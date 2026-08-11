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बस एक फोन कॉल.. और बिहार में फाटक पर रुकी ट्रेन?, देखें VIDEO

बेतिया में एक फोन कॉल पर रेलवे फाटक के बीच ट्रेन रुक गयी. वायरल वीडियो पर रेलवे ने एक्शन लिया है. रिपोर्ट: जितेंद्र गुप्ता

train stops on phone call
फोन कर रुकवाया ट्रेन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 11, 2026 at 10:52 AM IST

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बेतिया: अगर प्लेटफार्म पहुंचने से पहले ट्रेन खुल गयी तो फिर आप अपने गंतव्य तक नहीं जा पाएंगे. आप दूसरी ट्रेन में सवार होंगे या फिर दूसरे साधान का इस्तेमाल करेंगे. एक ऐसा वीडियो सामने आया जो रेलवे के नियम और कानून को ताक पर रख दिया है.

कहां का है वीडियो?: वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह कुमारबाग स्टेशन के पास स्थित रेलवे फाटक का है. वीडियो में रेलवे फाटक के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दे रही है. फाटक बंद है और लोग ट्रेन के गुजरने का इंतजार कर रहे हैं.

वायरल वीडियो (ETV Bharat)

फोन कॉल कर इशारा: इसी दौरान फाटक के अंदर कुछ लोग बैग लेकर रेलवे ट्रैक के आसपास खड़े नजर आते हैं. तभी ट्रेन के आने की आवाज सुनाई देती है. एक व्यक्ति फोन निकालकर किसी से बात करता है. फिर ट्रेन की तरफ हाथ से इशारा करता दिखाई देता है.

फाटक पर रूक गयी ट्रेन: वीडियो में मौजूद कुछ लोगों का दावा है कि इस शख्स ने ट्रेन के ड्राइवर को फोन किया था. कुछ ही देर बाद ट्रेन रेलवे फाटक के पास पहुंचती है और रुक जाती है. इसके बाद ट्रैक के पास खड़े कुछ यात्री ट्रेन में चढ़ते दिखाई देते हैं. फाटक पर मौजूद एक व्यक्ति ने इस घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया.

रेलवे की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल?: ट्रेन के फाटक के बीच रुकने और यात्रियों के उसमें सवार होने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर रेलवे की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. लोग इस मामले की जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

रेलवे ने लिया एक्शन: सीतामढ़ी जिला नाम से 'X' हैंडल ने भी इस वीडियो को शेयर किया है. जिसपर रेल सेवा ने समस्तीपुर रेलवे डिविजन को टैग करते हुए जवाब दिया है कि ''संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है.'' लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ट्रेन रेलवे फाटक के बीच क्यों रुकी? क्या वाकई किसी फोन कॉल के बाद ट्रेन को रोका गया था?

लोगों का अलग-अलग रिएक्शन: इस वायरल वीडियो पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कुछ यूजर कह रहे हैं कि लोको पायलट दोस्त होगा तो कोई कह रहे हैं कि उक्त शख्स लोको पायलट होगा. कुछ कह रहे हैं कि रेलवे मंत्री के रिश्तेदार होंगे.

नोट : ईटीवी भारत इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. वीडियो में जो दिखाई दे रहा है, उसमें किए जा रहे दावों की सत्यता की पुष्टि आधिकारिक जांच के बाद ही हो सकेगी.

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