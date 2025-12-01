ETV Bharat / state

गृह मंत्रालय के बाद अब स्पीकर का पद भी BJP के पास! प्रेम कुमार ने किया नामांकन

पटना: बिहार विधानसभा का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसपर से पर्दा उठता दिख रहा है. भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर विधानसभा अध्यक्ष का पद अपने पास रखा है. अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के सीनियर लीडर प्रेम कुमार ने नामांकन भी कर दिया है. बता दें कि बीजेपी के पास गृह मंत्रालय भी है. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया गया है.

प्रेम कुमार ने किया नामांकन: भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार अति पिछड़ा समाज से आते हैं. प्रेम कुमार को नीतीश कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया था और उसके बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि प्रेम कुमार को अगला विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है. शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही भाजपा नेता प्रेम कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है.

प्रेम कुमार ने किया नामांकन (ETV Bharat)

कौन हैं प्रेम कुमार?: प्रेम कुमार भाजपा के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में से एक हैं. अति पिछड़ा समाज से आते हैं और गया क्षेत्र से लगातार विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं. प्रेम कुमार अब तक नौ बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं. अपने आप में यह एक रिकॉर्ड भी है. प्रेम कुमार की सीनियरिटी को देखते हुए पार्टी में उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया है.

प्रेम कुमार नीतीश कुमार के साथ कई विभागों में मंत्री रहे हैं. कृषि विभाग, वन एवं पर्यावरण, सहकारिता विभाग, पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी विभागों को संभाल चुके हैं.

ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान प्रेम कुमार ने कहा कि मैंने नामांकन कर दिया है. विधानसभा अध्यक्ष के लिए एनडीए की ओर से मुझे नामांकन करने को कहा गया था. चुनाव की प्रक्रिया कल पूरी कर ली जाएगी. मेरे ऊपर जो भरोसा जताया गया है इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को धन्यवाद करता हूं.