बिहार विधानसभा मिथिलामय, 14 विधायकों ने मैथिली में किया शपथ ग्रहण, इसबार युवा MLA का जलवा
बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का नजारा अलग दिखा. पहले दिन 237 विधायकों ने शपथ लिया. इस दौरान मिथिला का दबदबा दिखा.
Published : December 1, 2025 at 8:09 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा के 18वीं प्रथम सत्र में नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ग्रहण किया. शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को 243 में 6 विधायक आज सदन नहीं आए थे. प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने सभी को शपथ दिलायी. बांकी 6 को मंगलवार को शपथ दिलायी जाएगी.
मैथिली और मिथिला का दबदबा: विधानसभा में शपथ ग्रहण मैथिली और मिथिला का दबदबा दिखा. नेताओं ने अलग-अलग भाषा में शपथ ग्रहण किए. हिंदी, संस्कृत उर्दू इंग्लिश और मैथिली में शपथ लेने का ऑप्शन दिया गया था. सबसे अधिक सदस्यों ने हिंदी में शपथ ग्रहण किया. कई विधायकों ने संस्कृत और उर्दू में शपथ ली.
वन्दे मातरम् और बिस्मिल्लाह: शपथ ग्रहण के बाद वन्दे मातरम् और बिस्मिल्लाह शब्दों की गूंज सुनाई दी. शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव से विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव मिले, आशीर्वाद भी लिया. जदयू विधायक चेतन आनंद तेजस्वी यादव का पैर छूकर आशीर्वाद लिए. रामकृपाल यादव भतीजे तेजस्वी से गला मिले.
मिथिला पाग पहनकर पहुंची मैथिली: विधानसभा में मिथिला की झलक सब को चौंकाने वाली थी. कई नवनिर्वाचित विधायक माथे पर पाग, गले में गमछा और धोती पहन कर पहुंचे थे. सबसे कम उम्र की विधायक मैथिली ठाकुर पीली साड़ी के साथ मिथिला पाग पहनकर पहुंची थी. मैथिली में पद की शपथ ली.
भारत माता की जय 🇮🇳🙏 pic.twitter.com/lLzzld44d3— Maithili Thakur (@maithilithakur) December 1, 2025
मैथिली में शपथ लेने वाले नेता: मैथिली में शपथ लेने वालों की संख्या सबसे ज्यादा रही. कुल 14 विधायकों मैथिली में शपथ ग्रहण किए. मैथिली ठाकुर, राजेश कुमार मंडल, संजय सरावगी, रामचंद्र प्रसाद, मुरारी मोहन झा, सुधांशु शेखर, विनोद नारायण झा, मीना कुमारी, माधव आनंद, नीतीश मिश्रा, सुजीत कुमार, विनय कुमार चौधरी और आसिफ अहमद रहे. आसिफ अहमद बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक बचौल को चुनाव में हराया है.
संस्कृत और उर्दू में शपथ: शपथ ग्रहण की शुरुआत सम्राट चौधरी से हुई. विजय कुमार सिन्हा और फिर एक-एक कर सभी मंत्रियों को शपथ दिलायी गयी. बिस्फी से जीतने वाले मुस्लिम विधायक भी मैथिली में ही शपथ ग्रहण किए तो वही कई विधायकों ने संस्कृत में भी शपथ ली. AIMIM के विधायकों ने उर्दू में तो कई विधायकों ने अंग्रेजी में भी शपथ ली.
अमौर-56 से कामयाबी हासिल करने वाले AIMIM विधायक जनाब @Akhtaruliman5 ने बिहार विधानसभा में हल्फ़ लिया। pic.twitter.com/hwkXrbPfP0— AIMIM (@aimim_national) December 1, 2025
संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी में शपथ लेने वाले नेता: संस्कृत में शपथ लेने वालों में तारकिशोर प्रसाद, रत्नेश सदा, मिथिलेश तिवारी, संजय कुमार सिंह और वीरेंद्र कुमार. जबकि उर्दू में आबिदुर रहमान, मो. मुर्शिद आलम, मो. कमरूल हुदा, सरवल आलम और अखतरुल ईमान ने शपथ ग्रहण किया. एआईएमआईएम के विधायक गुलाम सरवर ने हिंदी में शपथ ली. जदयू के नबीनगर से चुनाव जीतने वाले चेतन आनंद, दरौली से लोजपा आर टिकट पर चुनाव जीतने वाले विष्णु देव पासवान अंग्रेजी में शपथ ग्रहण किए.
पैर छूने और गले मिलना चर्चा में: शपथ ग्रहण संविधान में मिले अधिकार के तहत अपनी पसंद की भाषा में नवनिर्वाचित विधायकों ने लिया, लेकिन कुछ तस्वीरें चर्चा में रहा राजद विधायक गौतम कृष्ण के चप्पल पहनकर विधानसभा पहुंचने का तो चेतन आनंद का तेजस्वी यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लेने का तो ही रामकृपाल यादव का तेजस्वी के साथ गले मिलने का.
"पिछली बार भी अंग्रेजी में ही शपथ ग्रहण किए थे. तो जिसे जो भाषा पसंद है, उसी भाषा में शपथ ग्रहण किया गया है. तेजस्वी यादव मेरे बड़े भाई हैं. पॉलिटिक्स अपनी जगह है, संबंध अपनी जगह है. इसलिए हमने उनका आशीर्वाद पैर छूकर लिया है." -चेतन आनंद, जदयू विधायक, नबीनगर
#OathCeremony pic.twitter.com/xH7Wox8o9b— Chetan Anand Singh (@ChetanAmohan) December 1, 2025
मिथिला से बिहार का विकास: पहली बार जीतकर आए विधायकों ने अपने अनुभव को साझा किया. इसमें कई युवा विधायक हैं, जिन्होंने कहा कि नीतीश सरकार के नेतृत्व में बेहतर काम करेंगे. मिथिला पाग पहनकर पहुंचे बेनीपुर विधायक अजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने मिथिला के लोगों पर भरोसा किया है. जब तक मिथिला का विकास नहीं होगा, तब तक बिहार का विकास नहीं होगा.
