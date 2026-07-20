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मानसून सत्र के पहले दिन बिहार विधानसभा में भारी हंगामा, नीट पेपर लीक और सोनम वांगचुक का मुद्दा उठा

पटना: बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज शुरू हो गया है. पहले दिन ही विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर मुख्य गेट से पोर्टिको तक विरोध मार्च निकाला. इसके बाद सदस्यों ने पोर्टिको में काफी देर तक सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. राजद, कांग्रेस और वामपंथी दलों ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने नीट मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की.

वामपंथी दलों का प्रदर्शन और वांगचुक का समर्थन: वामपंथी विधायक अजय कुमार ने बताया कि नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर-मंतर पर पिछले 23 दिनों से अनशन जारी है. इसके अलावा, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के साथ किए गए दुर्व्यवहार के खिलाफ भी यह प्रदर्शन किया गया है. विपक्ष ने इन सभी मुद्दों को लेकर सदन के बाहर मार्च किया. उन्होंने केंद्र सरकार की तानाशाही नीतियों और दमनकारी फैसलों का कड़ा विरोध दर्ज कराया.

मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का हंगामा (ETV Bharat)

"धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नीट के सवाल को लेकर जंतर-मंतर में 23 दिनों से बच्चे अनशन पर बैठे हैं. उनके समर्थन में पूरा विपक्ष बिहार विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर रहा है."- अजय कुमार ,विधायक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी

राजद का सरकार पर तीखा हमला: राजद नेता सुनील कुमार सिंह ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में 152 बार पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. बिहार का भविष्य अंधकार में डूब रहा है और भ्रष्टाचार चरम पर है. महंगाई के साथ-साथ बेरोजगारी से युवा बुरी तरह परेशान हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई बात नहीं सुन रही है.