि यह नियम अस्पष्ट है. इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. अब 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी.

