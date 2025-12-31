ETV Bharat / state

विदेशी सैलानियों की पसंद बना बिहार, ये जगह लोगों को कर रहा आकर्षित

"बोधगया हमलोगों के लिए हेरिटेज है. यहां आकर हमलोगों को शांति मिलती है. इसलिए यह जगह हमलोगों के घूमने की पहली पसंद है."- तमल रोमेचे, बौद्ध भिक्षु, पर्यटक

पर्यटकों को खुशी : कोलकाता से आए बौद्ध भिक्षु तमल रोमेचे का कहना है कि बिहार में बहुत बदलाव हुआ है. जब हम लोग बचपन में आते थे तो देखे थे कुछ नहीं था. छोटे-छोटे दुकान थे लेकिन अब सब कुछ बदल गया है. बिहार सरकार पर्यटन को लेकर बहुत अच्छा काम कर रही है अब यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है.

विदेशी सैलानी की पसंद : बिहार आने वाले विदेशी पर्यटकों में सबसे ज्यादा संख्या श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और चीन से बड़ी संख्या है. यहां के बौद्ध श्रद्धालु बोधगया पहुंचे. वहीं, राजगीर ने भी विदेशी सैलानियों के बीच खास पहचान बनाई है. विश्व शांति स्तूप, वेणुवन, रोपवे, नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर और आसपास के प्राकृतिक स्थल विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं. बिहार के अनेक ऐसे स्थल हैं जो विदेशी सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है.

बोधगया, राजगीर में सैलानियों की भरमार : बिहार आने वाले विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद धार्मिक स्थल से जुड़े हुए पर्यटन केंद्र हैं. सबसे अधिक संख्या बोधगया और राजगीर पहुंचने वालों की है. बोधगया, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आज भी दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है. पर्यटन विभाग के अनुमान के अनुसार, 2024 में बिहार आने वाले कुल विदेशी पर्यटकों में से करीब 60 से 65 प्रतिशत पर्यटक केवल बोधगया, राजगीर और आसपास के बौद्ध सर्किट क्षेत्रों तक सीमित रहे.

खास बात यह है कि इस दौरान गोवा जैसे राज्य, जो दशकों से विदेशी पर्यटकों का प्रमुख केंद्र रहे हैं, वहां विदेशी सैलानियों की संख्या में अपेक्षाकृत सीमित बढ़ोतरी देखी गई, जबकि बिहार ने तेज छलांग लगाई. बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सुरेश पटवारी का मानना है कि पर्यटकों का रुझान अब केवल समुद्र तटों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और विरासत पर्यटन की ओर तेजी से बढ़ रहा है, और इसी बदलाव का सबसे बड़ा लाभ बिहार को मिल रहा है.

2024 बिहार पर्यटन के लिए ऐतिहासिक : पर्यटन से जुड़े उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में बिहार आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 25 से 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में वर्ष 2024 के दौरान 7.37 लाख विदेशी पर्यटक पहुंचे, जो 2023 के मुकाबले 1.9 लाख अधिक था. 2023 में जहां यह संख्या करीब 5.6 लाख के आसपास थी, वहीं 2024 में यह बढ़कर 7.37 लाख तक पहुंच गई.

पटना : वर्षों तक पर्यटन के मामले में पिछड़ा माना जाने वाला बिहार अब विदेशी सैलानियों की पहली पसंद बनता जा रहा है. जो अब बिहार के पर्यटन आंकड़ों में भी साफ तौर पर दिखाई देने लगा है. वर्ष 2024 में बिहार में रिकॉर्ड 7.37 लाख विदेशी पर्यटक पहुंचे, जो न सिर्फ राज्य के लिए ऐतिहासिक है, बल्कि इस आंकड़े ने गोवा जैसे स्थापित पर्यटन राज्य को भी पीछे छोड़ दिया है. इस बार यह आंकड़ा इससे भी अधिक होने की संभावना व्यक्त की जा रही है. बौद्ध सर्किट, धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक विरासत और बेहतर कनेक्टिविटी ने बिहार को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर मजबूती से स्थापित कर दिया है.

बोधगया घूमने आए सिरिंग श्री का कहना है कि बोधी मंदिर का दर्शन किए हैं. यहां आकर बहुत अच्छा लगा. पहले भी वह यहां आए हुए थे लेकिन अब यहां की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है. बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था किया है.

सैलानियों का प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

राजगीर बना आकर्षण का केंद्र : पिछले कुछ वर्षों में राजगीर पर्यटकों की पसंद बन रही है. न केवल देश के बल्कि विदेशी सैलानी भी राजगीर घूमने के लिए आ रहे हैं. कोलकाता से आई रजनी गौड का मानना है कि उनकी मां का ननिहाल बिहार है. वह मां के ननिहाल आई थी.

