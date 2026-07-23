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'मेरी हत्या हो जाती', विधानसभा में बोले BJP विधायक- छात्रों के भेष में गुंडे..

बीजेपी विधायक श्याम बाबू प्रसाद यादव ( ETV Bharat )

''हमलावर सैंकड़ों की संख्या में थे. हमारे साथ लोगों से भी हाथापाई की गई. अगर वहां आसपास के दुकानदार नहीं होते तो मेरी हत्या हो जाती. इस पर जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो.'' - श्याम बाबू प्रसाद यादव, विधायक

'वो छात्र नहीं, गुंडे थे.. किसी तरह जान बची': सदन की कार्यवाही होते ही सत्ता पक्ष के विधायक श्याम बाबू प्रसाद यादव ने बुधवार को पटना में हुए प्रदर्शन के दौरान अपनी गाड़ी पर हमले का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि डाकबंगला चौराहे पर मेरी गाड़ी खड़ी थी. सैकड़ों की संख्या में हमलावर आए, वे छात्रों के भेष में गुंडे थे और मेरी गाड़ी पर हमला कर दिया, किसी तरह से हमारी जान बची.

पटना: बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन गुरुवार को पटना में छात्रों के प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज और नीट पेपर लीक के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. हंगामे के कारण विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार को सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी.

पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक: श्याम बाबू यादव के बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई. दोनों पक्षों के सदस्य एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. एक दूसरे को देख लेने की धमकी तक दी जाने लगी.

मार्शल ने बीच बचाव किया: श्याम बाबू यादव तेजी से विपक्ष की तरफ बढ़े तो वही आईपी गुप्ता भी बेल में आकर देख लेने की धमकी देने लगे और कई विधायक दोनों तरफ से आगे आ गए और स्थिति हाथापाई तक पहुंच गई लेकिन मार्शल ने बीच बचाव किया.

विधानसभा मानसून सत्र का चौथा दिन (ETV Bharat)

सदन 2 बजे तक स्थगित: अध्यक्ष प्रेम कुमार लगातार सदस्यों से शांत रहने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील करते रहे, लेकिन हंगामा नहीं थमा. इसके बाद उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी.

स्पीकर प्रेम कुमार (ETV Bharat)

धमकी आईपी गुप्ता दे रहे थे- बीजेपी: बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामे के बीच बीजेपी के विधायकों ने कहा कि धमकी आईपी गुप्ता दे रहे थे और विपक्ष के तरफ से देख लेने की बात कही जा रही थी विपक्ष किसी तरह से सत्ता में आना चाहता है.

हम भी कोई कमजोर थे क्या?- आईपी गुप्ता: वहीं आईपी गुप्ता ने कहा कि हम लोग कोई कमजोर नहीं है, सत्ता पक्ष की तरफ से धमकी दी जा रही थी तो हम भी कोई कमजोर थे क्या?. 80 लाख पान समाज मुझे नेता मानता है, किसी से डरने वाले नहीं है.

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