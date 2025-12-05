ETV Bharat / state

विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन, द्वितीय अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा

विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है. सदन में द्वितीय अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद इसे पास किया जाएगा.

बिहार विधानसभा
बिहार विधानसभा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 5, 2025 at 10:41 AM IST

पटना: बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है. शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के द्वितीय अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी. नीतीश सरकार ने 91717.1135 करोड़का द्वितीय अनुपूरक बजट सदन में रखा था.

लोक समिति गठन का प्रस्ताव: समितियों के गठन से संबंधित प्रस्ताव सबसे पहले सदन में पेश किया जाएगा. संसदीय कार्य विभाग के मंत्री की ओर से लोक समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के गठन से संबंधित प्रस्ताव रखा जाएगा. इसके साथ बिहार लोक सेवा आयोग का वर्ष 2023- 24 एवं 2024- 25 का वार्षिक प्रतिवेदन भी सदन पटल पर रखा जाएगा.

विधानसभा में नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा
विधानसभा में नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा (ETV Bharat)

बजट में ग्रामीण विकास विभाग पर जोर: अनुपूरक बजट में विशेष रूप से ग्रामीण विकास विभाग के बजट पर चर्चा होगी. इसके बाद सरकार सदन से पास करायेगी. शेष विभाग के अनुदान की मांग को गिलोटिन के माध्यम से लिया जाएगा.

महिला रोजगार पर जोर: मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत द्वितीय अनुपूरक बजट में ₹21000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है. नीतीश सरकार अब तक एक करोड़ 56 लाख महिलाओं को दस-दस हजार की राशि दे चुकी है. विधानसभा में गुरुवार को मुख्यमंत्री ने कहा था कि इससे राज्य के हर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आगे रोजगार के लिए 2 लाख तक की राशि मदद दी जाएगी.

विनियोग विधेयक पेश होगा: वित्त विभाग के मंत्री बिजेंद्र यादव बिहार विनियोग विधेयक 2025 भी पेश करेंगे. पांच दिनों के शीतकालीन सत्र में इस बार प्रश्न काल नहीं हुआ है. इसलिए किसी तरह के सवाल नहीं लिये गए हैं. अंत में सरकार जो भी जरूरी काम बचे हैं, उसे भी निपटाएगी और फिर विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार के भाषण के साथ सत्र का समापन होगा.

विधानसभा में नीतीश कुमार
विधानसभा में नीतीश कुमार (ETV Bharat)

एनडीए के 202 विधायक: बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए को प्रचंड जीत मिली है. 243 सीटों में 202 सीट पर एनडीए को जीत मिली है. महागठबंधन को केवल 35 सीट पर जीत मिली है. ऐसे विपक्ष में अभी 41 विधायक है, जिसमें एआईएमआईएम के 5 और बसपा के एक विधायक शामिल हैं.

सदन में विपक्ष कमजोर: सदन में विपक्ष इस बार कहीं से भी आक्रामक नहीं दिख रहा है. इस बार बड़ी संख्या में नए विधायक चुनकर आए हैं. 2020 में 243 विधायकों में से केवल 111 विधायक ही इस बार जीत कर आए हैं. 132 विधायक इस सदन में नए हैं. उसमें भी 90 से अधिक विधायक पहली बार चुनाव जीत कर आये हैं.

