बिहार विधानसभा में पहली बार प्रशांत किशोर की एंट्री, क्या शीतकालीन सत्र में बढ़ाएंगे सरकार की मुश्किलें?
प्रशांत किशोर पहली बार बिहार विधानसभा में विधायक की भूमिका निभाएंगे. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बिहार की बदहाली पर सरकार से जवाब मांगेंगे. रिपोर्ट-अविनाश कुमार
Published : November 27, 2026 at 10:05 AM IST
पटना : 30 नवंबर से शुरू होने वाला बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर तक चलेगा. कुल पांच दिनों की कार्यवाही में इस बार सबसे ज्यादा उत्सुकता प्रशांत किशोर को लेकर है. चुनावी रणनीति बनाने से लेकर बिहार में जन अभियान चलाने तक का सफर तय करने वाले प्रशांत किशोर अब पहली बार विधानसभा के भीतर विधायक के तौर पर अपनी भूमिका निभाएंगे.
अब सदन में दिखेगा PK का नया अंदाज
बांकीपुर सीट से उपचुनाव में जीत के बाद उनकी राजनीतिक पारी का यह नया अध्याय होगा. सवाल यह है कि जिस तरह वह चुनावी सभाओं और सार्वजनिक मंचों से सरकार को घेरते रहे हैं, क्या उसी आक्रामक अंदाज में सदन के भीतर भी सरकार से सवाल पूछेंगे? या फिर सदन के अंदर प्रशांत किशोर का अंदाज और मुद्दे कुछ दूसरे होंगे.
प्रशांत किशोर सरकार से मांगेंगे जवाब
जन सुराज के प्रवक्ता विवेक कुमार का कहना है कि प्रशांत किशोर ने पिछले तीन-चार वर्षों में पूरे बिहार की यात्रा की है. गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को समझा है. बिहार की गरीबी और पिछड़ेपन को उन्होंने करीब से देखा है. ऐसे में विधानसभा में उनका मुख्य सवाल होगा कि आखिर बिहार आज भी इतना पिछड़ा क्यों है? जन सुराज का कहना है कि इस बार विधानसभा की चर्चा का स्तर बदला हुआ दिखाई देगा और जनता से जुड़े मुद्दों पर विशेष चर्चा की मांग भी की जाएगी.
''पिछले करीब चार दशकों से बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के शासन का दौर रहा है. इसके बावजूद बिहार विकास के मामले में दूसरे राज्यों से पीछे क्यों है, इसका जवाब सरकार को देना होगा. प्रशांत किशोर दूसरे राज्यों के विकास मॉडल से बिहार की तुलना करते हुए भी सवाल उठाएंगे. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा.''- विवेक कुमार, प्रवक्ता, जन सुराज
एक विधायक, लेकिन सरकार के सामने होंगे कई बड़े सवाल
प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के पास विधानसभा में एक ही विधायक है. ऐसे में संख्या बल के लिहाज से पार्टी सरकार को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर की रणनीति संख्या बल के बजाय सवालों के जरिए सरकार को घेरने की हो सकती है.
जनता से जुड़े मुद्दों पर होंगे पीके के सवाल
प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी ताकत बिहार की समस्याओं पर उनकी लगातार सक्रियता और गांव-गांव तक पहुंच रही है. ऐसे में विधानसभा में वह सरकार से केवल राजनीतिक सवाल नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास से जुड़े सवालों का जवाब मांग सकते हैं. उनकी कोशिश यह भी होगी कि बिहार की तुलना दूसरे राज्यों से करते हुए विकास के दावों की वास्तविकता सामने रखी जाए.
तेजस्वी यादव भी संभालेंगे मोर्चा
प्रशांत किशोर के साथ-साथ इस सत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भूमिका भी अहम रहेगी. राजद नेताओं का दावा है कि इस बार पार्टी कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार, घोटाले और विकास के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है.
राजद प्रवक्ता एजाज अहमद का आरोप है कि- ''बिहार में कानून का राज समाप्त हो गया है. हत्या और लूट की घटनाएं लगातार हो रही हैं. इन मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा.'' ऐसे में सदन के भीतर प्रशांत किशोर और राजद की ओर से उठाए जाने वाले सवाल सरकार के लिए राजनीतिक चुनौती बन सकते हैं.
प्रशांत किशोर की रणनीति पर सत्ता पक्ष की भी नजर
विपक्ष की रणनीति के बीच सत्ता पक्ष भी पूरी तैयारी का दावा कर रहा है. जदयू विधायक दल के नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि एनडीए एकजुट है और सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है. विपक्ष अगर संसदीय मर्यादा के तहत सवाल उठाएगा तो सरकार उसका जवाब देगी.
