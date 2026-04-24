'फकत तसव्वुर से कांप जाता है' सम्राट के सामने कुछ इस अंदाज में विजय चौधरी ने की पूर्व सीएम की तारीफ
बिहार विधानसभा में शायरी भरे अंदाज में डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने नीतीश कुमार की तारीफ की. जानें उन्होंने और क्या कहा.
Published : April 24, 2026 at 12:53 PM IST
पटना: बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने अपने संबोधन में कहा, हमें मलाल है कि दूर दृष्टि वाला नेता (नीतीश कुमार) हमसे दूर चला गया, लेकिन नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ मिलकर उनके सपनों का बिहार बनाएंगे.
विजय चौधरी का विपक्ष पर हमला: डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने अपने संबोधन में कहा, यह ऐतिहासिक घटना है कि एक गठबंधन को 25 सालों से लगातार जनता समर्थन कर रही है. एनडीए की दूसरी पीढ़ी अब सरकार चला रही है. अगर विपक्ष का यही रवैया रहा तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि एनडीए की तीसरी पीढ़ी भी बिहार में सरकार चलाएगी.
बिहार विधानसभा में आज विशेष सत्र के दौरान डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने कहा, " सम्राट चौधरी का सीएम बनना कोई आम घटना नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक घटना है। आज एनडीए की दूसरी पीढ़ी सत्ता में आई और इसमें जनता का समर्थन है।" #BiharPolitics #SamratChoudhary #VijayKumarChoudhary… pic.twitter.com/NvEgYlqQyA— DD News Bihar | डीडी न्यूज बिहार (@ddnewsBihar) April 24, 2026
"सत्ता का हस्तांतरण इतनी आसानी से हो जाएगा, इन्हें पच नहीं रहा है. 25 से 30 फिर से नीतीश का नाम तेजस्वी यादव ले रहे हैं, 25 से 30 तक नीतीश का ही काम चलेगा, आने वाली पीढ़ी भी कहेगी नीतीश कुमार जैसा नेता हम लोगों के बीच क्यों नहीं है."- विजय चौधरी, डिप्टी सीएम, बिहार
शेर के जरिए नीतीश की तारीफ: इस दौरान विजय कुमार चौधरी ने एक शेर अर्ज करते हुए कहा कि आसान नहीं है छोड़ना सियासत की इस बुलंदी को, यहां तो फकत तसव्वुर से कांप जाता है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी के नाम पर रस्क होगा. आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद करेगी. जो दास्तान उन्होंने लिखी है, आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेंगी.
शराबबंदी फेल नहीं है-विजय चौधरी: उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी ने शराबबंदी पर कहा कि, नीतीश कुमार के कार्यकाल में शराबबंदी लागू की गई थी, जो आज फेल नहीं है. यह कानून है और जो इसे तोड़ने की कोशिश करते है, वो गिरफ्तार होकर जेल जा रहे हैं. लोगों को सजा हो रही है. यहीं शराबबंदी कानून की सफलता है. यह कानून आगे भी चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है.
विजय चौधरी ने शराबबंदी कानून में विपक्ष के समर्थन की चर्चा करते हुए कहा सबके समर्थन से ही लागू हुआ था. विजय चौधरी ने कहा कि शराबबंदी कानून फेल कैसे हो गया? शराब पीने वाले भंडारण करने वाले व्यापार करने वाले पकड़े जाते हैं तो अपराध श्रेणी में आता है और उन पर कार्रवाई होती है.
"जब शराबबंदी कानून 2016 में जब लागू हुआ था तो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर मैं था. तेजस्वी यादव जहां बैठे हैं, वहां आज के विधानसभा अध्यक्ष और जहां मैं खड़ा हूं वहां तेजस्वी यादव थे यह संयोग ही है."-विजय चौधरी, डिप्टी सीएम, बिहार
अलग होने के फैसले के बीच भी जनता ने जिताया: नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए विजय चौधरी ने कहा कि हमारे नेता की लोकप्रियता का अंदाजा इसीसे लगाया जा सकता है कि 20 साल के शासन के बाद भी जब सत्ता से अलग होने का फैसला ले रहे हों, उस समय जनता ने सबसे अधिक सीट से जिताया.
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