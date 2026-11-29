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बिहार के B.Ed कॉलेज में होंगी 16 विषयों की पढ़ाई, 2030 तक तीन चरणों में पूरा होगा काम

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है. राज्य के बीएड कॉलेजों को वर्ष 2030 तक बहुविषयक डिग्री कॉलेज के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके साथ ही शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़े अन्य संस्थानों को भी सामान्य उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में तैयार करने की योजना है. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) की योजना के तहत यह पहल की जा रही है.

इसका उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को केवल शिक्षक तैयार करने तक सीमित नहीं रखना, बल्कि वहां विभिन्न विषयों की पढ़ाई की व्यवस्था विकसित करना है, ताकि विद्यार्थी एक ही संस्थान में शिक्षक शिक्षा के साथ सामान्य स्नातक पाठ्यक्रमों का भी अध्ययन कर सकें.

शिक्षा विभाग की बैठक के दौरान मिथिलेश तिवारी (ETV Bharat) 16 विषयों में पढ़ाई का अवसर

इस योजना के तहत एससीईआरटी के अंतर्गत संचालित बीएड कॉलेजों के साथ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), बीआईटीई, पीटीईसी और सीटीई जैसे संस्थानों को भी बहुविषयक डिग्री कॉलेज के रूप में विकसित करने की तैयारी है. इन संस्थानों में हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, पर्यावरण विज्ञान और गणित समेत कुल 16 विषयों की पढ़ाई शुरू करने की योजना है. इसके बाद इन संस्थानों में सामान्य विषयों की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी नामांकन का अवसर मिलेगा. यहां चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के साथ सामान्य स्नातक पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे. इस तरह शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के अलावा दूसरे विषयों में स्नातक करने वाले छात्र भी इन संस्थानों का लाभ उठा सकेंगे. तीन चरणों में विकसित होंगे संस्थान

शिक्षा विभाग की ओर से इस पूरी प्रक्रिया को वर्ष 2030 की समयसीमा में पूरा करने के लिए तीन चरणों में काम किया जाएगा. पहले चरण में राज्य के सभी बीएड कॉलेजों, डायट, बीआईटीई, पीटीईसी और सीटीई संस्थानों की मौजूदा स्थिति का विस्तृत डेटाबेस तैयार किया जाएगा. इसमें संस्थानों की आधारभूत संरचना, उपलब्ध जमीन, कक्षाओं की संख्या और कार्यरत शिक्षकों की जानकारी जुटाई जाएगी. इससे यह पता चल सकेगा कि किन संस्थानों में किन सुविधाओं की कमी है और उन्हें बहुविषयक कॉलेज के रूप में विकसित करने के लिए किन संसाधनों की जरूरत पड़ेगी.