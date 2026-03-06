बिहार की मोनिका श्रीवास्तव ने UPSC में हासिल की 16वीं रैंक, 2024 में भी पास कर चुकी हैं एग्जाम
औरंगाबाद की बेटी मोनिका श्रीवास्तव ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. यूपीएससी परीक्षा में उनको 16वां स्थान मिला है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : March 6, 2026 at 8:32 PM IST
औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद शहर की रहने वाली मोनिका श्रीवास्तव ने यूपीएससी की परीक्षा में अपनी सफलता का झंडा गाड़ा है. उन्होंने ऑल इंडिया 16वां रैंक हासिल की है. वह सतेन्द्र नगर मोहल्ले की रहने वाली हैं. इससे पहले भी वह यूपीएससी परीक्षा पास की थी लेकिन आईएएस रैंक नहीं मिलने से पुनः प्रयास किया और सफलता पाई है. वह 2022 में महिला वर्ग में बीपीएससी का स्टेट टॉपर भी रह चुकी हैं.
2024 में भी यूपीएससी में कामयाबी: मोनिका श्रीवास्तव का एकेडमिक रिकॉर्ड काफी मजबूत रहा है. वह लगातार सफलता प्राप्त कर रही हैं. पहले आईआईटी से इंजीनियरिंग, फिर वर्ष 2022 में बीपीएससी में महिला टॉपर बनकर प्रशासनिक सेवा में प्रवेश और उसके बाद वर्ष 2024 में यूपीएससी परीक्षा में पहली बार में ही सफलता पाई. वहीं, अब दूसरी बार यूपीएससी में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया 16वां रैंक हासिल की.
कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग: पढ़ाई के प्रति उनकी लगन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने दसवीं और बारहवीं की परीक्षा में भी राज्य स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया था. इसके बाद उन्होंने वर्ष 2016 में आईआईटी गुवाहाटी से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की. आईआईटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद मोनिका ने कई प्रतिष्ठित ग्लोबल कंपनियों में काम किया लेकिन उनके मन में प्रशासनिक सेवा में जाने की ललक थी.
बीपीएससी में भी मिली थी सफलता: मोनिका ने वर्ष 2022 में बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी शानदार सफलता हासिल की थी, जिसमें उन्होंने महिला वर्ग में पहला स्थान और कुल मिलाकर छठा स्थान प्राप्त किया था. इसके बाद उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी सफलता पाई और वर्तमान में वे भारतीय रेलवे सेवा के अंतर्गत अंडर-ट्रेनिंग अधिकारी के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं.
क्या बोलीं मोनिका?: इसी प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने एक बार फिर दृढ़ संकल्प के साथ यूपीएससी की परीक्षा दी और इस बार ऑल इंडिया 16वां रैंक हासिल कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया. लगातार दूसरी बार यूपीएससी में शानदार सफलता प्राप्त करना उनकी मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण का प्रमाण है. मोनिका ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और परिवार को दिया.
"माता-पिता ने हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और शिक्षा के महत्व को समझाया. पापा का सपना था कि बेटी एक अधिकारी बने और समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद लोगों के लिए काम करे. यही सपना उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया. मेरी कोशिश पापा की सीख को जमीन पर उतारने की होगी."- मोनिका श्रीवास्तव, सफल यूपीएससी प्रतिभागी, 16वीं रैंक
माता-पिता काफी खुश: मोनिका के पिता बृजेश श्रीवास्तव पेशे से इंजीनियर हैं. बेटी की सफलता पर उन्होंने कहा कि काफी गर्व महसूस हो रहा है. वहीं उनकी मां भारती श्रीवास्तव भी बेटी की कामयाबी से काफी खुश हैं.
ये भी पढे़ं:
UPSC Topper: जानिए कौन हैं राघव झुनझुनवाला, जिन्होंने UPSC में लाया 4th रैंक, बिहार के मुजफ्फरपुर से कनेक्शन
न कोचिंग गए.. न आंखों की रोशनी है.. फिर भी बिहार के लाल ने क्रैक किया UPSC