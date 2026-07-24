ETV Bharat / state

'नेताओं को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा..' चिराग पासवान के MLA ने कहा- छात्र नहीं गुंडे थे वो लोग

चिराग पासवान के विधायक राजू तिवारी ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन में छात्र नहीं 'गुंडे' थे, जिन्होंने नेताओं को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा. पढ़ें पूरी खबर..

LJPR MLA Raju Tiwari
एलजेपीआर विधायक राजू तिवारी (सौ. राजू तिवारी फेसबुक हैंडल)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 24, 2026 at 1:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर देशभर में प्रदर्शन जारी है. दिल्ली से लेकर पटना तक आंदोलन चल रहा है. जिसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं. आज विधानसभा में एनडीए विधायकों ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के नाम पर गुंडागर्दी की जा रही है. एलजेपी विधायक राजू तिवारी ने कहा कि जिस तरह पत्रकारों और नेताओं को पीटा गया है, उससे साफ है कि ये छात्र नहीं बल्कि गुंडा थे.

छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठा: असल में मानसून सत्र के आखिरी दिन आरजेडी नेता आलोक कुमार मेहता ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बिहार में छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा, 'बिहार में कई जगह पर छात्रों पर लाठीचार्ज और गोली चलने की खबर है.' इस पर एलजेपीआर विधायक राजू तिवारी ने टोका. दोनों नेताओं के बीच जोरदार बहस शुरू हो गई.

LJPR MLA Raju Tiwari
आलोक मेहता और राजू तिवारी में बहस (ETV Bharat)

'छात्र नहीं गुंडे थे वो लोग': अपनी बात बढ़ाते हुए राजू तिवारी ने कहा कि पूरे बिहार में छात्र आंदोलन के नाम पर उपद्रवियों ने नेताओं को दौड़ाया गया और उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया. ऐसे में सदन से निंदा प्रस्ताव जाय. एलजेपीआर विधायक ने आरोप लगाया कि उपद्रवियों को विपक्ष के विधायकों का साथ मिला. उन्होंने दावा किया है कि उनके पास इसके सबूत भी हैं.

छात्र आंदोलन पर सदन में संग्राम (ETV Bharat)

"जिस तरह परसों पत्रकारों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया है. नेताओं को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया है. ये छात्र आंदोलन नहीं था. अध्यक्ष महोदय मैं चाहता हूं कि सदन से सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव जाए. ये गुंडा थे, इनके विधायक थे उपद्रवी लोगों के पीछे."- राजू तिवारी, नेता विधायक दल, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)

LJPR MLA Raju Tiwari
चिराग पासवान के साथ राजू तिवारी (सौ. राजू तिवारी फेसबुक हैंडल)

पक्ष-विपक्ष में जोरदार बहस: वहीं, जेडीयू के विधायक मंजीत सिंह और बीजेपी के संजीव चौरसिया सहित कई विधायक खड़े होकर नारेबाजी करने लगे. विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने सदस्यों को अपने स्थान पर बैठने के लिए कहा और यह भी आश्वासन दिया कि सबको बोलने का मौका देंगे लेकिन सदस्य नहीं माने. दोनों तरफ से जब नारेबाजी तेज होने लगी तो स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया.

Bihar Assembly Monsoon Session
छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठा (ETV Bharat)

छात्र आंदोलन पर सदन में संग्राम: इससे पहले छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में विधानसभा में आज भी विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया. विपक्षी सदस्यों ने पोस्टर लेकर पहले विधानसभा पोर्टिको में काफी देर तक सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उसके बाद विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने पर हंगामा शुरू कर दिया.

ये भी पढ़ें:

'मेरी हत्या हो जाती', विधानसभा में बोले BJP विधायक- छात्रों के भेष में गुंडे..

पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे.. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

'पीछे हटे तो नौकरी करने के लायक नहीं छोड़ूंगा', पुलिसकर्मियों को SP का कड़ा निर्देश

Patna Student Protest: 500 अज्ञात पर FIR, 40 पुलिस हिरासत में.. पटना में छात्रों के प्रदर्शन के बाद बिहार पुलिस अलर्ट

TAGGED:

PATNA STUDENT PROTEST
BIHAR MONSOON SESSION
LJPR MLA RAJU TIWARI
राजू तिवारी
BIHAR ASSEMBLY MONSOON SESSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.