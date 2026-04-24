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'फकत तसव्वुर से कांप जाता है' सम्राट के सामने कुछ इस अंदाज में विजय चौधरी ने की पूर्व सीएम की तारीफ

पटना: बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने अपने संबोधन में कहा, हमें मलाल है कि दूर दृष्टि वाला नेता (नीतीश कुमार) हमसे दूर चला गया, लेकिन नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ मिलकर उनके सपनों का बिहार बनाएंगे.

विजय चौधरी का विपक्ष पर हमला: डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने अपने संबोधन में कहा, यह ऐतिहासिक घटना है कि एक गठबंधन को 25 सालों से लगातार जनता समर्थन कर रही है. एनडीए की दूसरी पीढ़ी अब सरकार चला रही है. अगर विपक्ष का यही रवैया रहा तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि एनडीए की तीसरी पीढ़ी भी बिहार में सरकार चलाएगी.

"सत्ता का हस्तांतरण इतनी आसानी से हो जाएगा, इन्हें पच नहीं रहा है. 25 से 30 फिर से नीतीश का नाम तेजस्वी यादव ले रहे हैं, 25 से 30 तक नीतीश का ही काम चलेगा, आने वाली पीढ़ी भी कहेगी नीतीश कुमार जैसा नेता हम लोगों के बीच क्यों नहीं है."- विजय चौधरी, डिप्टी सीएम, बिहार

शेर के जरिए नीतीश की तारीफ: इस दौरान विजय कुमार चौधरी ने एक शेर अर्ज करते हुए कहा कि आसान नहीं है छोड़ना सियासत की इस बुलंदी को, यहां तो फकत तसव्वुर से कांप जाता है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी के नाम पर रस्क होगा. आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद करेगी. जो दास्तान उन्होंने लिखी है, आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेंगी.

शराबबंदी फेल नहीं है-विजय चौधरी: उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी ने शराबबंदी पर कहा कि, नीतीश कुमार के कार्यकाल में शराबबंदी लागू की गई थी, जो आज फेल नहीं है. यह कानून है और जो इसे तोड़ने की कोशिश करते है, वो गिरफ्तार होकर जेल जा रहे हैं. लोगों को सजा हो रही है. यहीं शराबबंदी कानून की सफलता है. यह कानून आगे भी चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है.