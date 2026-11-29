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सोमवार से शीतकालीन सत्र, इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष, सदन में पहली बार दिखेंगे प्रशांत किशोर

बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दोनों का होगा. 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक सदन की कार्यवाही चलेगी. इन पांच दिनों में जहां सरकार द्वितीय अनुपूरक बजट और कई विधेयक पेश करेगी तो वहीं विपक्ष अलग-अलग मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश करेगा. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए सरकार का 20 साल से अधिक समय हो गया, इसके बावजूद बिहार हर मामले में पीछे है. प्रशांत किशोर की तरफ से भी पूरी तैयारी है.

5 दिवसीय विधानसभा सत्र की रूपरेखा