'मिथिला पाग पर क्या बोले सुजीत': बीजेपी विधायक सुजीत कुमार ने मिथिला पाग को लेकर कहा कि बीजेपी ने मिथिला के लिए हमेशा से संघर्ष किया है. अटल बिहारी वाजपेयी ने मैथिली को अष्ट्म अनुसूची में भी शामिल कराने का काम किया. सुजीत कुमार मैथिली भाषा में अपने पद की शपथ ली.
'गायघाट का विकास होगा': जदयू विधायक कोमल सिंह ने कहा कि जब वे शपथ ले रहीं थी तो उनके जहन में एक ही बात चल रही थी कि मुझे आज पूरे गायघाट का परिवार शपथ लेते देख रहा होगा. 'मैंने ईश्वर और गायघाट के वासियों को साक्षी मानकर शपथ ली हूं कि गायघाट का विकास होगा.'
'हमारा संघर्ष कम नहीं होगा': पालीगंज विधानसभा से सदन पहुंचे माले विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि सदन में विपक्ष की संख्या कम है, लेकिन हमारा संघर्ष कम नहीं होगा. चुनौती सदन में भी है. सदन के बाहर भी. और चुनौती से हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं.
नीतीश कुमार की बात से हंसी छूटी: विधानसभा में उस समय हंसी गूंज गयी जब नीतीश कुमार ने अपने विधायक को उंगली दिखाकर कहा कि मैंने आपको वोट दिया था. बख्तियारपुर विधायक शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री नितीश कुमार से आशीर्वाद लेने गए. मुख्यमंत्री ने उंगली दिखाते हुए कहा कि 'आपको वोट मैंने दिया था'
उपेंद्र कुशवाहा के 4 विधायकों ने शपथ ली: इसबार के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 4 सीटों पर चुनाव जीती है. राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) से आनंद माधव मधुबनी विधानसभा से जीते हैं. विधानसभा में शपथ लेने के बाद माधव आनंद ने बातचीत में कहा इस बार विधानसभा में बड़ी संख्या में युवा आए हैं. उसमें भी एक वर्ग ऐसा है जो काफी पढ़ा लिखा. उनके अनुभव भी है.
"कोई आईआईटी से तो कोई आईआईएम से पढ़ा लिखा है. प्रशासनिक अनुभव भी काफी अच्छा है. इसका लाभ सरकार को मिलेगा. 5 साल स्वर्णिम होने वाला है. सरकार भी काफी गंभीर है. सबको रोजगार कैसे मिले उद्योग कैसे आये, निवेश कैसे हो पलायन यहां से ना हो इन सब पर काम होना है." -आनंद माधव, मधुबनी विधायक
जिम्मेदारी निभाएंगे संजय टाइगर: आरा से विधायक संजय टाइगर श्रम संसाधन में मंत्री बनाए गए हैं. संजय टाइगर संजय टाइगर 2010 में विधानसभा चुनाव जीते थे. इस बार भाजपा ने संजय टाइगर को अमरेंद्र बाबू के जगह टिकट दिया. बड़े मतों के अंतर से चुनाव जीतने में कामयाब हुए. ईटीवी भारत से खास बातचीत में संजय टाइगर ने कहा कि हमें जो भी जिम्मेदारी मिली है, उसकी ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने की कोशिश करूंगा.
'एक करोड़ नौकरी-रोजगार मिलेगा': संजय टाइगर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले 5 साल के दौरान 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई. और 38 लाख लोगों को रोजगार दिया गया. एनडीए की सरकार ने जो वायदा किया था वह पूरा किया गया. इस बार हम लोगों ने एक करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया है वह भी पूरा किया जाएगा. पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के बयान को लेकर संजय टाइगर ने कहा कि पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया अब लगता है कि उन्हें पार्टी के नीतियों और सिद्धांतों से मतलब नहीं है.
विदेश से पढ़ कर आए विधायक: सिकटा विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले समृद्ध वर्मा विदेश से पढ़ कर आए हैं. कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है. पहली बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं. विधानसभा पहुंचने पर समृद्ध वर्मा ने कहा 'इस बार युवाओं को बहुत मौका मिला है. इस बार मुझे भी अवसर मिला है. पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2.0 में बिहार के विकास के लिये काम करना है. बिहार को विकसित बनाना है.'
"मैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया हूं. बड़ी संख्या में पढ़े लिखे विधायक आए हैं. हम लोगों का टारगेट बिहार का विकास है." -समृद्ध वर्मा, सिकटा विधायक
'कहलगांव के लिए विकास': जदयू के टिकट पर कहलगांव से विधानसभा का चुनाव जीतने वाले शुभनन्द मुकेश कांग्रेस के दिग्गज नेता सदानंद सिंह के बेटे हैं. शुभानंद मुकेश ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मुझपर भरोसा है. कहलगांव की जनता के लिए काम करूंगा.
ये भी पढें:
बिहार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित, बचे हुए विधायक कल लेंगे शपथ
गृह मंत्रालय के बाद अब स्पीकर का पद भी BJP के पास! प्रेम कुमार ने किया नामांकन