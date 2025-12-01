ETV Bharat / state

गृह मंत्रालय के बाद अब स्पीकर का पद भी BJP के पास! प्रेम कुमार ने किया नामांकन

गृह विभाग के बाद स्पीकर का पद भी बीजेपी ने ले लिया है. प्रेम कुमार का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है.

Prem Kumar
प्रेम कुमार का स्पीकर चुना जाना तय (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 1, 2025 at 5:53 PM IST

3 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसपर से पर्दा उठता दिख रहा है. भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर विधानसभा अध्यक्ष का पद अपने पास रखा है. अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के सीनियर लीडर प्रेम कुमार ने नामांकन भी कर दिया है. बता दें कि बीजेपी के पास गृह मंत्रालय भी है. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया गया है.

प्रेम कुमार ने किया नामांकन: भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार अति पिछड़ा समाज से आते हैं. प्रेम कुमार को नीतीश कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया था और उसके बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि प्रेम कुमार को अगला विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है. शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही भाजपा नेता प्रेम कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है.

प्रेम कुमार ने किया नामांकन (ETV Bharat)

कौन हैं प्रेम कुमार?: प्रेम कुमार भाजपा के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में से एक हैं. अति पिछड़ा समाज से आते हैं और गया क्षेत्र से लगातार विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं. प्रेम कुमार अब तक नौ बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं. अपने आप में यह एक रिकॉर्ड भी है. प्रेम कुमार की सीनियरिटी को देखते हुए पार्टी में उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया है.

प्रेम कुमार नीतीश कुमार के साथ कई विभागों में मंत्री रहे हैं. कृषि विभाग, वन एवं पर्यावरण, सहकारिता विभाग, पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी विभागों को संभाल चुके हैं.

ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान प्रेम कुमार ने कहा कि मैंने नामांकन कर दिया है. विधानसभा अध्यक्ष के लिए एनडीए की ओर से मुझे नामांकन करने को कहा गया था. चुनाव की प्रक्रिया कल पूरी कर ली जाएगी. मेरे ऊपर जो भरोसा जताया गया है इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को धन्यवाद करता हूं.

Prem Kumar
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

"मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मुझे मंत्री या उपमुख्यमंत्री नहीं बनाया गया. पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेदारी दी है, उसे मैंने निभाने का काम किया है. पक्ष और विपक्ष के बीच बेहतर सामंजस्य के साथ में विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करूंगा."- प्रेम कुमार, बीजेपी विधायक व पूर्व मंत्री

निर्विरोध चुना जाना तय: प्रेम कुमार 18वीं विधानसभा के स्पीकर होंगे. सोमवार को उन्होंने विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया. उनका निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है क्योंकि विपक्ष के पास केवल 25 विधायक हैं.

आज से विधानसभा का विशेष सत्र: सोमवार (1 दिसंबर) से बिहार की 18वीं विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो गया है, प्रोटेम स्पीकर ने नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवायी. विधानसभा की प्रभारी सचिव ख्याति सिंह ने कहा कि कई सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हुए हैं और उन्हें अध्यक्ष के चुनाव के बाद मंगलवार को शपथ दिलाई जाएगी, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई.

बिहार विधानमंडल का सत्र विधानसभा चुनावों के तुरंत बाद आयोजित हुआ है, जिसमें सत्तारूढ़ एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया था. वहीं जेडीयू दूसरी पार्टी के रूप में सामने आई है.

