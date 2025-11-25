1 से 5 दिसंबर तक बिहार विधानसभा की कार्यवाही, जानें इन पांच दिनों में क्या-क्या होगा?
एक से पांच दिसंबर तक बिहार विधानसभा का सत्र होगा. इन पांच दिनों में सदन के अंदर क्या कार्यवाही होगी पढ़ें आगे.
Published : November 25, 2025 at 8:34 PM IST
पटना : नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के बाद अब 18 वीं विधानसभा का पहला सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा. कैबिनेट में आज इस पर मुहर लगी है और राज्यपाल से भी अनुमति मिल गई है. शीतकालीन सत्र में पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण होगा. दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा. तीसरे दिन राज्यपाल दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे और द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होगा.
राज्यपाल के अभिभाषण पर उसके बाद चर्चा होगी और उसे सदन से पास कराया जाएगा. वहीं द्वितीय अनुपूरक बजट पर भी चर्चा के बाद सरकार उसे सदन से पास करायेगी. विधानसभा सत्र को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही है. इस बार विधानसभा को हाईटेक बनाया गया है. विधानसभा को सजाया संवारा जा रहा है. विधानसभा में बड़ी संख्या में नए विधायक चुन कर आए हैं, तो वहीं पुराने चेहरे भी देखने को मिलेंगे.
विधानसभा की ओर से अधिसूचना जारी : पांच दिवसीय विधानसभा सत्र को लेकर विधानसभा की ओर से अधिसूचना जारी हो गई है. विधानसभा की ओर से जारी की गई सूचना के अनुसार विधानसभा की कार्यवाही इस प्रकार से संचालित होगी.
1 दिसंबर: नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण.
2 दिसंबर: विधानसभा के नए अध्यक्ष का निर्वाचन.
3 दिसंबर: 11:30 से बिहार विधान मंडल के विस्तारित भवन सेंट्रल हॉल में बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के एक साथ बैठक में राज्यपाल का अभिभाषण. इसके बाद राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियों को सभापति पर रखा जाएगा. 3 दिसंबर को ही सरकार की ओर से द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और अंत में विधानसभा अध्यक्ष शोक प्रस्ताव पढ़ेंगे.
4 दिसंबर: राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद सरकार का उत्तर होगा. फिर सरकार धन्यवाद प्रस्ताव सदन से पास करायेगी.
5 दिसंबर: द्वितीय अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य भाग लेंगे और फिर चर्चा के बाद सरकार का उत्तर होगा सरकार द्वितीय अनुपूरक बजट उत्तर के बाद पास करायेगी.
नरेंद्र नारायण यादव बने हैं प्रोटेम स्पीकर : दरअसल, नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति हो गई है. राज्यपाल ने शपथ भी दिल दी है. जदयू के वरिष्ठ नेता और मधेपुरा के आलमगंज से लगातार आठवीं बार विधानसभा चुनाव जीतने वाले नरेंद्र नारायण यादव के जिम्मे प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी है.
विपक्ष इस बार कमजोर : विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए को 202 सीटों पर जीत मिली है. 243 सदस्य विधानसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और उसे 89 सीटों पर जीत मिली है. जदयू दूसरे नंबर पर है और उसे 85 सीटों पर जीत मिली है. आरजेडी तीसरे नंबर पर है और उसे 25 सीटों पर जीत मिली है.
इसके अलावा कांग्रेस को 6, हम को 5, एआईएमआईएम को 5, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4, बसपा को एक सीट पर जीत मिली है. वामपंथी दलों में माले को दो सीटों पर, माकपा को एक सीट पर और भाकपा का इस बार खाता नहीं खुला है. आईआईपी को एक सीट पर जीत मिली है तो वहीं जन सुराज सहित कई दलों का खाता नहीं खुला है.
सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चलने की उम्मीद : एक तरफ सत्ता पक्ष एनडीए को 243 में से 202 सीट पर जीत मिली है, तो दूसरी तरफ विपक्ष यानी महागठबंधन को केवल 35 सीटों पर जीत मिली है. अंकों के हिसाब से विपक्ष इस बार काफी कमजोर है. आरजेडी को इतनी ही सीट मिली है कि किसी तरह नेता प्रतिपक्ष का पद तेजस्वी यादव को मिलेगा. विपक्ष के कमजोर होने के कारण सदन की कार्यवाही इस बार शांतिपूर्ण ढंग से चलने की उम्मीद है.
ये भी पढ़ें :-
राबड़ी देवी को छोड़ना होगा 10 सर्कुलर रोड, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला
सम्राट चौधरी के हाथों में 400 अपराधियों के नामों की लिस्ट, बोले- 'कोर्ट का आदेश आते ही..'