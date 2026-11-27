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बिहार विधानसभा में पहली बार प्रशांत किशोर की एंट्री, क्या शीतकालीन सत्र में बढ़ाएंगे सरकार की मुश्किलें?

प्रशांत किशोर, जन सुराज के संस्थापक ( ETV Bharat )

पटना : 30 नवंबर से शुरू होने वाला बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर तक चलेगा. कुल पांच दिनों की कार्यवाही में इस बार सबसे ज्यादा उत्सुकता प्रशांत किशोर को लेकर है. चुनावी रणनीति बनाने से लेकर बिहार में जन अभियान चलाने तक का सफर तय करने वाले प्रशांत किशोर अब पहली बार विधानसभा के भीतर विधायक के तौर पर अपनी भूमिका निभाएंगे.

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