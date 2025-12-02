ETV Bharat / state

बिहार विधानसभा का 5 दिनों का सत्र, विधायकों को सवाल के लिए करना होगा इंतजार

विधानसभा सत्र में इस बार जनता की समस्याओं के सवाल नहीं पूछे जाएंगे. विधायकों को बजट सत्र का इंतजार करना होगा. पढ़ें खबर

BIHAR ASSEMBLY
विधानसभा पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, दोनों उपमुख्यमंत्री व अन्य (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 2, 2025 at 7:13 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिनों का है. इसमें से दो दिन समाप्त हो गया है. 3 दिन शेष और बचा है. शीतकालीन सत्र में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलायी गयी है और विधानसभा अध्यक्ष का चयन हुआ है. अब 3 दिन जो बच गए हैं, उसमें राज्यपाल का अभिभाषण होगा और फिर उस पर चर्चा होगी.

वहीं सरकार की ओर से द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होगा. उस पर चर्चा होगी. हालांकि इस बार जनता के सवाल के उत्तर नहीं होंगे. नए विधायक जो पहली बार चुन कर आए हैं, उन्हें हाईटेक विधानसभा मिल गया है जो पेपरलेश है. सभी विधायकों के सामने टैब लगा हुआ है, लेकिन उन्हें अपने सवाल पूछने के लिए बजट सत्र का इंतजार करना होगा.

नेताओं की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

'सवाल लेने की इसबार प्रक्रिया नहीं' : राजनीतिक विशेषज्ञ अरुण पांडे का कहना है कि यह 18वीं विधानसभा का पहला सत्र है. इसमें जो तय किए गए हैं उसके हिसाब से प्रश्न लेने का कहीं कोई प्रावधान नहीं है. उसका बड़ा कारण है कि सभी विधायकों ने शपथ ग्रहण किया है. विधानसभा अध्यक्ष भी नये चुने गए हैं. ऐसे में क्वेश्चन लेने की जो प्रक्रिया है उसके लिए समय इस बार नहीं मिला है.

''सरकार बनने के बाद जो भी पहला सत्र होता है उसमें सवाल नहीं लिये जाते हैं. इसलिए अब बजट सत्र जो लंबा होता है उसमें ही विधायकों को मौका मिलेगा सवाल पूछने का. नए विधायकों को अभी प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है उसकी भी जानकारी नहीं है. उन्हें इसके बारे में जानकारी भी दी जाएगी. इसलिए इस बार जो छोटा सत्र है उसमें प्रश्न नहीं लिया गया है.''- अरुण पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ

राजद विधायक रणविजय साहू
राजद विधायक रणविजय साहू (ETV Bharat)

'सवाल नहीं होगा तो अफसोस होगा ही' : आरजेडी ने सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है. राजद विधायक रणविजय साहू का कहना है कि सवाल तो आने ही चाहिए थे. सदन में हैं, यदि जनता का सवाल नहीं आएगा तो उसका अफसोस तो होगा ही. सवाल लाने की अनुमति रहनी चाहिए थी. पहली बार जीते विधायकों ने कहा कि उन्हें शीतकालीन सत्र को लेकर जो जानकारी दी गई, उसमें कहीं भी सवाल पूछने की व्यवस्था नहीं थी. वैसे सवाल पूछने का मौका मिलना चाहिए था.

''अभी तो हम लोग सीख रहे हैं. अगले सत्र में सवाल जरूर लाएंगे.''- गुलाम सरवर, विधायक, एआईएमआईएम

Bihar Assembly
एआईएमआईएम विधायक गुलाम सरवर (ETV Bharat)

'सरकार अच्छा काम करेगी तो हम हैं साथ' : आईआईपी के विधायक इंद्रजीत गुप्ता का कहना है हम लोगों को भी जो कागज दिया गया था. उसमें कहीं भी सवाल पूछने के बारे में जिक्र नहीं था. जो वैधानिक प्रक्रिया है उसे फिर पूरा किया गया है. बजट के बाद चर्चा होगी. आज मैंने कहा है कि सरकार अगर अच्छा काम करेगी तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे.

आईआईपी विधायक इंद्रजीत गुप्ता
आईआईपी विधायक इंद्रजीत गुप्ता (ETV Bharat)

'सदस्यों को आगे मौका मिलेगा' : इधर, सत्ता पक्ष के सदस्यों का कहना है यह शीतकालीन सत्र वैधानिक कार्यों को पूरा करने के लिए ही बुलाया गया है. जिसमें शपथ ग्रहण के साथ सदस्य विधानसभा अध्यक्ष का चयन किए हैं. विधायक बीजेपी जीवेश कुमार ने कहा कि आगे जो जरूरी कार्य हैं वह पूरे किए जाएंगे. सदन में तो प्रश्न पूछा ही जाएगा और अगला लंबा बजट सत्र है, उसमें सदस्यों को मौका मिलेगा.

विधायक बीजेपी जीवेश कुमार
विधायक बीजेपी जीवेश कुमार (ETV Bharat)

शीतकालीन सत्र में इस बार जो काम हो रहे हैं:-

1 दिसंबर को नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण हुआ. विधानसभा अध्यक्ष के लिये नॉमिनेशन हुआ.

2 दिसंबर को शपथ ग्रहण और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का चयन हुआ.

3 दिसंबर को राज्यपाल दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे. सरकार द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी और शोक प्रस्ताव पढ़ा जाएगा.

4 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और सरकार धन्यवाद प्रस्ताव सदन से पास करायेगी.

5 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और सरकार सदन से उसे पास करायेगी.

ये भी पढ़ें :-

बिहार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित, स्पीकर बने BJP के प्रेम कुमार

कौन हैं हवाई चप्पल पहनकर विधानसभा पहुंचने वाले MLA गौतम कृष्ण? जानिए संघर्ष की कहानी

बिहार विधानसभा मिथिलामय, 14 विधायकों ने मैथिली में किया शपथ ग्रहण, इसबार युवा MLA का जलवा

TAGGED:

BIHAR ASSEMBLY WINTER SESSION
बिहार विधानसभा का सत्र
बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र
BIHAR NEWS
BIHAR ASSEMBLY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.