Bihar Best Tourist Place: बिहार से देखें हिमालय की बर्फीली चोटियां, खूबसूरती देख हो जाएंगे मंत्रमुग्ध
Bihar Best Tourist Place: बिहार के किशनगंज से दिखा हिमालय का विहंगम दृश्य, बर्फीली चोटियों ने बढ़ाई इलाके की खूबसूरती. रिपोर्ट- आशीष सिन्हा
Published : November 11, 2026 at 2:19 PM IST
किशनगंज: सीमांचल के किशनगंज जिले अंतर्गत ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन के आसपास से इन दिनों प्रकृति का एक दुर्लभ और मनोहारी दृश्य देखने को मिल रहा है. सुबह की सुनहरी धूप बिखरते ही सुदूर उत्तर के क्षितिज पर बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं साफ नजर आ रही हैं. इस नजारे को देखने के लिए दूर-दूर से लोग यहां पहुंच रहे हैं.
किशनगंज से दिखीं हिमालय की बर्फीली चोटियां
स्टेशन के नामपट्ट, ऊपर से गुजरती रेलवे की विद्युत लाइनों और नीचे लहलहाते हरे-भरे खेतों की पृष्ठभूमि में चमकती ये बर्फीली चोटियां लोगों को सम्मोहित कर रही हैं. दूर चमकती इन चोटियों में दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंघा श्रृंखला की झलक होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है.
सफेद व गुलाबी आभा बिखेरतीं चोटियां
हालांकि तस्वीर और दृश्य के आधार पर भौगोलिक दृष्टि से सटीक चोटी की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है, लेकिन इस दृश्य ने सीमांचल की प्राकृतिक सुंदरता को एक नई पहचान दी है. शरद ऋतु के आगमन के साथ जैसे ही वातावरण में धूल-धुंध कम हुई और आसमान साफ हुआ, ठाकुरगंज से हिमालय का विराट स्वरूप दृष्टिगोचर होने लगा.
रंगों का अद्भुत खेल
सूर्योदय की पहली किरणें जब बर्फ से ढकी चोटियों पर पड़ती हैं, तो वे कभी स्वर्णिम, तो कभी हल्की गुलाबी और दूधिया सफेद आभा बिखेरती नजर आती हैं.
प्राकृतिक कैनवास
नीचे फैले धान के हरे-भरे खेत, बीच में रेलवे का ढांचा और क्षितिज पर गगनचुंबी बर्फीले पहाड़, यह संगम ऐसा प्रतीत कराता है मानो प्रकृति ने ठाकुरगंज की धरती पर कोई विशाल और सजीव कैनवास रच दिया हो.
ठाकुरगंज की भौगोलिक स्थिति
ठाकुरगंज की भौगोलिक स्थिति उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी और तराई के मैदानों से बेहद करीब है. जिले के इस इलाके में चाय और अनानास की खेती के बीच अनुकूल परिस्थितियां है. बारिश के बाद जब वायु गुणवत्ता में सुधार होता है और वातावरण पूरी तरह पारदर्शी रहता है, तब हिमालय की चोटियां मैदानी इलाकों से नग्न आंखों से दिखाई देने लगती हैं.
कंचनजंघा की दिशा
ठाकुरगंज से उत्तर की ओर सीधी भौगोलिक रेखा सिक्किम और नेपाल की उच्च हिमालयी श्रेणियों से जुड़ती है. ऐसे में इस विहंगम आकृति का कंचनजंघा बेसिन होना स्वाभाविक माना जा रहा है.
आधुनिक विकास और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम
ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन कटिहार-सिलीगुड़ी रेलखंड का एक व्यस्त और महत्वपूर्ण केंद्र है. एक ही फ्रेम में रेलवे का आधुनिक विद्युतीकृत बुनियादी ढांचा, स्टेशन का साइनबोर्ड और पृष्ठभूमि में अनादि काल से खड़ा हिमालय, यह दृश्य आधुनिक परिवहन और असीम प्राकृतिक संपदा के अनूठे मेल को दर्शाता है.
यह साबित करता है कि ठाकुरगंज की पहचान केवल चहल-पहल वाले बाजारों या व्यापारिक केंद्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां का प्राकृतिक भूगोल भी बेहद समृद्ध है. प्रकृति प्रेमियों और स्थानीय जानकारों का मानना है कि इस तरह के दुर्लभ नजारे इलाके में पर्यटन की नई संभावनाएं खोलते हैं.
फोटोग्राफी के अवसर
हिमालय का ऐसा स्पष्ट दृश्य फोटोग्राफरों और पर्यटकों के लिए बेहतरीन आकर्षण बन सकता है. यदि जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग ऐसे प्रमुख व्यू-पॉइंट्स को चिह्नित कर बुनियादी नागरिक सुविधाएं और पहुंच पथ विकसित करे, तो सीमांचल को इको-टूरिज्म और नेचर-टूरिज्म के नक्शे पर विशिष्ट स्थान दिलाया जा सकता है.
जिले के ठाकुरगंज में महाभारत के अज्ञातवास के दौरान कई ऐसे इलाके मौजूद हैं जिसमें भात ढाला पोखर , काचुदाह झील जिसे चार वर्ष पूर्व नीतीश कुमार के दौरे के दौरान टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई थी. लेकिन अबतक जमीनी हकीकत में नहीं बदल सकी है. बछराज नक्खत ने इस इलाके के और भी कई ऐतिहासिक चीजों को जोड़कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की सरकार से स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं.
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