"राजगीर के बारे में बहुत सुना था. घूमने के लिए आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है. कुछ वर्ष पहले तक नालंदा में बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी लेकिन इस बार आए हैं तो बहुत चीज अलग देखने को मिला."- रजनी गौड, कोलकाता से आयी सैलानी

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

कोलकाता से आई प्रिया पाल का कहना है कि राजगीर घूमने के लिए उनके माता-पिता बहुत पहले आए थे. इस बार वह लोग घूमने के लिए आए हैं बहुत जगह घूमे हैं. ग्लास ब्रिज, जंगल सफारी एवं कई ऐसी जगह है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है हम लोग यहां घूमे हैं बहुत अच्छा माहौल है.

11 लाख से अधिक विदेशी पर्यटकों का अनुमान : बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सुरेश पटवारी का मानना है कि पर्यटकों की पसंद बिहार बनता जा रहा है. हमलोगों को इस साल विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है. बिहार पर्यटन के लिए और भी बड़ी उपलब्धि लेकर आ सकता है. उनका कहना है कि अगर होटल, ट्रांसपोर्ट और गाइड सुविधाओं को और बेहतर किया जाए, तो बिहार देश के टॉप विदेशी पर्यटन राज्यों में शामिल हो सकता है.

''2024 में 7.37 लाख विदेशी पर्यटकों का बिहार आना अपने आप में बड़ी बात है. जिस तरह से बौद्ध सर्किट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट किया जा रहा है और गया एयरपोर्ट से विदेशी उड़ानों की संख्या बढ़ी है. उससे यह तय है कि 2025 में विदेशी सैलानियों की संख्या 11 लाख के आंकड़े को पार कर जाएगी.''- सुरेश पटवारी, अध्यक्ष, बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज

पर्यटकों को लुभा रहा बिहार (ETV Bharat)

बेहतर कनेक्टिविटी बड़ा कारण : वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रो. नवल किशोर चौधरी का मानना है कि बिहार में पर्यटकों खासकर विदेशी पर्यटकों की बढ़ती संख्या के पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में सुधार को भी अहम वजह माना जा रहा है. गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से कई देशों के लिए हवाई उड़ानें, पटना एयरपोर्ट का विस्तार और आधुनिकीकरण, बोधगया-राजगीर-नालंदा सर्किट में सड़क नेटवर्क का सुधार, रेलवे कनेक्टिविटी, इन सभी कारणों से विदेशी सैलानियों के लिए बिहार की यात्रा को पहले की तुलना में काफी आसान बना दिया है.

पर्यटन क्षेत्र से उम्मीद : बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान का मानना है कि बिहार में टूरिज्म का स्कोप बहुत बड़ा है. इसके पीछे मुख्य वजह है कि अब बिहार में रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है. बहुत कम समय में लोग एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं. टूरिस्ट क्षेत्र में बहुत ऐसी जगह है जो पर्यटकों की पसंद बनती जा रही है, जैसे राजगीर का जंगल सफारी देखने लायक है.

"बोधगया में श्रीलंका, जापान, चीन एवं अन्य बौद्ध कंट्रियों से लोग यहां घूमने के लिए आते हैं. पटना साहिब गुरुद्वारा में पूरी दुनिया से सिख समुदाय के लोग घूमने के लिए आते हैं. लोगों को यहां हर तरह की सुविधा मिलने लगी है. जिस तरीके से बिहार सरकार टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है उसे यह उम्मीद की जा रही है कि पिछले साल की अपेक्षा दुगनी संख्या में विदेशी सैलानी यहां पहुंचेंगे."- रामलाल खेतान, अध्यक्ष, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान (ETV Bharat)

स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा : रामलाल खेतान का मानना है कि पर्यटन के क्षेत्र में हम किसी अन्य राज्य से क्यों मुकाबला करें क्योंकि हमारे पास जो आध्यात्मिक जगह है वह किसी भी राज्य में नहीं है. जिस तरीके से पर्यटकों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, वह बिहार को आर्थिक रूप से भी मजबूती प्रदान करेगा. विदेशी पर्यटकों की बढ़ती आमद का सीधा असर बिहार की अर्थव्यवस्था और रोजगार पर भी दिख रहा है.

"होटल, लॉज, ट्रैवल एजेंसी, टूर गाइड, टैक्सी सेवाएं, हस्तशिल्प और स्थानीय बाजारों में कारोबार बढ़ा है. अनुमान के मुताबिक, एक विदेशी पर्यटक बिहार में औसतन 60 हजार से 1 लाख रुपये तक खर्च करता है. इस हिसाब से केवल 2024 में ही विदेशी पर्यटकों के जरिए बिहार की अर्थव्यवस्था में हजारों करोड़ रुपये का योगदान होने का अनुमान लगाया जा रहा है."- रामलाल खेतान, अध्यक्ष, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

