ETV Bharat / state

Bihar Best Tourist Place: बिहार से देखें हिमालय की बर्फीली चोटियां, खूबसूरती देख हो जाएंगे मंत्रमुग्ध

किशनगंज से दिखीं हिमालय की बर्फीली चोटियां ( ETV Bharat )

किशनगंज: सीमांचल के किशनगंज जिले अंतर्गत ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन के आसपास से इन दिनों प्रकृति का एक दुर्लभ और मनोहारी दृश्य देखने को मिल रहा है. सुबह की सुनहरी धूप बिखरते ही सुदूर उत्तर के क्षितिज पर बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं साफ नजर आ रही हैं. इस नजारे को देखने के लिए दूर-दूर से लोग यहां पहुंच रहे हैं.

किशनगंज से दिखीं हिमालय की बर्फीली चोटियां