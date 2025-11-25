ETV Bharat / state

1 से 5 दिसंबर तक बिहार विधानसभा की कार्यवाही, जानें इन पांच दिनों में क्या-क्या होगा?

पटना : नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के बाद अब 18 वीं विधानसभा का पहला सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा. कैबिनेट में आज इस पर मुहर लगी है और राज्यपाल से भी अनुमति मिल गई है. शीतकालीन सत्र में पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण होगा. दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा. तीसरे दिन राज्यपाल दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे और द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होगा.

राज्यपाल के अभिभाषण पर उसके बाद चर्चा होगी और उसे सदन से पास कराया जाएगा. वहीं द्वितीय अनुपूरक बजट पर भी चर्चा के बाद सरकार उसे सदन से पास करायेगी. विधानसभा सत्र को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही है. इस बार विधानसभा को हाईटेक बनाया गया है. विधानसभा को सजाया संवारा जा रहा है. विधानसभा में बड़ी संख्या में नए विधायक चुन कर आए हैं, तो वहीं पुराने चेहरे भी देखने को मिलेंगे.

विधानसभा की ओर से अधिसूचना जारी : पांच दिवसीय विधानसभा सत्र को लेकर विधानसभा की ओर से अधिसूचना जारी हो गई है. विधानसभा की ओर से जारी की गई सूचना के अनुसार विधानसभा की कार्यवाही इस प्रकार से संचालित होगी.

1 दिसंबर: नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण.

2 दिसंबर: विधानसभा के नए अध्यक्ष का निर्वाचन.

3 दिसंबर: 11:30 से बिहार विधान मंडल के विस्तारित भवन सेंट्रल हॉल में बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के एक साथ बैठक में राज्यपाल का अभिभाषण. इसके बाद राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियों को सभापति पर रखा जाएगा. 3 दिसंबर को ही सरकार की ओर से द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और अंत में विधानसभा अध्यक्ष शोक प्रस्ताव पढ़ेंगे.

4 दिसंबर: राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद सरकार का उत्तर होगा. फिर सरकार धन्यवाद प्रस्ताव सदन से पास करायेगी.

5 दिसंबर: द्वितीय अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य भाग लेंगे और फिर चर्चा के बाद सरकार का उत्तर होगा सरकार द्वितीय अनुपूरक बजट उत्तर के बाद पास करायेगी.