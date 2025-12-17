ETV Bharat / state

बिहार से बाहर हैं तेजस्वी यादव, बीजेपी ने लिखा- 'लापता की तलाश.. आखिरी बार कब देखा?'

तेजस्वी पर बीजेपी का लापता वाला पोस्टर : बिहार बीजेपी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को लापता बताते हुए तंज कसा है. बीजेपी के पोस्ट में तेजस्वी यादव की तस्वीर लगी है और लिखा- ''लापता, नाम- तेजस्वी यादव, पहचान- 9वीं फेल, आखिरी बार कब देखा?, मीडिया से मुंह छिपाकर भागते हुए.''

बिहार से बाहर हैं तेजस्वी : नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बिहार चुनाव के बाद 2 दिसंबर 2025 को आखिरी बार पटना एयरपोर्ट पर देखा गया था. आरजेडी नेताओं ने बताया कि वे दिल्ली गए. हालांकि चर्चा ये भी है कि वे परिवार के साथ विदेश छुट्टी मनाने गए हैं.

पटना : बिहार में बीजेपी ने एक पोस्ट कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है. बीजेपी ने सोमवार की सुबह अपने एक्स अकाउंट पर तेजस्वी यादव को लापता बताया, जिसके बाद सियासी हंगामा मच गया है. आरजेडी ने भी बीजपी के पोस्टर का जवाब दिया है.

मुजफ्फरपुर की घटना पर तेजस्वी का पोस्ट : इस बीच मंगलवार को तेजस्वी यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट किया था. पोस्ट में नेता प्रतिपक्ष ने मुजफ्फरपुर की घटना का जिक्र कर लिखा, ''मुजफ्फरपुर में अत्यंत गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, रिश्वतखोरी, सूदखोरी, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अराजकता से तंग आकर एक सम्पूर्ण परिवार ने आत्महत्या कर ली. क्या ऐसी दर्दनाक घटनाओं का कारण 20 वर्षों की एनडीए सरकार की गरीब एवं जनविरोधी नीतियां नहीं है?. राजद का शीर्ष प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिजनों से मिलेगा.''

लोकेशन व फोटो जारी कीजिए- जेडीयू : वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए लिखा था कि ''यूरोप के कौन–कौन से शहर घूम रहे?. लोकेशन व फोटो जारी कीजिए. अदालत से अनुमति ली थी या यह भी पारिवारिक विरासत की तरह बिना नियम के?. पिता बीमार और बेटा सैर–सपाटा पर.''

RJD ने तेजस्वी यादव का किया बचाव : इधर पार्टी ने आरजेडी का बचाव किया है. आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि, आज ये सरकार भले ही बनाने में कामयाब हो गए हो, लेकिन जनता के दिलों पर राज तेजस्वी यादव ही करते है. जनता के सवालों पर सड़क से सदन तक तेजस्वी ही खड़े रहते है.