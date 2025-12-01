आज से बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र, 243 विधायक लेंगे शपथ
बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है. पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के साथ स्पीकर पद के दावेदार का चयन.
पटना: बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार यानी आज 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है. इस सत्र का पहला दिन नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए निर्धारित है. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी. 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद गठित नए सदन में एनडीए की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार है, जबकि विपक्ष की संख्या काफी कम हो गई है.
नरेंद्र नारायण यादव बनेंगे प्रोटेम स्पीकर: सूचना के अनुसार, जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव को प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी दी गई है. वे ही नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे. शपथ ग्रहण के बाद स्पीकर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी. सदन के सुचारु संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.
स्पीकर पद के लिए ये हैं मजबूत दावेदार: विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हैं. मिली जानकारी के अनुसार भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डॉ. प्रेम कुमार स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं. एनडीए घटक दलों में इस पर सहमति बनती दिख रही है. पूर्व स्पीकर नंदकिशोर यादव को इस बार टिकट नहीं मिला था, जिसके बाद उनकी राजनीतिक भूमिका सीमित हो गई है.
कमजोर विपक्ष लेकिन मुद्दों पर आक्रामक रुख: विपक्ष भले ही संख्या में कम हो, लेकिन वह जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की ओर से प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि बेरोजगारी, किसानों की स्थिति, पलायन और गिरती कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सदन के अंदर और बाहर संघर्ष जारी रहेगा. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जनता की आवाज को बुलंद करेंगे.
“हमारी सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन जनता के मुद्दे नहीं कम हुए. बेरोजगारी, पलायन, किसान संकट और कानून-व्यवस्था पर नीतीश सरकार को हर कीमत पर जवाब देना होगा.”-एजाज अहमद, राजद प्रवक्ता
भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस: भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि नीतीश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. गृह विभाग की जिम्मेदारी उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दी गई है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. उन्होंने दावा किया कि एनडीए ने सदन के अंदर और बाहर हर स्थिति से निपटने की रणनीति तैयार कर ली है.
“नीतीश जी की सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखती है. सम्राट चौधरी गृह विभाग संभाल रहे हैं, अपराधियों के लिए अब कोई माफी नहीं, सिर्फ सजा.”-प्रेम रंजन पटेल, भाजपा प्रवक्ता
नए सदन में एनडीए का दबदबा कायम: 2025 के चुनाव परिणाम के बाद बिहार विधानसभा में एनडीए का स्पष्ट बहुमत है. जदयू-भाजपा गठबंधन ने विपक्ष को करारी शिकस्त दी है. महागठबंधन की सीटें काफी कम रह गई हैं, जिससे विपक्षी दलों की ताकत सदन में सीमित हो गई है. फिर भी मुद्दों के आधार पर हंगामा और चर्चा की पूरी संभावना है.
सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक आने की उम्मीद: इस शीतकालीन सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने की योजना बना रही है. विपक्ष भले ही संख्या बल में कमजोर हो, लेकिन वह सदन की कार्यवाही को प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है. कुल मिलाकर यह सत्र एनडीए सरकार की मजबूती और विपक्ष की रणनीति का परीक्षण स्थल बनेगा.
