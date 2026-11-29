बिहार के B.Ed कॉलेज में होंगी 16 विषयों की पढ़ाई, 2030 तक तीन चरणों में पूरा होगा काम
Bihar B Ed Colleges: बिहार के बीएड कॉलेज 2030 तक बहुविषयक डिग्री कॉलेज बनेंगे. जहां 16 विषयों में पढ़ाई होंगी. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : November 29, 2026 at 6:18 PM IST
पटना: बिहार में शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है. राज्य के बीएड कॉलेजों को वर्ष 2030 तक बहुविषयक डिग्री कॉलेज के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके साथ ही शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़े अन्य संस्थानों को भी सामान्य उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में तैयार करने की योजना है. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) की योजना के तहत यह पहल की जा रही है.
इसका उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को केवल शिक्षक तैयार करने तक सीमित नहीं रखना, बल्कि वहां विभिन्न विषयों की पढ़ाई की व्यवस्था विकसित करना है, ताकि विद्यार्थी एक ही संस्थान में शिक्षक शिक्षा के साथ सामान्य स्नातक पाठ्यक्रमों का भी अध्ययन कर सकें.
16 विषयों में पढ़ाई का अवसर
इस योजना के तहत एससीईआरटी के अंतर्गत संचालित बीएड कॉलेजों के साथ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), बीआईटीई, पीटीईसी और सीटीई जैसे संस्थानों को भी बहुविषयक डिग्री कॉलेज के रूप में विकसित करने की तैयारी है. इन संस्थानों में हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, पर्यावरण विज्ञान और गणित समेत कुल 16 विषयों की पढ़ाई शुरू करने की योजना है.
इसके बाद इन संस्थानों में सामान्य विषयों की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी नामांकन का अवसर मिलेगा. यहां चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के साथ सामान्य स्नातक पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे. इस तरह शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के अलावा दूसरे विषयों में स्नातक करने वाले छात्र भी इन संस्थानों का लाभ उठा सकेंगे.
तीन चरणों में विकसित होंगे संस्थान
शिक्षा विभाग की ओर से इस पूरी प्रक्रिया को वर्ष 2030 की समयसीमा में पूरा करने के लिए तीन चरणों में काम किया जाएगा. पहले चरण में राज्य के सभी बीएड कॉलेजों, डायट, बीआईटीई, पीटीईसी और सीटीई संस्थानों की मौजूदा स्थिति का विस्तृत डेटाबेस तैयार किया जाएगा.
इसमें संस्थानों की आधारभूत संरचना, उपलब्ध जमीन, कक्षाओं की संख्या और कार्यरत शिक्षकों की जानकारी जुटाई जाएगी. इससे यह पता चल सकेगा कि किन संस्थानों में किन सुविधाओं की कमी है और उन्हें बहुविषयक कॉलेज के रूप में विकसित करने के लिए किन संसाधनों की जरूरत पड़ेगी.
दूसरे चरण में चिह्नित संस्थानों में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा. इसके तहत प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और अतिरिक्त कमरों का निर्माण कराया जाएगा. अलग-अलग विषयों की पढ़ाई के लिए जरूरी शैक्षणिक संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे. तीसरे चरण में विभिन्न विषयों के लिए योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की तैनाती की जाएगी. इसके बाद इन संस्थानों में सामान्य स्नातक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. नामांकन के लिए केंद्रीय या विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बदलाव
शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को बहुविषयक कॉलेज में बदलने की पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप की जा रही है. इसका उद्देश्य शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और विभिन्न शैक्षणिक विषयों के बीच समन्वय स्थापित करना है. साथ ही विद्यार्थियों को एक ही संस्थान में अलग-अलग विषयों के अध्ययन का व्यापक अवसर उपलब्ध कराना भी इस बदलाव का महत्वपूर्ण हिस्सा है. अब तक कई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ाई मुख्य रूप से शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण तक सीमित रही है. नई व्यवस्था में इन संस्थानों का शैक्षणिक दायरा बढ़ाया जाएगा.
ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को होगा फायदा
इस बदलाव का सबसे बड़ा लाभ बिहार के ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को मिलने की उम्मीद है. वर्तमान में कई जिलों में सामान्य डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के अंगीभूत महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या उनकी उपलब्ध सीटों की तुलना में अधिक रहती है.
ऐसे में स्थानीय स्तर पर बहुविषयक डिग्री कॉलेज विकसित होने से विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दूर-दराज के शहरों में जाने की मजबूरी कम होगी. खासकर छात्राओं को इसका लाभ मिल सकता है, जिन्हें उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों में जाने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
इसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में सामान्य स्नातक पाठ्यक्रम शुरू होने से इन संस्थानों की उपयोगिता और शैक्षणिक गतिविधियों का दायरा भी बढ़ेगा. विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों में पढ़ाई का विकल्प मिलेगा और शिक्षक शिक्षा के साथ अन्य शैक्षणिक क्षेत्रों में भी उनकी रुचि विकसित हो सकेगी. हालांकि, इस योजना की सफलता संस्थानों में पर्याप्त आधारभूत संरचना, विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की उपलब्धता और समयबद्ध तरीके से तीनों चरणों का काम पूरा होने पर निर्भर करेगी.
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