'हर सवाल का जवाब देने को तैयार है एनडीए'
वहीं, जदयू विधायक हरिनारायण सिंह का कहना है कि सरकार पांच दिनों के सत्र के लिए पूरी तरह तैयार है. विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा और सरकार अपने कामकाज के साथ हर सवाल का जवाब देगी.
राजनीतिक विशेषज्ञों की नजर में प्रशांत किशोर की पहली विधानसभा पारी
राजनीतिक विशेषज्ञ केके लाल का मानना है कि इस बार का शीतकालीन सत्र छोटा जरूर है, लेकिन प्रशांत किशोर की मौजूदगी इसे खास बना रही है. सरकार के पास संख्या बल की कमी नहीं है, इसलिए सदन में उसे कोई राजनीतिक खतरा नहीं है. लेकिन अपराध, भ्रष्टाचार और घोटाले जैसे मुद्दों पर सरकार को जवाब देना पड़ सकता है.
''प्रशांत किशोर अब तक सदन के बाहर सम्राट चौधरी सरकार पर लगातार हमलावर रहे हैं. भ्रष्टाचार, अपराध और पलायन जैसे मुद्दों पर बयान देते रहे हैं. अब पहली बार सदन के भीतर उनकी भूमिका देखने लायक होगी. हालांकि, जन सुराज के पास एक ही विधायक है, इसलिए उन्हें बोलने के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा. लेकिन सीमित समय में भी प्रशांत किशोर अपने सवालों के जरिए सरकार को असहज कर सकते हैं.''- केके लाल, राजनीतिक विश्लेषक
5 दिन की कार्यवाही में प्रशांत किशोर के लिए कितने मौके?
30 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी. इसके अलावा कई राजकीय विधेयक भी लाए जाएंगे. 30 नवंबर की सुबह 11 बजे से सत्र की शुरुआत, दूसरा अनुपूरक बजट पेश होगा. शोक प्रस्ताव भी रखा जाएगा. पहले दिन प्रश्नकाल नहीं होगा. दूसरे दिन 1 दिसंबर को राजकीय विधेयक पेश होंगे और प्रश्नकाल में सदस्यों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे.
4 दिसंबर तक पीके के पास मौका
2 दिसंबर को विधायी कामकाज और प्रश्नकाल जारी रहेगा. वहीं 3 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा और विनियोग विधेयक पेश होगा. जबकि 4 दिसंबर को गैर सरकारी संकल्पों पर चर्चा के साथ सत्र का समापन होगा. प्रशांत किशोर के लिए प्रश्नकाल और सदन में होने वाली चर्चाएं सरकार के सामने अपनी बात रखने के अहम मौके होंगे.
प्रशांत किशोर की असली ताकत होंगे सवाल
विधानसभा में एनडीए के पास 201 विधायकों का समर्थन है. वहीं राजद के 25, कांग्रेस के 6, वाम दलों के 3, आईआईपी का 1, बसपा का 1 और एआईएमआईएम के 5 विधायक हैं. इस लिहाज से सरकार के सामने संख्या बल की कोई चुनौती नहीं है. लेकिन प्रशांत किशोर की भूमिका केवल संख्या बल से तय नहीं होगी. वह बिहार की गरीबी, विकास, रोजगार और सरकारी व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को किस तरह सदन में उठाते हैं, इस पर राजनीतिक विश्लेषकों की नजर रहेगी.
प्रशांत किशोर कितना बदलेंगे बहस का अंदाज?
बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र भले ही सिर्फ पांच दिनों का हो, लेकिन प्रशांत किशोर के लिए यह अपनी राजनीतिक क्षमता साबित करने का पहला बड़ा मौका होगा. अब तक वह जनता के बीच जाकर सरकार से सवाल पूछते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें सदन के भीतर सरकार को जवाबदेह बनाने का अवसर मिलेगा.
पीके पर नजर
सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशांत किशोर बिहार की गरीबी, बेरोजगारी, पलायन और बदहाल शिक्षा-स्वास्थ्य व्यवस्था को विधानसभा की मुख्य बहस बना पाएंगे? क्या वह अपने सवालों से सम्राट चौधरी सरकार को असहज करेंगे? संख्या बल भले ही उनके पक्ष में नहीं है, लेकिन इस बार विधानसभा में प्रशांत किशोर की पहली पारी पर पूरे बिहार की नजर रहने वाली है.
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