सोमवार से शीतकालीन सत्र, इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष, सदन में पहली बार दिखेंगे प्रशांत किशोर
Bihar Winter Session: बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने रणनीति तैयार कर ली है. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : November 29, 2026 at 5:44 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दोनों का होगा. 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक सदन की कार्यवाही चलेगी. इन पांच दिनों में जहां सरकार द्वितीय अनुपूरक बजट और कई विधेयक पेश करेगी तो वहीं विपक्ष अलग-अलग मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश करेगा. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए सरकार का 20 साल से अधिक समय हो गया, इसके बावजूद बिहार हर मामले में पीछे है. प्रशांत किशोर की तरफ से भी पूरी तैयारी है.
5 दिवसीय विधानसभा सत्र की रूपरेखा
- 30 नवंबर: सत्र की शुरुआत होगी, वित्तीय वर्ष 2026-27 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और शोक प्रस्ताव रखा जाएगा (पहले दिन प्रश्नकाल नहीं होगा)
- 1 और 2 दिसंबर: प्रश्नकाल होगा, विधायक सरकार से सवाल पूछ सकेंगे और राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे.
- 3 दिसंबर: प्रश्न काल होगा, सरकार को सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देना होगा. अनुपूरक बजट पर चर्चा और विनियोग विधेयक पेश होगा.
- 4 दिसंबर: प्रश्न काल होगा और सरकार को सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देना होगा. गैर-सरकारी संकल्पों पर चर्चा के साथ सत्र का समापन होगा.
"30 नवंबर से 4 नवंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा और 5 दिनों के सत्र के संचालन के लिए अधिकारियों की भी बैठक की है और सर्वदलीय बैठक भी की है, जिससे सुचारू ढंग से सदन का संचालन हो सके."- प्रेम कुमार, अध्यक्ष, बिहार विधानसभा
सरकार को घेरेंगे तेजस्वी
5 दिनों के छोटे से सत्र के लिए विपक्ष ने इस बार पूरी तैयारी की है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि कई मुद्दे पर सरकार से जवाब लेंगे. सम्राट चौधरी को घेरते हुए कहा कि उन्हें तो अपराध और क्राइम में भी अंतर पता नहीं है. बिहार में अपराध का बोलबाला है, भ्रष्टाचार का बोल वाला है . एक साल में इन्होंने काम क्या, किया कुछ भी नहीं, यहां तक की 125 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया. अब सब्सिडी वापस लेने की अपील कर रहे हैं. बिहार में बाढ़ में केंद्र सरकार ने क्या दिया कुछ भी नहीं.
"20 सालों से डबल इंजन की सरकार है. बिहार विकास के मामले में एक भी चीज में बता दें कि नंबर एक पर हो. हां गरीबी में, पलायन में, बेरोजगारी में, अपराध में इसी सब में बिहार नंबर वन है."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा
वहीं, अनंत सिंह की बेटी की शादी को लेकर सरकार को घेरते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, 'बिहार में गरीबी की क्या हालत है? शादी में भोज के लिए आए भीड़ को देखकर लगाया जा सकता है.'
वैसे सरकार की तरफ से भी 5 दिनों के सत्र के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है. वरिष्ठ मंत्री मदन सहनी का कहना है कि सरकार ने काम ही इतना किया है कि विपक्ष चाह कर भी सरकार को घेर नहीं पाएगा. विपक्ष के पास कुछ रह नहीं गया है, इसलिए शादी में आए लोगों को लेकर गरीबों का मजाक बना रहे हैं. वहीं, ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल ने भी कहा कि हम लोग तो पूरी तरह से तैयार हैं, हम लोगों की जवाबदेही जनता के लिए है.
"पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 सालों में इतना काम कर दिया है और सम्राट चौधरी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं कि एनडीए के सदस्य विपक्ष का मुंहतोड़ जवाब देंगे."- संजय गांधी, मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल
5 दिनों के सत्र में क्या होगा?
प्रशांत किशोर जनता के सवालों के माध्यम से सरकार को घेरने की कोशश करेंगे. खासकर पलायन बेरोजगारी और गरीबी बड़ा मुद्दा होगा इसके साथ अपराध और भ्रष्टाचार पर भी जवाब लेने की कोशिश करेंगे. 125 यूनिट फ्री बिजली देने के बाद अब सब्सिडी वापस लेने की अपील पर सरकार को घेरने की कोशिश होगी. अनंत सिंह और आनंद मोहन का मुद्दा भी उठ सकता है. महिला आरक्षण और परिसीमन काफी मुद्दा छाया रह सकता है. विधान परिषद में नियुक्ति में घोटाला और अशोक चौधरी का मामला भी उठ सकता है.
20000 करोड़ का हो सकता है द्वितीय पूरक बजट
सम्राट चौधरी सरकार की ओर से 20000 करोड़ से अधिक का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश हो सकता है और चर्चा के बाद सरकार उसे पास भी सदन से कराएगी लेकिन सबकी नजर 5 दिनों के सत्र में प्रशांत किशोर पर भी रहेगी. पहली बार विधायक बनने के बाद विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का मौका मिलेगा तो सरकार के लिए न केवल तेजस्वी यादव बल्कि प्रशांत किशोर भी इस बार चुनौती बढ़ाएंगे.
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